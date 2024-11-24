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В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае - РИА Новости, 24.11.2024
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10:31 24.11.2024 (обновлено: 11:45 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421316.html
В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае
В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае - РИА Новости, 24.11.2024
В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае
Сотрудники горячей линии китайской платежной системы Union Pay считают, что проблема с выдачей наличных по картам Газпромбанка в китайских банкоматах может быть РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:31
2024-11-24T11:45
экономика
сша
китай
газпромбанк
bank of china
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Сотрудники горячей линии китайской платежной системы Union Pay считают, что проблема с выдачей наличных по картам Газпромбанка в китайских банкоматах может быть связана с банком-эмитентом. Как выяснил корреспондент РИА Новости, банкоматы крупнейших китайских банков перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка. При попытке снять деньги в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China на экране высветились сообщения о неудачной транзакции. "Причиной сбоя транзакции стал банк-эмитент", — сказали РИА Новости сотрудники горячей линии. На вопрос, что делать в сложившейся ситуации, они посоветовали воспользоваться банкоматами других банков. Корреспондент возразил, что пытался снять наличные в нескольких банках, на что на горячей линии ответили, что это вся информация, которая у них есть. "После проверки платформа выдала ошибку "62". Причина ошибки — restricted card. Эта ошибка связана с отказом банка. Рекомендуем вам попробовать использовать другую банковскую карту для оплаты", — так ответили сотрудники Union Pay на вопрос, в чем причина проблемы. Там также посоветовали за более конкретной информацией обращаться в банк. По информации корреспондентов РИА Новости, снять наличные с карт Union Pay Газпромбанка невозможно также в Японии и Камбодже, а в Турции приложение банка пропало из App Store.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. После этого банк предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом, а на следующий день разослал письмо-предупреждение о том, что с 21 ноября его карты отключены от Union Pay.
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html
https://ria.ru/20241122/eksperty-1985192807.html
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экономика, сша, китай, газпромбанк, bank of china, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, США, Китай, Газпромбанк, Bank of China, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае

В Union Pay связали проблемы с картами Газпромбанка в Китае с банком-эмитентом

© Flickr / Richard Bao Логотип китайской платежной системы UnionPay
Логотип китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Flickr / Richard Bao
Логотип китайской платежной системы UnionPay. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Сотрудники горячей линии китайской платежной системы Union Pay считают, что проблема с выдачей наличных по картам Газпромбанка в китайских банкоматах может быть связана с банком-эмитентом.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, банкоматы крупнейших китайских банков перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка. При попытке снять деньги в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China на экране высветились сообщения о неудачной транзакции.
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"Причиной сбоя транзакции стал банк-эмитент", — сказали РИА Новости сотрудники горячей линии.
На вопрос, что делать в сложившейся ситуации, они посоветовали воспользоваться банкоматами других банков. Корреспондент возразил, что пытался снять наличные в нескольких банках, на что на горячей линии ответили, что это вся информация, которая у них есть.
"После проверки платформа выдала ошибку "62". Причина ошибки — restricted card. Эта ошибка связана с отказом банка. Рекомендуем вам попробовать использовать другую банковскую карту для оплаты", — так ответили сотрудники Union Pay на вопрос, в чем причина проблемы.
Там также посоветовали за более конкретной информацией обращаться в банк.
По информации корреспондентов РИА Новости, снять наличные с карт Union Pay Газпромбанка невозможно также в Японии и Камбодже, а в Турции приложение банка пропало из App Store.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. После этого банк предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом, а на следующий день разослал письмо-предупреждение о том, что с 21 ноября его карты отключены от Union Pay.
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