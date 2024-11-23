Итальянский журналист рассказал, почему его начали считать "шпионом Путина"
Журналист из Италии Бьянки заявил, что за правду о СВО его зовут шпионом Путина
Вид города Рима. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Журналист из Италии Джорджо Бьянки рассказал РИА Новости, что его лишили возможности рассказывать публично об украинском конфликте и назвали российским шпионом за попытку рассказать итальянцам об истинных причинах происходящего на Украине после начала спецоперации.
Собеседник рассказал, что освещал события на Украине со времен Евромайдана и неоднократно выступал в качестве эксперта в СМИ Италии. После начала спецоперации он направился на Донбасс почти на два месяца, наблюдал за освобождением Мариуполя и Волновахи. Журналист отметил, что продолжил рассказывать правду, объяснял, что Минские соглашения использовались для вооружения Украины, и в стране действительно наблюдались неонацистские идеи. Однако все газеты, многие годы печатавшие эту информацию, в одночасье "переобулись" и стали утверждать, что такой идеологии на Украине нет, добавил Бьянки, который сам осмотрел базу "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) рядом с Мариуполем и видел там неонацистскую символику и соответствующую литературу.
"С этого момента я больше не мог проводить конференции в школах и университетах. Самая популярная в Италии газета Corriere della Sera напечатала меня на первой странице и заявила о том, что я являюсь главой "путинской сети в Италии", - сказал он, добавив, что дело на него отправили бывшему тогда главой правительства Италии Марио Драги.
Журналист добавил, что даже многие соседи по дому перестали с ним здороваться и прижимались к стене, проходя мимо него, потому что считали его шпионом.
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