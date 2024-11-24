https://ria.ru/20241124/bayden-1985434213.html
Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков
Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков
Администрация президента США Джо Байдена практически свернула диалог с Россией, у Вашингтона политическая дальновидность в дефиците, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:38
2024-11-24T13:38
2024-11-24T13:44
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена практически свернула диалог с Россией, у Вашингтона политическая дальновидность в дефиците, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне", - сообщил Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
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Москва, Россия, В мире, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Павел Зарубин
Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков
Песков: администрация Байдена свернула диалог с Россией практически до нуля