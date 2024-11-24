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Российские войска продвигаются в Торецке - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 24.11.2024 (обновлено: 22:49 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/dzerzhinsk-1985469759.html
Российские войска продвигаются в Торецке
Российские войска продвигаются в Торецке - РИА Новости, 24.11.2024
Российские войска продвигаются в Торецке
Подразделения российских войск продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T20:14
2024-11-24T22:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По Дзержинску мы видим, что бои продолжаются в центре города, мы продвигаемся именно там", — сказал он.Как отметил Пушилин, ВСУ пока не получали приказ покинуть населенный пункт.В четверг советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил об освобождении большей части Дзержинска. По разным оценкам, противник контролирует только 30-40 процентов его территории.Взятие этого города облегчит снабжение российской армии по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20241113/dzerzhinsk-1983586290.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские войска продвигаются в Торецке

Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в Торецке, в центре города идут бои

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"По Дзержинску мы видим, что бои продолжаются в центре города, мы продвигаемся именно там", — сказал он.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
13 ноября, 18:29
Как отметил Пушилин, ВСУ пока не получали приказ покинуть населенный пункт.

Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

В четверг советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил об освобождении большей части Дзержинска. По разным оценкам, противник контролирует только 30-40 процентов его территории.
Взятие этого города облегчит снабжение российской армии по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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