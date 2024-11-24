https://ria.ru/20241124/britanija-1985436459.html
Лондон был первым, кто разрешил Киеву бить вглубь России, допустил Песков
Лондон был первым, кто разрешил Киеву бить вглубь России, допустил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
Лондон был первым, кто разрешил Киеву бить вглубь России, допустил Песков
Нельзя исключать, что именно Великобритания первой дала разрешение Киеву на использование дальнобойных ракет вглубь территории России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:07
2024-11-24T14:07
2024-11-24T14:12
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нельзя исключать, что именно Великобритания первой дала разрешение Киеву на использование дальнобойных ракет вглубь территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Англичане пытаются бежать впереди повозки. На уровне, по-моему, даже премьер-министра они говорили о том, что считают возможным использование их оружия как угодно. Они этого прямо не скрывали. Поэтому, если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать", - сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован в Telegram-канале "Вести".
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, киев, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Киев, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Лондон был первым, кто разрешил Киеву бить вглубь России, допустил Песков
Песков: Британия первой разрешила Киеву бить вглубь РФ дальнобойными ракетами