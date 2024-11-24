https://ria.ru/20241124/donbass--1985479659.html

"Пытаются отступить". На Западе раскрыли, что произошло в Донбассе

"Пытаются отступить". На Западе раскрыли, что произошло в Донбассе - РИА Новости, 24.11.2024

"Пытаются отступить". На Западе раскрыли, что произошло в Донбассе

Украинские войска осознали, что Курахово уже не удастся удержать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T22:33

2024-11-24T22:33

2024-11-24T22:33

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

владимир рогов

вооруженные силы украины

курахово

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинские войска осознали, что Курахово уже не удастся удержать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинцы поняли, что не могут защитить Курахово, поэтому они предпринимают первые шаги, они пытаются отступать", — отметил он.По словам эксперта, если они отступят, то, скорее всего, понесут чрезвычайно тяжелые потери, как это уже было в Угледаре."Русские продолжают побеждать", — резюмировал Меркурис.Ранее в субботу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что более десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ ведутся ожесточенные бои.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985454590.html

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

донбасс

курахово

донецкая народная республика

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в мире, донбасс, владимир рогов, вооруженные силы украины, курахово, донецкая народная республика