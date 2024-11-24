https://ria.ru/20241124/aktsiya-1985464219.html

Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери

Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери - РИА Новости, 24.11.2024

Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери

Около 1 миллиона россиян приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции Росмолодежи "Маме с любовью!", посвященной Дню матери, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:08

2024-11-24T19:08

2024-11-24T19:08

общество

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Около 1 миллиона россиян приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции Росмолодежи "Маме с любовью!", посвященной Дню матери, сообщили в пресс-службе организации. "Двадцать четвертого ноября по всей стране прошли праздничные мероприятия в рамках Всероссийской акции Росмолодёжи "Маме с любовью!", посвящённые Дню матери. Участниками акции стали около 1 миллиона человек, включая более 116 тысяч добровольцев из 89 регионов России", - говорится в сообщении. Как уточнили в организации, участники акции в праздничный день подарили мамам по всей России цветы и открытки с теплыми пожеланиями. В Росмолодежи рассказали, что в 20 городах РФ матери получили неожиданные поздравления от военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО или приехавших с фронта в отпуск. Кроме того, активисты общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ разместили в социальных сетях истории о том, как они помогают матерям героев спецоперации в День матери. В Росмолодежи добавили, что в честь Дня матери были организованы массовые флешмобы. В частности, активисты выстроились в огромные сердца, символизирующие любовь ко всем мамам нашей страны. В общей сложности по всей РФ прошли более 1,1 тысячи таких флешмобов. Кроме того, на центральных площадях и стенах в общественных пространствах российских городов были нарисованы букеты с поздравлениями, всего было нарисовано 75 тысяч букетов. Всероссийская акция "Маме с любовью!" организована Росмолодежью и проходит по всей стране.

https://ria.ru/20241018/prazdnik-1834150676.html

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общество, россия