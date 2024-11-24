Рейтинг@Mail.ru
Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/banki-1985410388.html
Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка
Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка - РИА Новости, 24.11.2024
Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка
Банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T06:47
2024-11-24T06:47
экономика
китай
россия
сша
газпромбанк
bank of china
icbc
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101539/83/1015398337_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_8117d09bf3c854dc73112afa44cbb368.jpg
ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком, выяснил корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране высветились сообщения о неудачной транзакции. Так, на экране банкомата Bank of China высветилось сообщение "сбой транзакции", а ICBC пишет, что "банк-эмитент не может обработать транзакцию". Ранее проблем с получением наличных с карт Газпромбанка платежной системы Union Pay в этих банках не было. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985374262.html
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101539/83/1015398337_293:0:3232:2204_1920x0_80_0_0_3639febc878f19d06f8e8372bff6d970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, сша, газпромбанк, bank of china, icbc, санкции в отношении россии
Экономика, Китай, Россия, США, Газпромбанк, Bank of China, ICBC, Санкции в отношении России
Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка

Банкоматы крупнейших банков КНР не выдают деньги с карт Union Pay Газпромбанка

© AP Photo / Greg BakerЗдание Банка Китая (Bank of China) в Пекине
Здание Банка Китая (Bank of China) в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Greg Baker
Здание Банка Китая (Bank of China) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком, выяснил корреспондент РИА Новости.
При попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране высветились сообщения о неудачной транзакции.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Банкоматы уругвайских банков стали задерживать карты Газпромбанка
23 ноября, 18:27
Так, на экране банкомата Bank of China высветилось сообщение "сбой транзакции", а ICBC пишет, что "банк-эмитент не может обработать транзакцию".
Ранее проблем с получением наличных с карт Газпромбанка платежной системы Union Pay в этих банках не было.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
Вывеска отделения Газпромбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка
23 ноября, 16:30
 
ЭкономикаКитайРоссияСШАГазпромбанкBank of ChinaICBCСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала