https://ria.ru/20241124/bayden-1985446428.html

В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена

В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена - РИА Новости, 24.11.2024

В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена

Администрация президента США Джо Байдена изначально была конфронтационна по отношению к России, но любая конфронтационность не исключает возможность диалога,... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:42

2024-11-24T15:42

2024-11-24T15:42

россия

сша

джо байден

дмитрий песков

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изначально была конфронтационна по отношению к России, но любая конфронтационность не исключает возможность диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "То, что она (администрация Байдена - ред.) была конфронтационна по отношению к нашей стране, это однозначно. Но любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить", - заявил он.

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985424501.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, джо байден, дмитрий песков, павел зарубин, в мире