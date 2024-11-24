Карты Газпромбанка не работают в Камбодже
Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже
Банковская карта Газпромбанка. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже, убедились корреспонденты РИА Новости.
На сегодняшний день в стране не доступны услуги снятия наличных и оплаты картой Газпромбанка. Как выяснили корреспонденты РИА Новости, при попытке снятия наличных банкоматы, подключенные к системе Unionpay, отображают ошибку и предлагают пользователю забрать карту.
Газпромбанк после включения в санкционный список Минфина США предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом, говорится в рассылке банка клиентам.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России.
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