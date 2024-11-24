Рейтинг@Mail.ru
Приложение Газпромбанка перестало работать на iPhone в Турции - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 24.11.2024 (обновлено: 16:06 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421900.html
Приложение Газпромбанка перестало работать на iPhone в Турции
Приложение Газпромбанка перестало работать на iPhone в Турции - РИА Новости, 24.11.2024
Приложение Газпромбанка перестало работать на iPhone в Турции
Приложение Газпромбанка пропало из App Store и с воскресенья перестало работать на iPhone в Турции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:46
2024-11-24T16:06
экономика
технологии
сша
газпромбанк
турция
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777423711_0:75:3001:1763_1920x0_80_0_0_6027813bdef64395e1f76fd0ccaea6fc.jpg
СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Приложение Газпромбанка пропало из App Store и с воскресенья перестало работать на iPhone в Турции, передает корреспондент РИА Новости. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay. "Эта версия (приложения - ред.) уже не поддерживается", - говорится в сообщении, которое высвечивается при попытке воспользоваться мобильным приложением банка. Еще в субботу вечером приложение открывалось.Газпромбанк предлагает воспользоваться сервисами через интернет-банк, открыв страницу через браузер. Такая опция пока доступна.За несколько дней до блокировки банк предупреждал о том, что приложение вскоре будет заблокировано на iPhone. В App Store приложение банка в воскресенье не отображается."Приложение Газпромбанка недоступно в App Store, но все ранее установленные версии продолжают работать в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.В сообщении отмечается, что для новых пользователей и всех, кто хочет пользоваться сервисами Газпромбанка, доступен интернет-банк, который полностью повторяет функционал приложения: авторизация через Face ID и Touch ID, платежи по QR-коду, доступ к контактной книге и многое другое.
https://ria.ru/20241122/eksperty-1985192807.html
https://ria.ru/20241122/gazprombank-1985123605.html
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777423711_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f43f29eae8240ccdc24d49d55a86c7c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, сша, газпромбанк, турция, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Технологии, США, Газпромбанк, Турция, Санкции в отношении России, Реакция на санкции

Приложение Газпромбанка перестало работать на iPhone в Турции

© Depositphotos.com / lucidwatersApp Store и Google Play
App Store и Google Play - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Depositphotos.com / lucidwaters
App Store и Google Play . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Приложение Газпромбанка пропало из App Store и с воскресенья перестало работать на iPhone в Турции, передает корреспондент РИА Новости.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Эксперты рассказали о последствиях санкций против Газпромбанка
22 ноября, 13:48
"Эта версия (приложения - ред.) уже не поддерживается", - говорится в сообщении, которое высвечивается при попытке воспользоваться мобильным приложением банка. Еще в субботу вечером приложение открывалось.
Газпромбанк предлагает воспользоваться сервисами через интернет-банк, открыв страницу через браузер. Такая опция пока доступна.
За несколько дней до блокировки банк предупреждал о том, что приложение вскоре будет заблокировано на iPhone. В App Store приложение банка в воскресенье не отображается.
«
"Приложение Газпромбанка недоступно в App Store, но все ранее установленные версии продолжают работать в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В сообщении отмечается, что для новых пользователей и всех, кто хочет пользоваться сервисами Газпромбанка, доступен интернет-банк, который полностью повторяет функционал приложения: авторизация через Face ID и Touch ID, платежи по QR-коду, доступ к контактной книге и многое другое.
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Газпромбанк предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом
22 ноября, 08:54
 
ЭкономикаТехнологииСШАГазпромбанкТурцияСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала