Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка

Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка

Банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024

ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком, выяснил корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране высветились сообщения о неудачной транзакции. Так, на экране банкомата Bank of China высветилось сообщение "сбой транзакции", а ICBC пишет, что "банк-эмитент не может обработать транзакцию". Ранее проблем с получением наличных с карт Газпромбанка платежной системы Union Pay в этих банках не было. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.

