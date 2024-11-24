https://ria.ru/20241124/bayden-1985446428.html
В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена
В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена
Администрация президента США Джо Байдена изначально была конфронтационна по отношению к России, но любая конфронтационность не исключает возможность диалога,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:42
2024-11-24T15:42
2024-11-24T15:42
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изначально была конфронтационна по отношению к России, но любая конфронтационность не исключает возможность диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "То, что она (администрация Байдена - ред.) была конфронтационна по отношению к нашей стране, это однозначно. Но любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить", - заявил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, джо байден, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена
Песков: Кремль не ожидал, что администрация Байдена свернет до нуля диалог с РФ