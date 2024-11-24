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России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, заявили в Кремле
России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2024
России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, заявили в Кремле
России постоянно приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется уходящей американской администрацией, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T11:13
2024-11-24T11:13
2024-11-24T11:13
политика
россия
дмитрий песков
павел зарубин
сша
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. России постоянно приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется уходящей американской администрацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "(Президенту РФ Владимиру) Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне. Это приходится делать постоянно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря об утвержденной президентом обновленной ядерной доктрине России. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, павел зарубин, сша, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, США, Владимир Путин
России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, заявили в Кремле
Песков: Путин вынужден отвечать на беспрецедентную эскалацию, провоцируемую США