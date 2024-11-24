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Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/bespilotniki-1985432508.html
Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника
Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 24.11.2024
Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и один - над Белгородской, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:59
2024-11-24T12:59
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и один - над Белгородской, сообщило Минобороны России. "В период с 10.50 до 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
Над Курской и Белгородской областями сбили два украинских беспилотника

МО РФ: ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области и один - над Белгородской, сообщило Минобороны России.
"В период с 10.50 до 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская область
 
 
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