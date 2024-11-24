https://ria.ru/20241124/bespilotniki-1985417677.html

ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями

ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями - РИА Новости, 24.11.2024

ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T09:28

2024-11-24T09:28

2024-11-24T09:33

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

безопасность

белгородская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны России."Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, брянская область, безопасность, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф