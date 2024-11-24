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Удачливый охотник и рыба-лягушка. Самые яркие кадры диких животных в России - РИА Новости, 24.11.2024
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Туризм
 
08:00 24.11.2024 (обновлено: 08:03 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/fotokonkurs-1984986315.html
Удачливый охотник и рыба-лягушка. Самые яркие кадры диких животных в России
Удачливый охотник и рыба-лягушка. Самые яркие кадры диких животных в России - РИА Новости, 24.11.2024
Удачливый охотник и рыба-лягушка. Самые яркие кадры диких животных в России
Победить в ежегодном конкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" может каждый, кто умеет фотографировать. Возраст, гражданство,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:00
2024-11-24T08:03
туризм
фото
фото - туризм
природа
животные
русское географическое общество
приморский край
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Победить в ежегодном конкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" может каждый, кто умеет фотографировать. Возраст, гражданство, место жительства не имеют значения. Главное — сделать яркие кадры природы, обязательно российской. В декабре прием заявок начнется снова. Хороводы оленей, беседы моржей у моря, охота медведя и детские забавы степных лисиц — в фотоленте РИА Новости.
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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Туризм, Фото, Фото - Туризм, природа, Животные, Русское географическое общество, Приморский край
Удачливый охотник и рыба-лягушка. Самые яркие кадры диких животных в России

В РГО показали самые красивые фотографии диких животных за 2024 год

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Победить в ежегодном конкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" может каждый, кто умеет фотографировать. Возраст, гражданство, место жительства не имеют значения. Главное — сделать яркие кадры природы, обязательно российской. В декабре прием заявок начнется снова. Хороводы оленей, беседы моржей у моря, охота медведя и детские забавы степных лисиц — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Алексей Перелыгин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Самка калана рожает только одного детеныша, нежно ухаживает за ним и не отпускает от себя более полугода. Она кормит и вычесывает его, разместив на животе", — говорит Алексей Перелыгин.

Он сделал эту фотографию в Камчатском крае.

Калан — хищное морское млекопитающее семейства куньих, достигающее полутора метров в длину и веса до 40 килограммов. Иногда калана называют морским бобром.

Каланенок

"Самка калана рожает только одного детеныша, нежно ухаживает за ним и не отпускает от себя более полугода. Она кормит и вычесывает его, разместив на животе", — говорит Алексей Перелыгин.

Он сделал эту фотографию в Камчатском крае.

Калан — хищное морское млекопитающее семейства куньих, достигающее полутора метров в длину и веса до 40 килограммов. Иногда калана называют морским бобром.

© Фото : Алексей Перелыгин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
1 из 12
© Фото : Даниил Гончаров, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Даниилу Гончарову удалось сделать это фото в Приморском крае, в нацпарке "Земля леопарда", где эти животные находятся под защитой.

Юный хищник шагает по снегу, с любопытством разглядывая окружающий мир. Снимок сделан с помощью профессиональной фотоловушки.

Котенок дальневосточного леопарда

Даниилу Гончарову удалось сделать это фото в Приморском крае, в нацпарке "Земля леопарда", где эти животные находятся под защитой.

Юный хищник шагает по снегу, с любопытством разглядывая окружающий мир. Снимок сделан с помощью профессиональной фотоловушки.

© Фото : Даниил Гончаров, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
2 из 12
© Фото : Леонид Голубков, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Леонид Голубков назвал попавшего в кадр бурого медведя удачливым охотником. Хищник поймал рыбу, пришедшую на нерест в одну из рек, впадающих в Курильское озеро.

Удачливый охотник

Леонид Голубков назвал попавшего в кадр бурого медведя удачливым охотником. Хищник поймал рыбу, пришедшую на нерест в одну из рек, впадающих в Курильское озеро.

© Фото : Леонид Голубков, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
3 из 12
© Фото : Светлана Иваненко, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Детские забавы" — так назвала свою фотоработу Светлана Иваненко.

Снимок сделан в Калмыкии, где корсачата — степные лисицы — играли на поляне.

"Еще пара недель игр, а потом им придется выживать в суровом мире одним", — объясняет она.

Детские забавы

"Детские забавы" — так назвала свою фотоработу Светлана Иваненко.

Снимок сделан в Калмыкии, где корсачата — степные лисицы — играли на поляне.

"Еще пара недель игр, а потом им придется выживать в суровом мире одним", — объясняет она.

© Фото : Светлана Иваненко, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
4 из 12
© Фото : Елена Ермолина, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Елена Ермолина отправилась в Мурманскую область.

"Для северных оленей характерна удивительная особенность: закручивать хороводы. Так происходит и в дикой природе, и при загоне стада в кораль", —рассказывает автор снимка.

Хоровод оленей

Елена Ермолина отправилась в Мурманскую область.

"Для северных оленей характерна удивительная особенность: закручивать хороводы. Так происходит и в дикой природе, и при загоне стада в кораль", —рассказывает автор снимка.

