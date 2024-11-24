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Британские ученые разработали чудо-линзу от самого частого типа эпилепсии - РИА Новости, 24.11.2024
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Наука
 
02:55 24.11.2024 (обновлено: 03:16 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/epilepsiya-1985405646.html
Британские ученые разработали чудо-линзу от самого частого типа эпилепсии
Британские ученые разработали чудо-линзу от самого частого типа эпилепсии - РИА Новости, 24.11.2024
Британские ученые разработали чудо-линзу от самого частого типа эпилепсии
Исследователи из Университета Глазго и Бирмингемского университета разработали прототип жидкокристаллической линзы, которая может помочь людям, страдающим... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T02:55
2024-11-24T03:16
наука
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Исследователи из Университета Глазго и Бирмингемского университета разработали прототип жидкокристаллической линзы, которая может помочь людям, страдающим фотосенситивной эпилепсии (форма рефлекторной эпилепсии с приступами, вызываемыми зрительной стимуляцией в виде мигающих/мерцающих вспышек света). В исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports Physical Science, они рассказали, что прототип очков с такими линзами, которые блокируют волны, вызывающие приступы у некоторых пациентов, могли бы значительно облегчить им жизнь.Линзы управляются очень малыми изменениями температуры, которые встроены в линзу, и при активации могут блокировать более 98% света в диапазоне длин волн 660-720 нм, которые вызывают приступы у большинства пациентов с фотосенситивной эпилепсией. "Это чрезвычайно захватывающий проект, который казался научно-фантастическим, когда мы только начали работу четыре года назад. Наша статья описывает потенциал использования жидкокристаллических линз, которые можно модулировать таким образом, чтобы они пропускали свет определенной длины волны. Прототип показывает, как дискретная схема, установленная в оправе очков, может питать эти линзы и использоваться в ситуациях, когда свет определенной длины волны может вызвать судороги, например, во время просмотра телевизора или игры в компьютерные игры", — рассказал профессор неврологии Бирмингемского университета и соавтор исследования Зубайр Ахмед.По его словам, схема нагревает линзы до комфортной пользователю температуры, а также препятствует прохождению более 98% света с длиной волны, способной вызвать судороги.Как рассказал Рами Ганнам, профессор электроники Университета Глазго и ведущий автор исследования разработка прототипа продолжается ради улучшения его производительности перед тестами на людях.Авторы отмечают, что существующий прототип был работоспособен в помещениях с температурой до 26 градусов тепла, а для более жарких условий потребуются дополнительные доработки технологии. Команда также отмечает, что время, затрачиваемое прототипом на нагрев и охлаждение, может быть увеличено.
https://ri.ria.ru/20240919/nauka-1973370160.html
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бирмингемский университет, наука, здоровье, болезни, исследования
Наука, Бирмингемский университет, Наука, Здоровье, болезни, Исследования
Британские ученые разработали чудо-линзу от самого частого типа эпилепсии

Ученые создали для больных эпилепсией линзу, блокирующую свет определенной волны

© iStock.com / fotografixxПроцедура электроэнцефалографии для выявления эпилепсии
Процедура электроэнцефалографии для выявления эпилепсии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© iStock.com / fotografixx
Процедура электроэнцефалографии для выявления эпилепсии . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Исследователи из Университета Глазго и Бирмингемского университета разработали прототип жидкокристаллической линзы, которая может помочь людям, страдающим фотосенситивной эпилепсии (форма рефлекторной эпилепсии с приступами, вызываемыми зрительной стимуляцией в виде мигающих/мерцающих вспышек света). В исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports Physical Science, они рассказали, что прототип очков с такими линзами, которые блокируют волны, вызывающие приступы у некоторых пациентов, могли бы значительно облегчить им жизнь.
Линзы управляются очень малыми изменениями температуры, которые встроены в линзу, и при активации могут блокировать более 98% света в диапазоне длин волн 660-720 нм, которые вызывают приступы у большинства пациентов с фотосенситивной эпилепсией.
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"Это чрезвычайно захватывающий проект, который казался научно-фантастическим, когда мы только начали работу четыре года назад. Наша статья описывает потенциал использования жидкокристаллических линз, которые можно модулировать таким образом, чтобы они пропускали свет определенной длины волны. Прототип показывает, как дискретная схема, установленная в оправе очков, может питать эти линзы и использоваться в ситуациях, когда свет определенной длины волны может вызвать судороги, например, во время просмотра телевизора или игры в компьютерные игры", — рассказал профессор неврологии Бирмингемского университета и соавтор исследования Зубайр Ахмед.
По его словам, схема нагревает линзы до комфортной пользователю температуры, а также препятствует прохождению более 98% света с длиной волны, способной вызвать судороги.
Как рассказал Рами Ганнам, профессор электроники Университета Глазго и ведущий автор исследования разработка прототипа продолжается ради улучшения его производительности перед тестами на людях.
Авторы отмечают, что существующий прототип был работоспособен в помещениях с температурой до 26 градусов тепла, а для более жарких условий потребуются дополнительные доработки технологии. Команда также отмечает, что время, затрачиваемое прототипом на нагрев и охлаждение, может быть увеличено.
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