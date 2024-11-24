Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 24.11.2024 (обновлено: 18:07 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/bronemashina-1985453357.html
Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР
Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2024
Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР
Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили украинскую боевую бронемашину в ЛНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T17:01
2024-11-24T18:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985459386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91c490847f7f039ee255bf9516a37775.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили украинскую боевую бронемашину в ЛНР, сообщило Минобороны России. "Военнослужащими разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью БПЛА в лесистой местности выявлено движение боевой бронированной машины противника, которая перевозила военнослужащих ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что обнаруженная цель после прибытия к месту временного базирования в результате точных ударов артиллерией группировки войск "Запад" была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985446695.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение боевой бронированной машины ВСУ с помощью БПЛА
Артиллеристы уничтожили боевую бронированную машину ВСУ
2024-11-24T17:01
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985459386_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_768d35233d81b39181b9b73302dbe3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР

МО РФ сообщило об уничтожении бойцами "Запада" боевой бронемашины ВСУ в ЛНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили украинскую боевую бронемашину в ЛНР, сообщило Минобороны России.
"Военнослужащими разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью БПЛА в лесистой местности выявлено движение боевой бронированной машины противника, которая перевозила военнослужащих ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаруженная цель после прибытия к месту временного базирования в результате точных ударов артиллерией группировки войск "Запад" была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
Уничтожение вертолетом Ми-28 опорного пункта и живой силы ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Вчера, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала