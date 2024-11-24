Удачливый охотник и рыба-лягушка. Самые яркие кадры диких животных в России

В РГО показали самые красивые фотографии диких животных за 2024 год
"Самка калана рожает только одного детеныша, нежно ухаживает за ним и не отпускает от себя более полугода. Она кормит и вычесывает его, разместив на животе", — говорит Алексей Перелыгин.
Он сделал эту фотографию в Камчатском крае.
Калан — хищное морское млекопитающее семейства куньих, достигающее полутора метров в длину и веса до 40 килограммов. Иногда калана называют морским бобром.
"Самка калана рожает только одного детеныша, нежно ухаживает за ним и не отпускает от себя более полугода. Она кормит и вычесывает его, разместив на животе", — говорит Алексей Перелыгин.
Он сделал эту фотографию в Камчатском крае.
Калан — хищное морское млекопитающее семейства куньих, достигающее полутора метров в длину и веса до 40 килограммов. Иногда калана называют морским бобром.
Даниилу Гончарову удалось сделать это фото в Приморском крае, в нацпарке "Земля леопарда", где эти животные находятся под защитой.
Юный хищник шагает по снегу, с любопытством разглядывая окружающий мир. Снимок сделан с помощью профессиональной фотоловушки.
Даниилу Гончарову удалось сделать это фото в Приморском крае, в нацпарке "Земля леопарда", где эти животные находятся под защитой.
Юный хищник шагает по снегу, с любопытством разглядывая окружающий мир. Снимок сделан с помощью профессиональной фотоловушки.
Леонид Голубков назвал попавшего в кадр бурого медведя удачливым охотником. Хищник поймал рыбу, пришедшую на нерест в одну из рек, впадающих в Курильское озеро.
Леонид Голубков назвал попавшего в кадр бурого медведя удачливым охотником. Хищник поймал рыбу, пришедшую на нерест в одну из рек, впадающих в Курильское озеро.
"Детские забавы" — так назвала свою фотоработу Светлана Иваненко.
Снимок сделан в Калмыкии, где корсачата — степные лисицы — играли на поляне.
"Еще пара недель игр, а потом им придется выживать в суровом мире одним", — объясняет она.
"Детские забавы" — так назвала свою фотоработу Светлана Иваненко.
Снимок сделан в Калмыкии, где корсачата — степные лисицы — играли на поляне.
"Еще пара недель игр, а потом им придется выживать в суровом мире одним", — объясняет она.
Елена Ермолина отправилась в Мурманскую область.
"Для северных оленей характерна удивительная особенность: закручивать хороводы. Так происходит и в дикой природе, и при загоне стада в кораль", —рассказывает автор снимка.
Елена Ермолина отправилась в Мурманскую область.
"Для северных оленей характерна удивительная особенность: закручивать хороводы. Так происходит и в дикой природе, и при загоне стада в кораль", —рассказывает автор снимка.
"Весной в зону приливов и отливов острова Беринга выходит на нерест рыба-лягушка. Об этом хорошо знают местные песцы, промышляющие на побережье во время отлива", — говорит автор снимка Алексей Перелыгин.
Рыба-лягушка, или аптоцикл, обитает в Северной части Тихого океана. Ее максимальная длина — 41 сантиметр, вес — около 2,3 килограмма. Коричневато-серое тело рыбы по форме напоминает лягушку — отсюда и название.
"Весной в зону приливов и отливов острова Беринга выходит на нерест рыба-лягушка. Об этом хорошо знают местные песцы, промышляющие на побережье во время отлива", — говорит автор снимка Алексей Перелыгин.
Рыба-лягушка, или аптоцикл, обитает в Северной части Тихого океана. Ее максимальная длина — 41 сантиметр, вес — около 2,3 килограмма. Коричневато-серое тело рыбы по форме напоминает лягушку — отсюда и название.
Дмитрий Дон сделал этот кадр в Ненецком автономном округе и назвал работу "Беседа у моря".
"На фотографии — моржи с острова Матвеев. С первыми лучами солнца животные отправляются принимать водные процедуры в бодрящих холодных водах Печорского моря", — говорит он.
Дмитрий Дон сделал этот кадр в Ненецком автономном округе и назвал работу "Беседа у моря".
"На фотографии — моржи с острова Матвеев. С первыми лучами солнца животные отправляются принимать водные процедуры в бодрящих холодных водах Печорского моря", — говорит он.
"На снимке — желтогорлая лесная мышь. Для приманки я использовал сырые семечки подсолнечника", — рассказывает автор фотографии Илья Щеголев.
Снимок сделан в Ленинградской области в конце мая, что и определило название работы — "Открытие сезона".
"На снимке — желтогорлая лесная мышь. Для приманки я использовал сырые семечки подсолнечника", — рассказывает автор фотографии Илья Щеголев.
Снимок сделан в Ленинградской области в конце мая, что и определило название работы — "Открытие сезона".
На фотографии Светланы Горбатых, сделанной в Оренбургской области, — лошади Пржевальского.
"Пыль, которую вздымают копыта, подсвечивается заходящим солнцем и становится золотым потоком. Летающие вокруг насекомые превратились в светящиеся круги", — описывает автор происходящее в кадре.
На фотографии Светланы Горбатых, сделанной в Оренбургской области, — лошади Пржевальского.
"Пыль, которую вздымают копыта, подсвечивается заходящим солнцем и становится золотым потоком. Летающие вокруг насекомые превратились в светящиеся круги", — описывает автор происходящее в кадре.
Егор Никифоров назвал эту фотографию "Другой мир". Снимок сделан в Краснодарском крае, на нем — огромная медуза в порту.
"В мире, где дома уперлись крышами в небосвод и все построено из стекла, пластика и бетона, еще есть место для дикой природы. Даже если ее присутствие незримо для нас — рядом с нами, в городах продолжают выживать ее представители", — отметил он.
Егор Никифоров назвал эту фотографию "Другой мир". Снимок сделан в Краснодарском крае, на нем — огромная медуза в порту.
"В мире, где дома уперлись крышами в небосвод и все построено из стекла, пластика и бетона, еще есть место для дикой природы. Даже если ее присутствие незримо для нас — рядом с нами, в городах продолжают выживать ее представители", — отметил он.
"Снимок был сделан на Ямале, вдали от цивилизации — в живописном месте Хадатаеганлор. Там обитают коренные народы, занимающиеся оленеводством", — говорит Александр Кузнецов.
"Снимок был сделан на Ямале, вдали от цивилизации — в живописном месте Хадатаеганлор. Там обитают коренные народы, занимающиеся оленеводством", — говорит Александр Кузнецов.
Дальневосточный леопард — редкое животное, занесенное в Красную книгу. Снять его — большая удача, которая однажды улыбнулась Игорю Метельскому. В Приморье хищник вышел попозировать перед камерой на открытую площадку. Автор назвал работу "Пятнистый странник".
Дальневосточный леопард — редкое животное, занесенное в Красную книгу. Снять его — большая удача, которая однажды улыбнулась Игорю Метельскому. В Приморье хищник вышел попозировать перед камерой на открытую площадку. Автор назвал работу "Пятнистый странник".