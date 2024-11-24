https://ria.ru/20241124/bespilotniki-1985432508.html
Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника
Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 24.11.2024
Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и один - над Белгородской, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:59
2024-11-24T12:59
2024-11-24T12:59
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и один - над Белгородской, сообщило Минобороны России. "В период с 10.50 до 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника
МО РФ: ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями