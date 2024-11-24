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Песков назвал администрацию Байдена партией войны - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 24.11.2024 (обновлено: 14:02 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/bayden-1985436253.html
Песков назвал администрацию Байдена партией войны
Песков назвал администрацию Байдена партией войны - РИА Новости, 24.11.2024
Песков назвал администрацию Байдена партией войны
Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:57
2024-11-24T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать все, чтобы конфликт не заканчивался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."Ну, все-таки администрация Байдена — это партия войны. Это ястребы войны. Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать все, чтобы эта война не заканчивалась", — сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.По его словам, Украина для США - инструмент, с помощью которого они обеспечивают продолжение конфликта с целью нанесения стратегического поражения России.
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в мире, украина, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024, дмитрий песков, павел зарубин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
Песков назвал администрацию Байдена партией войны

Песков: администрация Байдена будет делать все для продолжения войны на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать все, чтобы конфликт не заканчивался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Ну, все-таки администрация Байдена — это партия войны. Это ястребы войны. Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать все, чтобы эта война не заканчивалась", — сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
По его словам, Украина для США - инструмент, с помощью которого они обеспечивают продолжение конфликта с целью нанесения стратегического поражения России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024Дмитрий ПесковПавел ЗарубинРоссия
 
 
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