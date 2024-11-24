https://ria.ru/20241124/bespilotniki-1985432508.html

Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника

Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 24.11.2024

Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и один - над Белгородской, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:59

2024-11-24T12:59

2024-11-24T12:59

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и один - над Белгородской, сообщило Минобороны России. "В период с 10.50 до 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

белгородская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область