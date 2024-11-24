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У парламента Грузии готовят площадку для митинга оппозиции - РИА Новости, 24.11.2024
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15:35 24.11.2024 (обновлено: 15:57 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/gruziya-1985445465.html
У парламента Грузии готовят площадку для митинга оппозиции
У парламента Грузии готовят площадку для митинга оппозиции - РИА Новости, 24.11.2024
У парламента Грузии готовят площадку для митинга оппозиции
У здания парламента Грузии возводят площадку для ожидающегося вечером митинга оппозиции, не согласной с результатами парламентских выборов, передает... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:35
2024-11-24T15:57
в мире
грузия
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. У здания парламента Грузии возводят площадку для ожидающегося вечером митинга оппозиции, не согласной с результатами парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. За сборкой конструкций наблюдают сотрудники полиции. У стен парламента стоят полицейские автомобили. По состоянию на 16:20 по местному времени (15:20 мск) сохраняется спокойная обстановка. Оппозиция анонсировала на сегодняшний вечер марш по центру Тбилиси и митинг перед парламентом. Причем манифестанты намерены остаться у здания до утра, когда планируется первое заседание новоизбранных депутатов. Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов и 89 мандатов из 150, она сможет сформировать правительство. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала голосование тотально сфальсифицированным и призвала к манифестациям. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже почти месяц.
https://ria.ru/20230628/gruziya-1880780060.html
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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024
У парламента Грузии готовят площадку для митинга оппозиции

У парламента Грузии, предположительно, готовят площадку для митинга оппозиции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Тбилиси
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. У здания парламента Грузии возводят площадку для ожидающегося вечером митинга оппозиции, не согласной с результатами парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
За сборкой конструкций наблюдают сотрудники полиции. У стен парламента стоят полицейские автомобили. По состоянию на 16:20 по местному времени (15:20 мск) сохраняется спокойная обстановка.
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Оппозиция анонсировала на сегодняшний вечер марш по центру Тбилиси и митинг перед парламентом. Причем манифестанты намерены остаться у здания до утра, когда планируется первое заседание новоизбранных депутатов.
Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов и 89 мандатов из 150, она сможет сформировать правительство. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста.

Парламент Грузии должен собраться не позднее десятого дня после публикации результатов выборов. По закону, созвать законодательный орган должен президент, если он откажется сделать это, парламент соберется самостоятельно.

Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала голосование тотально сфальсифицированным и призвала к манифестациям. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже почти месяц.
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В миреГрузияТбилисиПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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