© Фото : Елена Ермолина, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
5 из 12
© Фото : Алексей Перелыгин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Весной в зону приливов и отливов острова Беринга выходит на нерест рыба-лягушка. Об этом хорошо знают местные песцы, промышляющие на побережье во время отлива", — говорит автор снимка Алексей Перелыгин.

Рыба-лягушка, или аптоцикл, обитает в Северной части Тихого океана. Ее максимальная длина — 41 сантиметр, вес — около 2,3 килограмма. Коричневато-серое тело рыбы по форме напоминает лягушку — отсюда и название.

Песец и рыба-лягушка

"Весной в зону приливов и отливов острова Беринга выходит на нерест рыба-лягушка. Об этом хорошо знают местные песцы, промышляющие на побережье во время отлива", — говорит автор снимка Алексей Перелыгин.

Рыба-лягушка, или аптоцикл, обитает в Северной части Тихого океана. Ее максимальная длина — 41 сантиметр, вес — около 2,3 килограмма. Коричневато-серое тело рыбы по форме напоминает лягушку — отсюда и название.

© Фото : Алексей Перелыгин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
6 из 12
© Фото : Дмитрий Дон, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Дмитрий Дон сделал этот кадр в Ненецком автономном округе и назвал работу "Беседа у моря".

"На фотографии — моржи с острова Матвеев. С первыми лучами солнца животные отправляются принимать водные процедуры в бодрящих холодных водах Печорского моря", — говорит он.

Беседа у моря

Дмитрий Дон сделал этот кадр в Ненецком автономном округе и назвал работу "Беседа у моря".

"На фотографии — моржи с острова Матвеев. С первыми лучами солнца животные отправляются принимать водные процедуры в бодрящих холодных водах Печорского моря", — говорит он.

© Фото : Дмитрий Дон, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
7 из 12
© Фото : Илья Щеголев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"На снимке — желтогорлая лесная мышь. Для приманки я использовал сырые семечки подсолнечника", — рассказывает автор фотографии Илья Щеголев.

Снимок сделан в Ленинградской области в конце мая, что и определило название работы — "Открытие сезона".

Открытие сезона

"На снимке — желтогорлая лесная мышь. Для приманки я использовал сырые семечки подсолнечника", — рассказывает автор фотографии Илья Щеголев.

Снимок сделан в Ленинградской области в конце мая, что и определило название работы — "Открытие сезона".

© Фото : Илья Щеголев, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
8 из 12
© Фото : Светлана Горбатых, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

На фотографии Светланы Горбатых, сделанной в Оренбургской области, — лошади Пржевальского.

"Пыль, которую вздымают копыта, подсвечивается заходящим солнцем и становится золотым потоком. Летающие вокруг насекомые превратились в светящиеся круги", — описывает автор происходящее в кадре.

Золотые лошади

На фотографии Светланы Горбатых, сделанной в Оренбургской области, — лошади Пржевальского.

"Пыль, которую вздымают копыта, подсвечивается заходящим солнцем и становится золотым потоком. Летающие вокруг насекомые превратились в светящиеся круги", — описывает автор происходящее в кадре.

© Фото : Светлана Горбатых, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
9 из 12
© Фото : Егор Никифоров, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Егор Никифоров назвал эту фотографию "Другой мир". Снимок сделан в Краснодарском крае, на нем — огромная медуза в порту.

"В мире, где дома уперлись крышами в небосвод и все построено из стекла, пластика и бетона, еще есть место для дикой природы. Даже если ее присутствие незримо для нас — рядом с нами, в городах продолжают выживать ее представители", — отметил он.

Другой мир

Егор Никифоров назвал эту фотографию "Другой мир". Снимок сделан в Краснодарском крае, на нем — огромная медуза в порту.

"В мире, где дома уперлись крышами в небосвод и все построено из стекла, пластика и бетона, еще есть место для дикой природы. Даже если ее присутствие незримо для нас — рядом с нами, в городах продолжают выживать ее представители", — отметил он.

© Фото : Егор Никифоров, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
10 из 12
© Фото : Александр Кузнецов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Снимок был сделан на Ямале, вдали от цивилизации — в живописном месте Хадатаеганлор. Там обитают коренные народы, занимающиеся оленеводством", — говорит Александр Кузнецов.

Хадатаеганлор

"Снимок был сделан на Ямале, вдали от цивилизации — в живописном месте Хадатаеганлор. Там обитают коренные народы, занимающиеся оленеводством", — говорит Александр Кузнецов.

© Фото : Александр Кузнецов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
11 из 12
© Фото : Игорь Метельский, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Дальневосточный леопард — редкое животное, занесенное в Красную книгу. Снять его — большая удача, которая однажды улыбнулась Игорю Метельскому. В Приморье хищник вышел попозировать перед камерой на открытую площадку. Автор назвал работу "Пятнистый странник".

Пятнистый странник. Дальневосточный леопард

Дальневосточный леопард — редкое животное, занесенное в Красную книгу. Снять его — большая удача, которая однажды улыбнулась Игорю Метельскому. В Приморье хищник вышел попозировать перед камерой на открытую площадку. Автор назвал работу "Пятнистый странник".

© Фото : Игорь Метельский, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
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