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В Британии выступили против законопроекта об эвтаназии, пишет Guardian - РИА Новости, 24.11.2024
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00:02 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/evtanaziya-1985400343.html
В Британии выступили против законопроекта об эвтаназии, пишет Guardian
В Британии выступили против законопроекта об эвтаназии, пишет Guardian - РИА Новости, 24.11.2024
В Британии выступили против законопроекта об эвтаназии, пишет Guardian
Министр юстиции Британии Шабана Махмуд выступила против законопроекта об эвтаназии, заявив, что государство "не должно предлагать смерть в качестве услуги",... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:02
2024-11-24T00:02
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр юстиции Британии Шабана Махмуд выступила против законопроекта об эвтаназии, заявив, что государство "не должно предлагать смерть в качестве услуги", пишет газета Guardian. "(Государство - ред.) должно защищать и сохранять жизнь, а не отнимать ее. Государство никогда не должно предлагать смерть в качестве услуги", - цитирует ее письмо избирателям газета. Согласно газете, в письме министр заявила, что страна "встанет на скользкую дорожку к смерти по требованию", если депутаты поддержат законопроект об эвтаназии. Она также назвала законопроект "слабым" с юридической точки зрения, отметив, что в нем, в частности, нет положений, регулирующих проведение самой процедуры. По данным источников газеты, позиция Махмуд и министра здравоохранения Уэса Стритинга, ранее также выступившего против законопроекта об эвтаназии, "создаст реальные проблемы" в случае принятия законопроекта. "Оба министра... которые будут играть ключевую роль в его реализации, выступают против... Трудно представить, как это будет работать", - приводит слова источников газета. В середине октября законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных в Англии и Уэльсе был представлен в британском парламенте, дискуссии по вопросу состоятся 29 ноября в ходе второго чтения. Законодательная инициатива была предложена депутатом от правящей Лейбористской партии Ким Ледбитер. В последний раз голосование по вопросу легализации эвтаназии прошло в 2015 году, тогда депутаты большинством выступили против законопроекта. Эта тема в Великобритании остается крайне спорной.
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в мире, англия, уэльс, великобритания
В мире, Англия, Уэльс, Великобритания
В Британии выступили против законопроекта об эвтаназии, пишет Guardian

Guardian: министр юстиции Британии выступила против законопроекта об эвтаназии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр юстиции Британии Шабана Махмуд выступила против законопроекта об эвтаназии, заявив, что государство "не должно предлагать смерть в качестве услуги", пишет газета Guardian.
"(Государство - ред.) должно защищать и сохранять жизнь, а не отнимать ее. Государство никогда не должно предлагать смерть в качестве услуги", - цитирует ее письмо избирателям газета.
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Согласно газете, в письме министр заявила, что страна "встанет на скользкую дорожку к смерти по требованию", если депутаты поддержат законопроект об эвтаназии. Она также назвала законопроект "слабым" с юридической точки зрения, отметив, что в нем, в частности, нет положений, регулирующих проведение самой процедуры.
По данным источников газеты, позиция Махмуд и министра здравоохранения Уэса Стритинга, ранее также выступившего против законопроекта об эвтаназии, "создаст реальные проблемы" в случае принятия законопроекта. "Оба министра... которые будут играть ключевую роль в его реализации, выступают против... Трудно представить, как это будет работать", - приводит слова источников газета.
В середине октября законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных в Англии и Уэльсе был представлен в британском парламенте, дискуссии по вопросу состоятся 29 ноября в ходе второго чтения. Законодательная инициатива была предложена депутатом от правящей Лейбористской партии Ким Ледбитер.
В последний раз голосование по вопросу легализации эвтаназии прошло в 2015 году, тогда депутаты большинством выступили против законопроекта. Эта тема в Великобритании остается крайне спорной.
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