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Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери - РИА Новости, 24.11.2024
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19:08 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/aktsiya-1985464219.html
Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери
Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери - РИА Новости, 24.11.2024
Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери
Около 1 миллиона россиян приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции Росмолодежи "Маме с любовью!", посвященной Дню матери, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:08
2024-11-24T19:08
общество
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Около 1 миллиона россиян приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции Росмолодежи "Маме с любовью!", посвященной Дню матери, сообщили в пресс-службе организации. "Двадцать четвертого ноября по всей стране прошли праздничные мероприятия в рамках Всероссийской акции Росмолодёжи "Маме с любовью!", посвящённые Дню матери. Участниками акции стали около 1 миллиона человек, включая более 116 тысяч добровольцев из 89 регионов России", - говорится в сообщении. Как уточнили в организации, участники акции в праздничный день подарили мамам по всей России цветы и открытки с теплыми пожеланиями. В Росмолодежи рассказали, что в 20 городах РФ матери получили неожиданные поздравления от военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО или приехавших с фронта в отпуск. Кроме того, активисты общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ разместили в социальных сетях истории о том, как они помогают матерям героев спецоперации в День матери. В Росмолодежи добавили, что в честь Дня матери были организованы массовые флешмобы. В частности, активисты выстроились в огромные сердца, символизирующие любовь ко всем мамам нашей страны. В общей сложности по всей РФ прошли более 1,1 тысячи таких флешмобов. Кроме того, на центральных площадях и стенах в общественных пространствах российских городов были нарисованы букеты с поздравлениями, всего было нарисовано 75 тысяч букетов. Всероссийская акция "Маме с любовью!" организована Росмолодежью и проходит по всей стране.
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общество, россия
Общество, Россия
Около миллиона россиян приняли участие в акции ко Дню матери

Около миллиона россиян приняли участие в акции Росмолодежи "Маме с любовью!"

© Depositphotos.com / nicoletaionescuМать с ребенком возле окна
Мать с ребенком возле окна - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Depositphotos.com / nicoletaionescu
Мать с ребенком возле окна. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Около 1 миллиона россиян приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции Росмолодежи "Маме с любовью!", посвященной Дню матери, сообщили в пресс-службе организации.
"Двадцать четвертого ноября по всей стране прошли праздничные мероприятия в рамках Всероссийской акции Росмолодёжи "Маме с любовью!", посвящённые Дню матери. Участниками акции стали около 1 миллиона человек, включая более 116 тысяч добровольцев из 89 регионов России", - говорится в сообщении.
Как уточнили в организации, участники акции в праздничный день подарили мамам по всей России цветы и открытки с теплыми пожеланиями.
В Росмолодежи рассказали, что в 20 городах РФ матери получили неожиданные поздравления от военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО или приехавших с фронта в отпуск.
Кроме того, активисты общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ разместили в социальных сетях истории о том, как они помогают матерям героев спецоперации в День матери.
В Росмолодежи добавили, что в честь Дня матери были организованы массовые флешмобы. В частности, активисты выстроились в огромные сердца, символизирующие любовь ко всем мамам нашей страны. В общей сложности по всей РФ прошли более 1,1 тысячи таких флешмобов. Кроме того, на центральных площадях и стенах в общественных пространствах российских городов были нарисованы букеты с поздравлениями, всего было нарисовано 75 тысяч букетов.
Всероссийская акция "Маме с любовью!" организована Росмолодежью и проходит по всей стране.
День матери - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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