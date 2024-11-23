https://ria.ru/20241123/zimnyaya_vishnya-1985304636.html
Совладелец "Зимней вишни" вышел на свободу по УДО
Совладелец "Зимней вишни" вышел на свободу по УДО - РИА Новости, 23.11.2024
Совладелец "Зимней вишни" вышел на свободу по УДО
Совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, осужденный по делу о пожаре в торговом центре, вышел на свободу условно-досрочно, сообщил РИА Новости его адвокат РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T03:20
2024-11-23T03:20
2024-11-23T03:55
томск
кемерово
госстройнадзор
томский областной суд
происшествия
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, осужденный по делу о пожаре в торговом центре, вышел на свободу условно-досрочно, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Трифонов. "Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно", – сказал он.В октябре 2022 года суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии и штрафу в размере 21 миллион рублей за взятку, которую он дал экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания торгового центра с допущенными при реконструкции нарушениями. Затем суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 70 миллионов рублей. Вишневский отбывал заключение в ИК-4 в Томске. В январе 2024 года ему смягчили наказание и перевели на принудительные работы в исправительный центр.Всего на свободу вышли 10 из 15 осужденных по делу о пожаре в "Зимней вишне". До этого, начиная с июня 2023 года, на свободу вышли экс-начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор" (разработчик системы противопожарной безопасности в "Зимней вишне") Игорь Полозиненко и Александр Никитин, экс-гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок (по состоянию здоровья), пожарный Андрей Бурсин, бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев, охранник Сергей Антюшин и бывшая сотрудница Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей (по УДО), бывший руководитель регионального главка МЧС Александр Мамонтов ( в связи с истечением срока давности уголовного преследования).Продолжают отбывать наказание гендиректор и техдиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и Георгий Соболев, бывшая глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков и Никита Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией здания Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр.Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки — от 5 до 18 лет лишения свободы.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
https://ria.ru/20241122/zimnyaya_vishnya-1985118271.html
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“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. На месте сгоревшего и снесенного торгового центра в Кемерово открыли парк Ангелов.
2024-11-23T03:20
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томск, кемерово, госстройнадзор, томский областной суд, происшествия
Томск, Кемерово, Госстройнадзор, Томский областной суд, Происшествия
Совладелец "Зимней вишни" вышел на свободу по УДО
Совладелец "Зимней вишни" Вишневский вышел на свободу по УДО
КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, осужденный по делу о пожаре в торговом центре, вышел на свободу условно-досрочно, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Трифонов.
«
"Томским областным судом
отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно", – сказал он.
В октябре 2022 года суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии и штрафу в размере 21 миллион рублей за взятку, которую он дал экс-главе Госстройнадзора
Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания торгового центра с допущенными при реконструкции нарушениями. Затем суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 70 миллионов рублей.
Вишневский отбывал заключение в ИК-4 в Томске
. В январе 2024 года ему смягчили наказание и перевели на принудительные работы в исправительный центр.
Всего на свободу вышли 10 из 15 осужденных по делу о пожаре в "Зимней вишне". До этого, начиная с июня 2023 года, на свободу вышли экс-начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор" (разработчик системы противопожарной безопасности в "Зимней вишне") Игорь Полозиненко и Александр Никитин, экс-гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок (по состоянию здоровья), пожарный Андрей Бурсин, бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев, охранник Сергей Антюшин и бывшая сотрудница Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей (по УДО), бывший руководитель регионального главка МЧС Александр Мамонтов ( в связи с истечением срока давности уголовного преследования).
Продолжают отбывать наказание гендиректор и техдиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и Георгий Соболев, бывшая глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков и Никита Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией здания Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр.
Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки — от 5 до 18 лет лишения свободы.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.