https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421316.html

В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае

В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае - РИА Новости, 24.11.2024

В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае

Сотрудники горячей линии китайской платежной системы Union Pay считают, что проблема с выдачей наличных по картам Газпромбанка в китайских банкоматах может быть РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T10:31

2024-11-24T10:31

2024-11-24T11:45

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санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Сотрудники горячей линии китайской платежной системы Union Pay считают, что проблема с выдачей наличных по картам Газпромбанка в китайских банкоматах может быть связана с банком-эмитентом. Как выяснил корреспондент РИА Новости, банкоматы крупнейших китайских банков перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка. При попытке снять деньги в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China на экране высветились сообщения о неудачной транзакции. "Причиной сбоя транзакции стал банк-эмитент", — сказали РИА Новости сотрудники горячей линии. На вопрос, что делать в сложившейся ситуации, они посоветовали воспользоваться банкоматами других банков. Корреспондент возразил, что пытался снять наличные в нескольких банках, на что на горячей линии ответили, что это вся информация, которая у них есть. "После проверки платформа выдала ошибку "62". Причина ошибки — restricted card. Эта ошибка связана с отказом банка. Рекомендуем вам попробовать использовать другую банковскую карту для оплаты", — так ответили сотрудники Union Pay на вопрос, в чем причина проблемы. Там также посоветовали за более конкретной информацией обращаться в банк. По информации корреспондентов РИА Новости, снять наличные с карт Union Pay Газпромбанка невозможно также в Японии и Камбодже, а в Турции приложение банка пропало из App Store.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. После этого банк предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом, а на следующий день разослал письмо-предупреждение о том, что с 21 ноября его карты отключены от Union Pay.

https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html

https://ria.ru/20241122/eksperty-1985192807.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, китай, газпромбанк, bank of china, санкции в отношении россии, реакция на санкции