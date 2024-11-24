https://ria.ru/20241124/dzerzhinsk-1985469759.html

Российские войска продвигаются в Торецке

Российские войска продвигаются в Торецке - РИА Новости, 24.11.2024

Российские войска продвигаются в Торецке

Подразделения российских войск продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T20:14

2024-11-24T20:14

2024-11-24T22:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По Дзержинску мы видим, что бои продолжаются в центре города, мы продвигаемся именно там", — сказал он.Как отметил Пушилин, ВСУ пока не получали приказ покинуть населенный пункт.В четверг советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил об освобождении большей части Дзержинска. По разным оценкам, противник контролирует только 30-40 процентов его территории.Взятие этого города облегчит снабжение российской армии по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

https://ria.ru/20241113/dzerzhinsk-1983586290.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия