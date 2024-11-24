https://ria.ru/20241124/eskalatsiya-1985424127.html

России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, заявили в Кремле

России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2024

России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, заявили в Кремле

России постоянно приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется уходящей американской администрацией, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:13

2024-11-24T11:13

2024-11-24T11:13

политика

россия

дмитрий песков

павел зарубин

сша

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. России постоянно приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется уходящей американской администрацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "(Президенту РФ Владимиру) Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне. Это приходится делать постоянно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря об утвержденной президентом обновленной ядерной доктрине России. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, павел зарубин, сша, владимир путин