https://ria.ru/20241124/bayden-1985436253.html

Песков назвал администрацию Байдена партией войны

Песков назвал администрацию Байдена партией войны - РИА Новости, 24.11.2024

Песков назвал администрацию Байдена партией войны

Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:57

2024-11-24T13:57

2024-11-24T14:02

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать все, чтобы конфликт не заканчивался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."Ну, все-таки администрация Байдена — это партия войны. Это ястребы войны. Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать все, чтобы эта война не заканчивалась", — сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.По его словам, Украина для США - инструмент, с помощью которого они обеспечивают продолжение конфликта с целью нанесения стратегического поражения России.

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024, дмитрий песков, павел зарубин, россия