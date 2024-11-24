Рейтинг@Mail.ru
Белый дом пообещал "спринт", чтобы защитить наследие Байдена от Трампа - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 24.11.2024 (обновлено: 01:17 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/bayden-1985401559.html
Белый дом пообещал "спринт", чтобы защитить наследие Байдена от Трампа
Белый дом пообещал "спринт", чтобы защитить наследие Байдена от Трампа - РИА Новости, 24.11.2024
Белый дом пообещал "спринт", чтобы защитить наследие Байдена от Трампа
Белый дом рассказал об усилиях в режиме "спринт" по сохранению "наследия" и "продуктивной" работы уходящего президента США Джо Байдена, который не осилил... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:33
2024-11-24T01:17
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983612525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1129fae54a8d1323bfdf3291b0118eb.jpg
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Белый дом рассказал об усилиях в режиме "спринт" по сохранению "наследия" и "продуктивной" работы уходящего президента США Джо Байдена, который не осилил попытку переизбраться на второй срок, а больше трети первого срока провел в загородных резиденциях и на пляже. "Президент Байден сосредоточен на том, чтобы оставшаяся часть его срока была такой же продуктивной, как и любой другой период за последние четыре года", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Там отмечается, что оставшееся нынешней администрации время — "это спринт, чтобы нарастить исторический прогресс, достигнутый за время его президентства". Как сообщает Белый дом, Байден планирует активно работать над программой по инвестированию в США, добиваться утверждения кандидатов на должности в суды и "продолжать укреплять альянсы и партнерства". Пресс-служба цитирует американские СМИ, которые сообщают об усилиях администрации по сохранению и защите "наследия" Байдена от приходящей республиканской администрации. Оппоненты Байдена на протяжении его работы считали дни, проведенные им вне Белого дома, в пригородной или пляжной резиденциях. По этим данным, президент США провел на отдыхе порядка 40% времени на посту. Его срок при этом запомнится множеством конфузов, оговорок и падений. Собиравшийся баллотироваться на второй срок Байден вышел из гонки только после провального выступления на дебатах с Трампом летом, но и к этому решению привело массовое давление однопартийцев, эксперты отмечали, что отказываться от борьбы Байден не хочет, поскольку трепетно относится к своему месту в истории и оставленному наследию. Снова занять Белый дом после "продуктивного периода" работы Байдена демократам не удалось. Победивший на выборах Дональд Трамп 20 января вступит в должность.
https://ria.ru/20241123/amerika-1985322501.html
https://ria.ru/20241123/bayden-1985306760.html
https://ria.ru/20241121/prichina-1985041381.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983612525_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_60a308a2bbe2f6e0c2db50db9641e226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Белый дом пообещал "спринт", чтобы защитить наследие Байдена от Трампа

Белый дом заявил о работе в режиме "спринт" для сохранения наследия Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Белый дом рассказал об усилиях в режиме "спринт" по сохранению "наследия" и "продуктивной" работы уходящего президента США Джо Байдена, который не осилил попытку переизбраться на второй срок, а больше трети первого срока провел в загородных резиденциях и на пляже.
"Президент Байден сосредоточен на том, чтобы оставшаяся часть его срока была такой же продуктивной, как и любой другой период за последние четыре года", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
США быстро движутся к банкротству, предупредил Маск
Вчера, 10:29
Там отмечается, что оставшееся нынешней администрации время — "это спринт, чтобы нарастить исторический прогресс, достигнутый за время его президентства".
Как сообщает Белый дом, Байден планирует активно работать над программой по инвестированию в США, добиваться утверждения кандидатов на должности в суды и "продолжать укреплять альянсы и партнерства".
Пресс-служба цитирует американские СМИ, которые сообщают об усилиях администрации по сохранению и защите "наследия" Байдена от приходящей республиканской администрации.
Президент США Джо Байден во время выступления на торжественном ужине в Белом доме. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Байден назвал себя своим мужем
Вчера, 05:05
Оппоненты Байдена на протяжении его работы считали дни, проведенные им вне Белого дома, в пригородной или пляжной резиденциях. По этим данным, президент США провел на отдыхе порядка 40% времени на посту. Его срок при этом запомнится множеством конфузов, оговорок и падений.
Собиравшийся баллотироваться на второй срок Байден вышел из гонки только после провального выступления на дебатах с Трампом летом, но и к этому решению привело массовое давление однопартийцев, эксперты отмечали, что отказываться от борьбы Байден не хочет, поскольку трепетно относится к своему месту в истории и оставленному наследию. Снова занять Белый дом после "продуктивного периода" работы Байдена демократам не удалось. Победивший на выборах Дональд Трамп 20 января вступит в должность.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В США раскрыли настоящую причину решения Байдена по ATACMS
21 ноября, 16:27
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала