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В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена - РИА Новости, 24.11.2024
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15:42 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/bayden-1985446428.html
В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена
В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена
Администрация президента США Джо Байдена изначально была конфронтационна по отношению к России, но любая конфронтационность не исключает возможность диалога,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:42
2024-11-24T15:42
россия
сша
джо байден
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изначально была конфронтационна по отношению к России, но любая конфронтационность не исключает возможность диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "То, что она (администрация Байдена - ред.) была конфронтационна по отношению к нашей стране, это однозначно. Но любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить", - заявил он.
https://ria.ru/20241124/ukraina-1985424501.html
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россия, сша, джо байден, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена

Песков: Кремль не ожидал, что администрация Байдена свернет до нуля диалог с РФ

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изначально была конфронтационна по отношению к России, но любая конфронтационность не исключает возможность диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"То, что она (администрация Байдена - ред.) была конфронтационна по отношению к нашей стране, это однозначно. Но любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить", - заявил он.
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РоссияСШАДжо БайденДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
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