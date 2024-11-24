https://ria.ru/20241124/bespilotnik-1985417807.html
В Брянской области рассказали о сбитом украинском беспилотнике
В Брянской области рассказали о сбитом украинском беспилотнике - РИА Новости, 24.11.2024
В Брянской области рассказали о сбитом украинском беспилотнике
Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:32
2024-11-24T09:32
2024-11-24T09:32
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал Богомаз. Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Брянской области рассказали о сбитом украинском беспилотнике
Богомаз: над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА самолетного типа