https://ria.ru/20241124/bronemashina-1985453357.html
Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР
Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 24.11.2024
Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР
Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили украинскую боевую бронемашину в ЛНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T17:01
2024-11-24T17:01
2024-11-24T18:07
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили украинскую боевую бронемашину в ЛНР, сообщило Минобороны России. "Военнослужащими разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью БПЛА в лесистой местности выявлено движение боевой бронированной машины противника, которая перевозила военнослужащих ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что обнаруженная цель после прибытия к месту временного базирования в результате точных ударов артиллерией группировки войск "Запад" была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение боевой бронированной машины ВСУ с помощью БПЛА
Артиллеристы уничтожили боевую бронированную машину ВСУ
2024-11-24T17:01
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили боевую бронемашину ВСУ в ЛНР
МО РФ сообщило об уничтожении бойцами "Запада" боевой бронемашины ВСУ в ЛНР