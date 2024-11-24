https://ria.ru/20241124/aktsiya-1985464219.html
Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери
Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери - РИА Новости, 24.11.2024
Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери
Около 1 миллиона россиян приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции Росмолодежи "Маме с любовью!", посвященной Дню матери, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:08
2024-11-24T19:08
2024-11-24T19:08
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754676627_334:508:3072:2048_1920x0_80_0_0_924723c8fe5b0ecc38493d9ca3416ff0.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Около 1 миллиона россиян приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции Росмолодежи "Маме с любовью!", посвященной Дню матери, сообщили в пресс-службе организации. "Двадцать четвертого ноября по всей стране прошли праздничные мероприятия в рамках Всероссийской акции Росмолодёжи "Маме с любовью!", посвящённые Дню матери. Участниками акции стали около 1 миллиона человек, включая более 116 тысяч добровольцев из 89 регионов России", - говорится в сообщении. Как уточнили в организации, участники акции в праздничный день подарили мамам по всей России цветы и открытки с теплыми пожеланиями. В Росмолодежи рассказали, что в 20 городах РФ матери получили неожиданные поздравления от военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО или приехавших с фронта в отпуск. Кроме того, активисты общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ разместили в социальных сетях истории о том, как они помогают матерям героев спецоперации в День матери. В Росмолодежи добавили, что в честь Дня матери были организованы массовые флешмобы. В частности, активисты выстроились в огромные сердца, символизирующие любовь ко всем мамам нашей страны. В общей сложности по всей РФ прошли более 1,1 тысячи таких флешмобов. Кроме того, на центральных площадях и стенах в общественных пространствах российских городов были нарисованы букеты с поздравлениями, всего было нарисовано 75 тысяч букетов. Всероссийская акция "Маме с любовью!" организована Росмолодежью и проходит по всей стране.
https://ria.ru/20241018/prazdnik-1834150676.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754676627_334:360:2585:2048_1920x0_80_0_0_6ef1975b901df4a8741bbcb18feadbc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери
Около миллиона россиян приняли участие в акции Росмолодежи "Маме с любовью!"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Около 1 миллиона россиян приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции Росмолодежи "Маме с любовью!", посвященной Дню матери, сообщили в пресс-службе организации.
"Двадцать четвертого ноября по всей стране прошли праздничные мероприятия в рамках Всероссийской акции Росмолодёжи "Маме с любовью!", посвящённые Дню матери. Участниками акции стали около 1 миллиона человек, включая более 116 тысяч добровольцев из 89 регионов России", - говорится в сообщении.
Как уточнили в организации, участники акции в праздничный день подарили мамам по всей России
цветы и открытки с теплыми пожеланиями.
В Росмолодежи рассказали, что в 20 городах РФ матери получили неожиданные поздравления от военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО или приехавших с фронта в отпуск.
Кроме того, активисты общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ разместили в социальных сетях истории о том, как они помогают матерям героев спецоперации в День матери.
В Росмолодежи добавили, что в честь Дня матери были организованы массовые флешмобы. В частности, активисты выстроились в огромные сердца, символизирующие любовь ко всем мамам нашей страны. В общей сложности по всей РФ прошли более 1,1 тысячи таких флешмобов. Кроме того, на центральных площадях и стенах в общественных пространствах российских городов были нарисованы букеты с поздравлениями, всего было нарисовано 75 тысяч букетов.
Всероссийская акция "Маме с любовью!" организована Росмолодежью и проходит по всей стране.