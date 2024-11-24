Удачливый охотник и рыба-лягушка. Самые яркие кадры диких животных в России

© Фото : Алексей Перелыгин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Самка калана рожает только одного детеныша, нежно ухаживает за ним и не отпускает от себя более полугода. Она кормит и вычесывает его, разместив на животе", — говорит Алексей Перелыгин.

Он сделал эту фотографию в Камчатском крае.

Калан — хищное морское млекопитающее семейства куньих, достигающее полутора метров в длину и веса до 40 килограммов. Иногда калана называют морским бобром.