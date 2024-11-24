https://ria.ru/20241124/gruziya-1985445465.html

У парламента Грузии готовят площадку для митинга оппозиции

У парламента Грузии готовят площадку для митинга оппозиции - РИА Новости, 24.11.2024

У парламента Грузии готовят площадку для митинга оппозиции

У здания парламента Грузии возводят площадку для ожидающегося вечером митинга оппозиции, не согласной с результатами парламентских выборов, передает... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:35

2024-11-24T15:35

2024-11-24T15:57

в мире

грузия

тбилиси

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981069860_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_4821afa67cad6ac9e38e859747455376.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. У здания парламента Грузии возводят площадку для ожидающегося вечером митинга оппозиции, не согласной с результатами парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. За сборкой конструкций наблюдают сотрудники полиции. У стен парламента стоят полицейские автомобили. По состоянию на 16:20 по местному времени (15:20 мск) сохраняется спокойная обстановка. Оппозиция анонсировала на сегодняшний вечер марш по центру Тбилиси и митинг перед парламентом. Причем манифестанты намерены остаться у здания до утра, когда планируется первое заседание новоизбранных депутатов. Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов и 89 мандатов из 150, она сможет сформировать правительство. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала голосование тотально сфальсифицированным и призвала к манифестациям. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже почти месяц.

https://ria.ru/20230628/gruziya-1880780060.html

https://ria.ru/20241121/mid-1984960035.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024