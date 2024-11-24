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Карты Газпромбанка не работают в Камбодже - РИА Новости, 24.11.2024
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10:38 24.11.2024 (обновлено: 10:39 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421541.html
Карты Газпромбанка не работают в Камбодже
Карты Газпромбанка не работают в Камбодже - РИА Новости, 24.11.2024
Карты Газпромбанка не работают в Камбодже
Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже, убедились корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:38
2024-11-24T10:39
экономика
сша
камбоджа
газпромбанк
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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ПНОМПЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже, убедились корреспонденты РИА Новости. На сегодняшний день в стране не доступны услуги снятия наличных и оплаты картой Газпромбанка. Как выяснили корреспонденты РИА Новости, при попытке снятия наличных банкоматы, подключенные к системе Unionpay, отображают ошибку и предлагают пользователю забрать карту. Газпромбанк после включения в санкционный список Минфина США предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом, говорится в рассылке банка клиентам. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России.
https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421316.html
https://ria.ru/20241122/eksperty-1985192807.html
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экономика, сша, камбоджа, газпромбанк, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, США, Камбоджа, Газпромбанк, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Карты Газпромбанка не работают в Камбодже

Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБанковская карта Газпромбанка
Банковская карта Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Банковская карта Газпромбанка. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже, убедились корреспонденты РИА Новости.
На сегодняшний день в стране не доступны услуги снятия наличных и оплаты картой Газпромбанка. Как выяснили корреспонденты РИА Новости, при попытке снятия наличных банкоматы, подключенные к системе Unionpay, отображают ошибку и предлагают пользователю забрать карту.
Логотип китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае
Вчера, 10:31
Газпромбанк после включения в санкционный список Минфина США предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом, говорится в рассылке банка клиентам.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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22 ноября, 13:48
 
ЭкономикаСШАКамбоджаГазпромбанкСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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