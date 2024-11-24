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ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 24.11.2024 (обновлено: 09:33 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/bespilotniki-1985417677.html
ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями
ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями - РИА Новости, 24.11.2024
ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:28
2024-11-24T09:33
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
белгородская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны России."Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, брянская область, безопасность, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями

МО РФ: средства ПВО сбили 2 дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны России.
"Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьБезопасностьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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