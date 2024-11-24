https://ria.ru/20241124/efimov-1985280035.html

Ефимов: 95 гектаров на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: 95 гектаров на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 24.11.2024

Ефимов: 95 гектаров на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ

На западе Москвы в рамках 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на 95 гектарах земли построят свыше 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости,... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:08

2024-11-24T13:08

2024-11-24T13:08

градостроительный комплекс москвы

москва

можайский район

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. На западе Москвы в рамках 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на 95 гектарах земли построят свыше 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости, вложения в редевелопмент площадок составят 616 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На западе столицы по программе КРТ инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки общей площадью почти 95 гектаров. На них, помимо строительства жилых кварталов, запланировано возведение 839,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости. Современные промышленные и деловые комплексы, а также другие коммерческие и социальные объекты дадут городу около 20 тысяч рабочих мест. Вложения в реорганизацию 13 площадок составят 616 миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, охватывающие более 9 гектаров два проекта КРТ в районе Фили-Давыдково предусматривают строительство 203,5 тысяч квадратных метров жилья и 150 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости. Кроме того, предназначенные к редевелопменту площадки расположены в Кунцеве, Можайском районе, Очакове-Матвеевском, Раменках, Солнцеве, Тропарёве-Никулине, районе Проспект Вернадского, указывается в сообщении.Сейчас в Москве реализуются 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20241122/efimov-1985228690.html

москва

можайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, можайский район, владимир ефимов (правительство москвы)