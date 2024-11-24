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ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями
ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями - РИА Новости, 24.11.2024
ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:28
2024-11-24T09:28
2024-11-24T09:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны России."Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Брянской областями
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