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Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
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13:38 24.11.2024 (обновлено: 13:44 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/bayden-1985434213.html
Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков
Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков
Администрация президента США Джо Байдена практически свернула диалог с Россией, у Вашингтона политическая дальновидность в дефиците, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:38
2024-11-24T13:44
москва
россия
в мире
сша
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена практически свернула диалог с Россией, у Вашингтона политическая дальновидность в дефиците, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне", - сообщил Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
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москва, россия, в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, павел зарубин
Москва, Россия, В мире, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Павел Зарубин
Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков

Песков: администрация Байдена свернула диалог с Россией практически до нуля

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена практически свернула диалог с Россией, у Вашингтона политическая дальновидность в дефиците, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне", - сообщил Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
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