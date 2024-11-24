https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985448792.html

Банки Турции не уведомили о запрете операций с картами Газпромбанка

Банки Турции не уведомили о запрете операций с картами Газпромбанка - РИА Новости, 24.11.2024

Банки Турции не уведомили о запрете операций с картами Газпромбанка

Представители трех крупнейших частных банков Турции - Denizbank, İş bankası и VakifBank заявили РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T16:14

2024-11-24T16:14

2024-11-24T16:16

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технологии

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дмитрий песков

газпромбанк

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Представители трех крупнейших частных банков Турции - Denizbank, İş bankası и VakifBank заявили РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, проблема cо снятием наличных с банкоматов системная.Ранее в субботу "Газпромбанк" предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом. Это произошло после того, как Минфин США 21 ноября ввел санкции против финорганизации и шести ее иностранных дочерних структур, включая те, что находятся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Утверждается, что российские власти якобы используют этот банк для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших.Ряд услуг в столице Турции - Анкаре можно оплачивать банковской картой "Газпромбанка" UnionPay, но снимать наличные с банкоматов уже невозможно, убедился в субботу корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные в банкоматах выдаётся сообщение об ошибке и предлагается обратиться в российскую финансовую организацию. До пятницы корреспондент РИА Новости мог снимать турецкие лиры в банкоматах Denizbank, İş bankası и VakifBank, которые обслуживали карты UnionPay.Корреспондент РИА Новости обратился в воскресенье по телефону на круглосуточную "горячую линию" трех указанных банков с одним и тем же вопросом: получали ли они уведомление от официальных властей о запрете на операции с картами "Газпромбанка"?"С нашей стороны каких-либо проблем нет, нас об этом официально не уведомляли. Советуем обратиться в сам банк ("Газпромбанк"), проблема системная", - заявила представительница турецкой Denizbank.По "горячей линии" в İş bankası заявили корреспонденту РИА Новости, что не получали уведомлений о запрете операций с картами "Газпромбанка"."Нет, с нашей стороны проблем нет", - уточнили в финансовой организации.Аналогичный ответ корреспондент РИА Новости получил в VakifBank, там посоветовали также обратиться в филиал банка утром в понедельник.Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от "Газпромбанка", выяснили корреспонденты РИА Новости. Об этой проблеме сообщали клиенты банков, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против "Газпромбанка" можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.

https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html

https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985325235.html

турция

венгрия

египет

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в мире, технологии, турция, венгрия, египет, дмитрий песков, газпромбанк, санкции в отношении россии