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Зеленский обсудил с главой МИД Чехии продолжение поставок снарядов для ВСУ - РИА Новости, 23.11.2024
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19:33 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985379161.html
Зеленский обсудил с главой МИД Чехии продолжение поставок снарядов для ВСУ
Зеленский обсудил с главой МИД Чехии продолжение поставок снарядов для ВСУ - РИА Новости, 23.11.2024
Зеленский обсудил с главой МИД Чехии продолжение поставок снарядов для ВСУ
Владимир Зеленский на полях продовольственного саммита в Киеве в субботу обсудил с главой МИД Чехии Яном Липавским вопросы реализации и продолжения чешской... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T19:33
2024-11-23T19:33
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денис шмыгаль
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ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский на полях продовольственного саммита в Киеве в субботу обсудил с главой МИД Чехии Яном Липавским вопросы реализации и продолжения чешской инициативы по поставкам для ВСУ артснарядов из стран вне ЕС, передает агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря чешского МИД Даниэла Дрэйка. "В субботу в Киеве в третий раз проходил саммит "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine), на полях которого... Влалимир Зеленский провел переговоры с главой чешского МИД Яном Липавским. По словам представителя чешского МИД Даниэла Дрэйка, темами переговоров были развитие и продолжение чешской инициативы по поставке боеприпасов для ВСУ из стран вне Евросоюза и углубление существующего сотрудничества, а также возможность будущих переговоров в "более тесных форматах", - отмечается в сообщении. В пятницу Липавский провел переговоры с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и руководителем дипведомства Украины Андреем Сибигой. Липавский заверил своих собеседников в том, что в рамках так называемой чешской инициативы до конца 2024 года будет реализована намеченная поставка 500 тысяч единиц боеприпасов для ВСУ из стран вне ЕС. Глава МИД Чехии также пообещал дальнейшую поддержку украинского гражданского общества и независимых СМИ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983409719.html
https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html
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в мире, украина, россия, киев, ян липавский, владимир зеленский, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Ян Липавский, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО
Зеленский обсудил с главой МИД Чехии продолжение поставок снарядов для ВСУ

ЧТК: Зеленский обсудил с главой МИД Чехии продолжение поставок снарядов для ВСУ

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский на полях продовольственного саммита в Киеве в субботу обсудил с главой МИД Чехии Яном Липавским вопросы реализации и продолжения чешской инициативы по поставкам для ВСУ артснарядов из стран вне ЕС, передает агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря чешского МИД Даниэла Дрэйка.
"В субботу в Киеве в третий раз проходил саммит "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine), на полях которого... Влалимир Зеленский провел переговоры с главой чешского МИД Яном Липавским. По словам представителя чешского МИД Даниэла Дрэйка, темами переговоров были развитие и продолжение чешской инициативы по поставке боеприпасов для ВСУ из стран вне Евросоюза и углубление существующего сотрудничества, а также возможность будущих переговоров в "более тесных форматах", - отмечается в сообщении.
Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Премьер Чехии высказался об Украине после беседы с Трампом
12 ноября, 23:38
В пятницу Липавский провел переговоры с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и руководителем дипведомства Украины Андреем Сибигой. Липавский заверил своих собеседников в том, что в рамках так называемой чешской инициативы до конца 2024 года будет реализована намеченная поставка 500 тысяч единиц боеприпасов для ВСУ из стран вне ЕС. Глава МИД Чехии также пообещал дальнейшую поддержку украинского гражданского общества и независимых СМИ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Запад готов заморозить Украину. Москва — нет
21 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияКиевЯн ЛипавскийВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТО
 
 
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