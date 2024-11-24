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В Бурятии при ДТП с автобусом погибли два человека
В Бурятии при ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 24.11.2024
В Бурятии при ДТП с автобусом погибли два человека
Легковой автомобиль Honda Stream выехал на встречную полосу в Бурятии и столкнулся с автобусом Mercedes, водители погибли, три пассажира автобуса пострадали,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T04:55
2024-11-24T04:55
2024-11-24T04:56
происшествия
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улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 24 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль Honda Stream выехал на встречную полосу в Бурятии и столкнулся с автобусом Mercedes, водители погибли, три пассажира автобуса пострадали, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики. По данным пресс-службы, ДТП произошло в субботу около 23.10 (18.10 мск). Пятидесятилетний водитель Honda Stream, направлявшийся из Иркутска в Улан-Удэ, в километре от села Мостовка выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes под управлением 40-летнего водителя. "В результате ДТП водители обоих автомобилей скончались на месте, трое пассажиров микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241123/petrozavodsk-1985320659.html
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происшествия, авто, иркутск, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Авто, Иркутск, Улан-Удэ, Республика Бурятия
В Бурятии при ДТП с автобусом погибли два человека
В Бурятии двое погибших и трое пострадавших в ДТП с автобусом и легковушкой