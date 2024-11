https://ria.ru/20241123/zamena-1985282302.html

"Отец родной": британская армия готовит замену Зеленскому

"Отец родной": британская армия готовит замену Зеленскому - РИА Новости, 23.11.2024

"Отец родной": британская армия готовит замену Зеленскому

"Вождь нации" и "отец народа" провел смотр своих верных частей и напутствовал их на решающий бой, призвав не бояться смерти. Примерно так британская пресса...

"Вождь нации" и "отец народа" провел смотр своих верных частей и напутствовал их на решающий бой, призвав не бояться смерти. Примерно так британская пресса освещает рутинный, на первый взгляд, визит посла Украины в Лондоне, отставного генерала Валерия Залужного на полигон в Восточной Англии. Если бы британский премьер приехал туда, это не вызвало бы такого ажиотажа. А Залужного сопровождали журналисты ведущих изданий страны, разродившихся затем серией подобострастных репортажей. Причем некоторые статьи наталкивают на мысль о том, что упомянутый выше "решающий бой", к которому готовят украинских боевиков, должен вестись не против России. А затем в той же британской прессе фактически подтвердил это и нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский.Напомним: Залужный был уволен Зеленским с поста главнокомандующего ВСУ в феврале сего года, а затем "по состоянию здоровья" генерал покинул и военную службу. Похоже, британцы вынудили киевского узурпатора отправить опального главкома в Лондон, хотя к дипломатической службе тот был совершенно не готов. С лета английская пресса активно начала прокачивать тему о том, что Залужный обойдет Зеленского, если сейчас на Украине провести выборы. Хотя украинские политологи с самого начала заявляли, что смена власти может произойти "только насильственным путем".Слухи о том, что Запад делает ставку на Залужного, усилились после того, как 11 сентября он появился в Киеве в компании глав внешнеполитических ведомств США и Британии. И тут же западная пресса активно начала разгонять месседж о том, что "захват власти Зеленским — это плохо для Украины".И вот теперь в сопровождении заместителя министра обороны Британии и пула ведущих корреспондентов этой страны Залужный появляется на "секретном полигоне" (во всяком случае, так это преподносили тамошние СМИ, хотя украинский посол публично озвучил название этого полигона). Его обращение к соотечественникам с призывом готовиться к неминуемой гибели распространили многие.Но главное — даже не его посыл, а именно тон освещения этого, казалось бы, рядового события. Особенно постаралась The Times. Описывая, как украинские солдаты встали в очередь, чтобы сфотографироваться с Залужным, газета привела слова одного из них: "Он для нас как отец. Он ведет нас и представляет эту страну. Мы <…> сражаемся спокойно, потому что он за нас". Да сталинская агитка об "отце народов" выглядит более скромно на этом фоне! Удивительным образом те же слова солдата были воспроизведены и журналисткой The Daily Telegraph, что тем более усиливает подозрение о спланированной пропагандистской кампании Лондона.При этом The Times, описывая популярность Залужного, вскользь упомянула о неких темных силах, уволивших полководца за "его бескомпромиссность". А вот газета The Sun, также приславшая своего репортера на полигон, прямо написала о трениях между Залужным и Зеленским. Она привела слова нелегитимного президента, предупреждающего о том, чтобы "генералы не шли в политику". Мол, это очень опасно для страны! Забавно слышать такое от профессионального комика. Особенно в связи с тем, что он сам вывел Залужного за штат, чем перевел генерала в разряд политиков.И в этой связи действительно возникает вопрос о том, на что же благословил посол Украины своих бойцов, готовя их к "решающей битве за Украину". Газеты описывают условия учений, в которых боевиков ВСУ обучают штурму реальных украинских зданий. Уж не о бункере ли Зеленского речь? Судя по тону данных публикаций, главным врагом "украинского отца нации" — а стало быть, и в целом Украины — является именно обитатель офиса на улице Банковой в Киеве.А ведь одновременно Зеленский с трибуны Верховной рады подтвердил свою нелегитимность, отринув возможность проведения выборов в стране. Удивительная "демократия"! Согласно конституции, Украина является парламентско-президентской республикой. И соответственно, глава государства не вправе самостоятельно назначать или отменять выборы — они должны быть проведены в отведенные основным законом сроки. Мало того, конституционная норма о запрете выборов в условиях военного времени касается исключительно парламента, но не президента. И когда давно просроченный лидер сообщает парламенту, состоятся или не состоятся выборы, это лишнее доказательство выпадения всех вертикалей власти из конституционного поля.Обратите внимание: во вторник Зеленский сообщает Раде о невозможности проведения выборов — и в тот же день на английском полигоне Залужный, лишенный возможности прийти к власти демократическим путем, напутствует на бой своих вооруженных "сыновей"!И наверняка неслучайно на следующий день в другой европейской стране появляется гигантский разгромный материал, в котором речь идет о причастности Залужного к организации резонансного террористического акта — подрыва "Северных потоков". Речь о публикации германского журнала Der Spiegel, который пытается доказать, что газопровод взорвали украинские спецназовцы и аквалангисты, часть из которых "случайно" имела связи с ЦРУ.Стоит обратить особое внимание на то, что, согласно этой версии, Залужный не только лично одобрил план подрыва газопровода, но и был якобы очень доволен, что организаторы теракта не сообщили о нем Зеленскому! Журнал объясняет это тем, что главком ВСУ не доверял Верховному главнокомандующему! Представить такое в воюющей стране довольно сложно. Но тот факт, что такая дикая версия озвучивается в Европе одновременно с появлением панегириков в адрес Залужного, свидетельствует, что не все в Европе разделяют планы Лондона посадить генерала на пост гетмана Украины. Налицо борьба двух противоборствующих пропагандистских команд.Ведь отныне, если верить немецкому изданию, Залужный является террористом. Теперь, по идее, Германия, где формально ведется расследование взрыва газопровода, должна бы предпринять шаги, чтобы хотя бы допросить посла. А если подтвердится версия Der Spiegel, Берлин должен требовать лишения Залужного дипломатического иммунитета и выдачи ордера на арест организатора громкого теракта. Но мы же все понимаем, что этого не произойдет.Похоже, противостояние между Зеленским и Залужным выходит из тени и приобретает открытый характер. Причем британцы уже фактически и не скрывают, что сделали ставку на опального генерала, превознося того до небес и готовя его личных штурмовиков. Вот их-то Зеленскому и стоит бояться больше всего. Поскольку Залужный велел им "не щадить врага". Он просто вслух не озвучил фамилию своего врага, хотя она всем известна.

