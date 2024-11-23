https://ria.ru/20241123/zhurnalist-1985310658.html

Итальянский журналист рассказал, почему его начали считать "шпионом Путина"

Итальянский журналист рассказал, почему его начали считать "шпионом Путина" - РИА Новости, 23.11.2024

Итальянский журналист рассказал, почему его начали считать "шпионом Путина"

Журналист из Италии Джорджо Бьянки рассказал РИА Новости, что его лишили возможности рассказывать публично об украинском конфликте и назвали российским шпионом... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T07:27

2024-11-23T07:27

2024-11-23T07:27

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италия

мариуполь

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Журналист из Италии Джорджо Бьянки рассказал РИА Новости, что его лишили возможности рассказывать публично об украинском конфликте и назвали российским шпионом за попытку рассказать итальянцам об истинных причинах происходящего на Украине после начала спецоперации. Собеседник рассказал, что освещал события на Украине со времен Евромайдана и неоднократно выступал в качестве эксперта в СМИ Италии. После начала спецоперации он направился на Донбасс почти на два месяца, наблюдал за освобождением Мариуполя и Волновахи. Журналист отметил, что продолжил рассказывать правду, объяснял, что Минские соглашения использовались для вооружения Украины, и в стране действительно наблюдались неонацистские идеи. Однако все газеты, многие годы печатавшие эту информацию, в одночасье "переобулись" и стали утверждать, что такой идеологии на Украине нет, добавил Бьянки, который сам осмотрел базу "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) рядом с Мариуполем и видел там неонацистскую символику и соответствующую литературу. "С этого момента я больше не мог проводить конференции в школах и университетах. Самая популярная в Италии газета Corriere della Sera напечатала меня на первой странице и заявила о том, что я являюсь главой "путинской сети в Италии", - сказал он, добавив, что дело на него отправили бывшему тогда главой правительства Италии Марио Драги. Журналист добавил, что даже многие соседи по дому перестали с ним здороваться и прижимались к стене, проходя мимо него, потому что считали его шпионом.

https://ria.ru/20241123/bennett-1985307348.html

https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html

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марио драги, украина, италия, мариуполь, в мире