https://ria.ru/20241124/bayden-1985434213.html

Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков

Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024

Байден свернул диалог с Москвой до нуля, заявил Песков

Администрация президента США Джо Байдена практически свернула диалог с Россией, у Вашингтона политическая дальновидность в дефиците, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:38

2024-11-24T13:38

2024-11-24T13:44

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джо байден

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена практически свернула диалог с Россией, у Вашингтона политическая дальновидность в дефиците, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне", - сообщил Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20241124/bayden-1985415081.html

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