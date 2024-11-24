https://ria.ru/20241124/bayden-1985436253.html
Песков назвал администрацию Байдена партией войны
Песков назвал администрацию Байдена партией войны - РИА Новости, 24.11.2024
Песков назвал администрацию Байдена партией войны
Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:57
2024-11-24T13:57
2024-11-24T14:02
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать все, чтобы конфликт не заканчивался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."Ну, все-таки администрация Байдена — это партия войны. Это ястребы войны. Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать все, чтобы эта война не заканчивалась", — сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.По его словам, Украина для США - инструмент, с помощью которого они обеспечивают продолжение конфликта с целью нанесения стратегического поражения России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Песков назвал администрацию Байдена партией войны
Песков: администрация Байдена будет делать все для продолжения войны на Украине