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Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка
Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка - РИА Новости, 24.11.2024
Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка
Банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T06:47
2024-11-24T06:47
2024-11-24T06:47
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ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком, выяснил корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране высветились сообщения о неудачной транзакции. Так, на экране банкомата Bank of China высветилось сообщение "сбой транзакции", а ICBC пишет, что "банк-эмитент не может обработать транзакцию". Ранее проблем с получением наличных с карт Газпромбанка платежной системы Union Pay в этих банках не было. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985374262.html
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экономика, китай, россия, сша, газпромбанк, bank of china, icbc, санкции в отношении россии
Экономика, Китай, Россия, США, Газпромбанк, Bank of China, ICBC, Санкции в отношении России
Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка
Банкоматы крупнейших банков КНР не выдают деньги с карт Union Pay Газпромбанка