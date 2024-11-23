Зеленский обсудил с главой МИД Чехии продолжение поставок снарядов для ВСУ
ЧТК: Зеленский обсудил с главой МИД Чехии продолжение поставок снарядов для ВСУ
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский на полях продовольственного саммита в Киеве в субботу обсудил с главой МИД Чехии Яном Липавским вопросы реализации и продолжения чешской инициативы по поставкам для ВСУ артснарядов из стран вне ЕС, передает агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря чешского МИД Даниэла Дрэйка.
"В субботу в Киеве в третий раз проходил саммит "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine), на полях которого... Влалимир Зеленский провел переговоры с главой чешского МИД Яном Липавским. По словам представителя чешского МИД Даниэла Дрэйка, темами переговоров были развитие и продолжение чешской инициативы по поставке боеприпасов для ВСУ из стран вне Евросоюза и углубление существующего сотрудничества, а также возможность будущих переговоров в "более тесных форматах", - отмечается в сообщении.
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В пятницу Липавский провел переговоры с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и руководителем дипведомства Украины Андреем Сибигой. Липавский заверил своих собеседников в том, что в рамках так называемой чешской инициативы до конца 2024 года будет реализована намеченная поставка 500 тысяч единиц боеприпасов для ВСУ из стран вне ЕС. Глава МИД Чехии также пообещал дальнейшую поддержку украинского гражданского общества и независимых СМИ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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