https://ria.ru/20241124/banki-1985412435.html
Карты UnionPay Газпромбанка прекратили работать в Японии
Карты UnionPay Газпромбанка прекратили работать в Японии - РИА Новости, 24.11.2024
Карты UnionPay Газпромбанка прекратили работать в Японии
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T07:59
2024-11-24T07:59
2024-11-24T10:46
экономика
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япония
газпромбанк
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 24 ноя — РИА Новости. Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии, убедился корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные в крупнейшей сети банкоматов банка Seven Bank на экране появилась надпись, что карта недействительна. Снять деньги в банкомате AEON Bank также не получилось. При этом еще вечером 22 ноября наличные с карты снять было можно. С аналогичными проблемами столкнулись и владельцы карт Union Pay Газпромбанка в Китае. В частности, невозможно снять деньги в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. После этого банк предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом, а на следующий день разослал письмо-предупреждение о том, что с 21 ноября его карты отключены от Union Pay.
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985374262.html
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экономика, россия, сша, япония, газпромбанк, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Япония, Газпромбанк, Санкции в отношении России
Карты UnionPay Газпромбанка прекратили работать в Японии
Банки Японии перестали выдавать наличные с карт UnionPay Газпромбанка