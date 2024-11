https://ria.ru/20241124/banki-1985412435.html

Карты UnionPay Газпромбанка прекратили работать в Японии

Карты UnionPay Газпромбанка прекратили работать в Японии

2024-11-24T07:59

2024-11-24T07:59

2024-11-24T10:46

экономика

россия

сша

япония

газпромбанк

санкции в отношении россии

ТОКИО, 24 ноя — РИА Новости. Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии, убедился корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные в крупнейшей сети банкоматов банка Seven Bank на экране появилась надпись, что карта недействительна. Снять деньги в банкомате AEON Bank также не получилось. При этом еще вечером 22 ноября наличные с карты снять было можно. С аналогичными проблемами столкнулись и владельцы карт Union Pay Газпромбанка в Китае. В частности, невозможно снять деньги в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. После этого банк предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом, а на следующий день разослал письмо-предупреждение о том, что с 21 ноября его карты отключены от Union Pay.

россия

сша

япония

2024

экономика, россия, сша, япония, газпромбанк, санкции в отношении россии