https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421900.html

Приложение Газпромбанка перестало работать на iPhone в Турции

Приложение Газпромбанка перестало работать на iPhone в Турции - РИА Новости, 24.11.2024

Приложение Газпромбанка перестало работать на iPhone в Турции

Приложение Газпромбанка пропало из App Store и с воскресенья перестало работать на iPhone в Турции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T10:46

2024-11-24T10:46

2024-11-24T16:06

экономика

технологии

сша

газпромбанк

турция

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Приложение Газпромбанка пропало из App Store и с воскресенья перестало работать на iPhone в Турции, передает корреспондент РИА Новости. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay. "Эта версия (приложения - ред.) уже не поддерживается", - говорится в сообщении, которое высвечивается при попытке воспользоваться мобильным приложением банка. Еще в субботу вечером приложение открывалось.Газпромбанк предлагает воспользоваться сервисами через интернет-банк, открыв страницу через браузер. Такая опция пока доступна.За несколько дней до блокировки банк предупреждал о том, что приложение вскоре будет заблокировано на iPhone. В App Store приложение банка в воскресенье не отображается."Приложение Газпромбанка недоступно в App Store, но все ранее установленные версии продолжают работать в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.В сообщении отмечается, что для новых пользователей и всех, кто хочет пользоваться сервисами Газпромбанка, доступен интернет-банк, который полностью повторяет функционал приложения: авторизация через Face ID и Touch ID, платежи по QR-коду, доступ к контактной книге и многое другое.

https://ria.ru/20241122/eksperty-1985192807.html

https://ria.ru/20241122/gazprombank-1985123605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, сша, газпромбанк, турция, санкции в отношении россии, реакция на санкции