https://ria.ru/20241124/bayden-1985401559.html
Белый дом пообещал "спринт", чтобы защитить наследие Байдена от Трампа
Белый дом пообещал "спринт", чтобы защитить наследие Байдена от Трампа - РИА Новости, 24.11.2024
Белый дом пообещал "спринт", чтобы защитить наследие Байдена от Трампа
Белый дом рассказал об усилиях в режиме "спринт" по сохранению "наследия" и "продуктивной" работы уходящего президента США Джо Байдена, который не осилил... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:33
2024-11-24T00:33
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Белый дом рассказал об усилиях в режиме "спринт" по сохранению "наследия" и "продуктивной" работы уходящего президента США Джо Байдена, который не осилил попытку переизбраться на второй срок, а больше трети первого срока провел в загородных резиденциях и на пляже. "Президент Байден сосредоточен на том, чтобы оставшаяся часть его срока была такой же продуктивной, как и любой другой период за последние четыре года", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Там отмечается, что оставшееся нынешней администрации время — "это спринт, чтобы нарастить исторический прогресс, достигнутый за время его президентства". Как сообщает Белый дом, Байден планирует активно работать над программой по инвестированию в США, добиваться утверждения кандидатов на должности в суды и "продолжать укреплять альянсы и партнерства". Пресс-служба цитирует американские СМИ, которые сообщают об усилиях администрации по сохранению и защите "наследия" Байдена от приходящей республиканской администрации. Оппоненты Байдена на протяжении его работы считали дни, проведенные им вне Белого дома, в пригородной или пляжной резиденциях. По этим данным, президент США провел на отдыхе порядка 40% времени на посту. Его срок при этом запомнится множеством конфузов, оговорок и падений. Собиравшийся баллотироваться на второй срок Байден вышел из гонки только после провального выступления на дебатах с Трампом летом, но и к этому решению привело массовое давление однопартийцев, эксперты отмечали, что отказываться от борьбы Байден не хочет, поскольку трепетно относится к своему месту в истории и оставленному наследию. Снова занять Белый дом после "продуктивного периода" работы Байдена демократам не удалось. Победивший на выборах Дональд Трамп 20 января вступит в должность.
https://ria.ru/20241123/amerika-1985322501.html
https://ria.ru/20241123/bayden-1985306760.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Белый дом пообещал "спринт", чтобы защитить наследие Байдена от Трампа
Белый дом заявил о работе в режиме "спринт" для сохранения наследия Байдена
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Белый дом рассказал об усилиях в режиме "спринт" по сохранению "наследия" и "продуктивной" работы уходящего президента США Джо Байдена, который не осилил попытку переизбраться на второй срок, а больше трети первого срока провел в загородных резиденциях и на пляже.
"Президент Байден сосредоточен на том, чтобы оставшаяся часть его срока была такой же продуктивной, как и любой другой период за последние четыре года", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Там отмечается, что оставшееся нынешней администрации время — "это спринт, чтобы нарастить исторический прогресс, достигнутый за время его президентства".
Как сообщает Белый дом, Байден планирует активно работать над программой по инвестированию в США, добиваться утверждения кандидатов на должности в суды и "продолжать укреплять альянсы и партнерства".
Пресс-служба цитирует американские СМИ, которые сообщают об усилиях администрации по сохранению и защите "наследия" Байдена от приходящей республиканской администрации.
Оппоненты Байдена на протяжении его работы считали дни, проведенные им вне Белого дома, в пригородной или пляжной резиденциях. По этим данным, президент США провел на отдыхе порядка 40% времени на посту. Его срок при этом запомнится множеством конфузов, оговорок и падений.
Собиравшийся баллотироваться на второй срок Байден вышел из гонки только после провального выступления на дебатах с Трампом летом, но и к этому решению привело массовое давление однопартийцев, эксперты отмечали, что отказываться от борьбы Байден не хочет, поскольку трепетно относится к своему месту в истории и оставленному наследию. Снова занять Белый дом после "продуктивного периода" работы Байдена демократам не удалось. Победивший на выборах Дональд Трамп 20 января вступит в должность.