https://ria.ru/20241124/elektrosnabzhenie-1985438046.html

В дома жителей Тульской области вернули электроснабжение

В дома жителей Тульской области вернули электроснабжение - РИА Новости, 24.11.2024

В дома жителей Тульской области вернули электроснабжение

Электроснабжение вернули в дома 11,5 тысяч жителей Тульской области за минувшую ночь после массовых отключений из-за штормового ветра, который обрушился на... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:18

2024-11-24T14:18

2024-11-24T14:18

происшествия

жкх

тульская область

дмитрий миляев

россия

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ТУЛА, 24 ноя – РИА Новости. Электроснабжение вернули в дома 11,5 тысяч жителей Тульской области за минувшую ночь после массовых отключений из-за штормового ветра, который обрушился на регион 21 ноября, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Ранее Миляев сообщал, что в результате сильного ветра порядка 35 тысяч жителей Тульской области остались без электроэнергии. На дистанционное обучение перешли 33 школы, 15 детских садов и два колледжа. Свыше 24 часов без электричества оставались более 15 тысяч жителей. Максимальное количество отключенных населенных пунктов достигало 600. В связи с этим в десяти муниципальных районах развернуты пункты с горячим питанием и возможностью подзарядки мобильных устройств. "За ночь усиленные бригады энергетиков вернули электроснабжение в дома 11,5 тысяч жителей. Делаем все, чтобы устранить последствия циклона. Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся без остановки", - говорится в сообщении.

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происшествия, жкх, тульская область, дмитрий миляев, россия