https://ria.ru/20241123/zhurnalistka-1985309937.html

Журналистка Романова* задолжала в России более 2,6 миллиона рублей

Журналистка Романова* задолжала в России более 2,6 миллиона рублей - РИА Новости, 23.11.2024

Журналистка Романова* задолжала в России более 2,6 миллиона рублей

Журналистка, директор благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова* (и НКО, и общественница признаны иноагентами) задолжала более 2,6 миллиона рублей, РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T07:16

2024-11-23T07:16

2024-11-23T07:17

ольга романова (омбудсмен)

елизавета осетинская

москва

олег дерипаска

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Журналистка, директор благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова* (и НКО, и общественница признаны иноагентами) задолжала более 2,6 миллиона рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, с октября Романова* задолжала более 2,4 миллиона рублей по взысканиям имущественного характера в пользу физических или юридических лиц, а также свыше 175 тысяч рублей по исполнительскому сбору из-за неуплаты долга в срок. Кроме того, журналистка задолжала по административному штрафу 30 тысяч рублей: в июне Таганский суд оштрафовал Романову* на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента на материалах в Telegram-канале. На прошлой неделе журналистка во второй раз была оштрафована за отсутствие плашки иноагента. Суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей. В октябре прошлого года Романова* была внесена в реестр иноагентов в РФ. Согласно данным Минюста, журналистка участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов и распространяла недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Она участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, и получала поддержку со стороны иностранного источника. Романова* не живет в РФ. В декабре 2023 года Таганский суд Москвы по иску российского бизнесмена Олега Дерипаски обязал Романову* опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании. Романова* в интервью YouTube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская* признана иноагентом) заявила, что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК. При этом изначально в иске были также требования к Осетинской*, однако Дерипаска отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

https://ria.ru/20241122/shein-1985242706.html

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ольга романова (омбудсмен), елизавета осетинская, москва, олег дерипаска, россия