https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421541.html

Карты Газпромбанка не работают в Камбодже

Карты Газпромбанка не работают в Камбодже - РИА Новости, 24.11.2024

Карты Газпромбанка не работают в Камбодже

Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже, убедились корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T10:38

2024-11-24T10:38

2024-11-24T10:39

экономика

сша

камбоджа

газпромбанк

санкции в отношении россии

реакция на санкции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985384529_1135:186:3072:1276_1920x0_80_0_0_b9e2b68ecea39ebd420bd83e9e367a79.jpg

ПНОМПЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже, убедились корреспонденты РИА Новости. На сегодняшний день в стране не доступны услуги снятия наличных и оплаты картой Газпромбанка. Как выяснили корреспонденты РИА Новости, при попытке снятия наличных банкоматы, подключенные к системе Unionpay, отображают ошибку и предлагают пользователю забрать карту. Газпромбанк после включения в санкционный список Минфина США предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом, говорится в рассылке банка клиентам. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России.

https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421316.html

https://ria.ru/20241122/eksperty-1985192807.html

сша

камбоджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, камбоджа, газпромбанк, санкции в отношении россии, реакция на санкции