https://ria.ru/20241124/bronemashina-1985453357.html

Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР

Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2024

Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР

Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили украинскую боевую бронемашину в ЛНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T17:01

2024-11-24T17:01

2024-11-24T18:07

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вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили украинскую боевую бронемашину в ЛНР, сообщило Минобороны России. "Военнослужащими разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью БПЛА в лесистой местности выявлено движение боевой бронированной машины противника, которая перевозила военнослужащих ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что обнаруженная цель после прибытия к месту временного базирования в результате точных ударов артиллерией группировки войск "Запад" была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.

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Уничтожение боевой бронированной машины ВСУ с помощью БПЛА Артиллеристы уничтожили боевую бронированную машину ВСУ 2024-11-24T17:01 true PT0M31S

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф