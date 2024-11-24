https://ria.ru/20241124/dzerzhinsk-1985469759.html
Российские войска продвигаются в Торецке
Российские войска продвигаются в Торецке - РИА Новости, 24.11.2024
Российские войска продвигаются в Торецке
Подразделения российских войск продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T20:14
2024-11-24T20:14
2024-11-24T22:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По Дзержинску мы видим, что бои продолжаются в центре города, мы продвигаемся именно там", — сказал он.Как отметил Пушилин, ВСУ пока не получали приказ покинуть населенный пункт.В четверг советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил об освобождении большей части Дзержинска. По разным оценкам, противник контролирует только 30-40 процентов его территории.Взятие этого города облегчит снабжение российской армии по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20241113/dzerzhinsk-1983586290.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские войска продвигаются в Торецке
Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в Торецке, в центре города идут бои