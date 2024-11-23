https://ria.ru/20241123/zimnyaya_vishnya-1985304636.html

Совладелец "Зимней вишни" вышел на свободу по УДО

Совладелец "Зимней вишни" вышел на свободу по УДО - РИА Новости, 23.11.2024

Совладелец "Зимней вишни" вышел на свободу по УДО

Совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, осужденный по делу о пожаре в торговом центре, вышел на свободу условно-досрочно, сообщил РИА Новости его адвокат РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T03:20

2024-11-23T03:20

2024-11-23T03:55

томск

кемерово

госстройнадзор

томский областной суд

происшествия

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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, осужденный по делу о пожаре в торговом центре, вышел на свободу условно-досрочно, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Трифонов. "Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно", – сказал он.В октябре 2022 года суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии и штрафу в размере 21 миллион рублей за взятку, которую он дал экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания торгового центра с допущенными при реконструкции нарушениями. Затем суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 70 миллионов рублей. Вишневский отбывал заключение в ИК-4 в Томске. В январе 2024 года ему смягчили наказание и перевели на принудительные работы в исправительный центр.Всего на свободу вышли 10 из 15 осужденных по делу о пожаре в "Зимней вишне". До этого, начиная с июня 2023 года, на свободу вышли экс-начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор" (разработчик системы противопожарной безопасности в "Зимней вишне") Игорь Полозиненко и Александр Никитин, экс-гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок (по состоянию здоровья), пожарный Андрей Бурсин, бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев, охранник Сергей Антюшин и бывшая сотрудница Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей (по УДО), бывший руководитель регионального главка МЧС Александр Мамонтов ( в связи с истечением срока давности уголовного преследования).Продолжают отбывать наказание гендиректор и техдиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и Георгий Соболев, бывшая глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков и Никита Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией здания Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр.Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки — от 5 до 18 лет лишения свободы.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

https://ria.ru/20241122/zimnyaya_vishnya-1985118271.html

https://ria.ru/20241029/sud-1980647424.html

томск

кемерово

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“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. На месте сгоревшего и снесенного торгового центра в Кемерово открыли парк Ангелов. 2024-11-23T03:20 true PT4M05S

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томск, кемерово, госстройнадзор, томский областной суд, происшествия