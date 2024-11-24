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На Украине раскрыли, почему Франция не побоялась разрешить бить по России
На Украине раскрыли, почему Франция не побоялась разрешить бить по России - РИА Новости, 24.11.2024
На Украине раскрыли, почему Франция не побоялась разрешить бить по России
Париж разрешил Киеву бить по России французскими дальнобойными ракетами, так как считает, что ответный удар получит только Украина, заявила украинская... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:24
2024-11-24T10:24
2024-11-24T12:59
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Париж разрешил Киеву бить по России французскими дальнобойными ракетами, так как считает, что ответный удар получит только Украина, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X."Французское правительство знает, что ответ России будет направлен на Украину, а не на них", — выразила мнение Панченко.Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев может бить ее дальнобойными ракетами по России, а также намекнул на возможное приглашение Украины в НАТО, отметив, что союзники работают над сближением позиций.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Украине раскрыли, почему Франция не побоялась разрешить бить по России
Журналистка Панченко: Франция думает, что Россия будет бить только по Украине