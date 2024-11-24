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В Бурятии при ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 24.11.2024
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04:55 24.11.2024 (обновлено: 04:56 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/dtp-1985408041.html
В Бурятии при ДТП с автобусом погибли два человека
В Бурятии при ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 24.11.2024
В Бурятии при ДТП с автобусом погибли два человека
Легковой автомобиль Honda Stream выехал на встречную полосу в Бурятии и столкнулся с автобусом Mercedes, водители погибли, три пассажира автобуса пострадали,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T04:55
2024-11-24T04:56
происшествия
авто
иркутск
улан-удэ
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 24 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль Honda Stream выехал на встречную полосу в Бурятии и столкнулся с автобусом Mercedes, водители погибли, три пассажира автобуса пострадали, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики. По данным пресс-службы, ДТП произошло в субботу около 23.10 (18.10 мск). Пятидесятилетний водитель Honda Stream, направлявшийся из Иркутска в Улан-Удэ, в километре от села Мостовка выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes под управлением 40-летнего водителя. "В результате ДТП водители обоих автомобилей скончались на месте, трое пассажиров микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241123/petrozavodsk-1985320659.html
иркутск
улан-удэ
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происшествия, авто, иркутск, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Авто, Иркутск, Улан-Удэ, Республика Бурятия
В Бурятии при ДТП с автобусом погибли два человека

В Бурятии двое погибших и трое пострадавших в ДТП с автобусом и легковушкой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 24 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль Honda Stream выехал на встречную полосу в Бурятии и столкнулся с автобусом Mercedes, водители погибли, три пассажира автобуса пострадали, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
По данным пресс-службы, ДТП произошло в субботу около 23.10 (18.10 мск). Пятидесятилетний водитель Honda Stream, направлявшийся из Иркутска в Улан-Удэ, в километре от села Мостовка выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes под управлением 40-летнего водителя.
Место происшествия, где маршрутный автобус въехал в столб в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Петрозаводске маршрутка въехала в столб, пострадали дети
23 ноября, 10:03
"В результате ДТП водители обоих автомобилей скончались на месте, трое пассажиров микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАвтоИркутскУлан-УдэРеспублика Бурятия
 
 
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