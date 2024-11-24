https://ria.ru/20241124/bespilotnik-1985417807.html

В Брянской области рассказали о сбитом украинском беспилотнике

В Брянской области рассказали о сбитом украинском беспилотнике - РИА Новости, 24.11.2024

В Брянской области рассказали о сбитом украинском беспилотнике

Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T09:32

2024-11-24T09:32

2024-11-24T09:32

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал Богомаз. Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Ольга Фомченкова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия