https://ria.ru/20241123/zakonoproekt-1985305747.html
В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных
В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных - РИА Новости, 23.11.2024
В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных
Председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, корректирующий статью УК РФ "Хулиганство", устанавливая отягчающим... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T04:13
2024-11-23T04:13
2024-11-23T04:13
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, корректирующий статью УК РФ "Хулиганство", устанавливая отягчающим обстоятельством такое правонарушение, совершенное в отношении беспомощных, малолетних и беременных, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести в статью 213 "Хулиганство" УК РФ изменение, согласно которому хулиганство, совершенное в отношении беременной женщины, малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, будет отнесено к дополнительным квалифицирующим признакам и, соответственно, повлечет более строгое наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Инициатива уже направлена на заключение правительства РФ и Верховного суда, рассказал Нилов РИА Новости. "Позднее при рассмотрении законопроекта поправками планируется увеличить минимальный порог лишения свободы по первой части статьи - от года до пяти лет, и от трёх до семи - по второй. Сегодня агрессоры зачастую отделываются штрафом или обязательными работами", - добавил парламентарий. Нилов рассказал, что данная инициатива вызвана рядом случаев, когда были совершены нападения на беззащитных граждан. В настоящее время хулиганство, как проявление явного агрессивного неуважения к обществу, если квалифицируется по первой части статьи 213 УК РФ, то возраст привлечения - 16 лет, а санкции мягче, чем по второй части этой статьи. "Поэтому предлагается дополнить вторую часть квалифицирующими признаками для того, чтобы если проявлялись хулиганские действия в отношении беременной женщины, в отношении беззащитного, беспомощного, либо находящегося в подчинении, то в этом случае надо применять сразу же вторую часть. Эта часть уже более строгая, получается, что преступление более серьезное, соответственно, возраст привлечения уже с 14 лет, и в этом случае санкций гораздо больше", - пояснил автор инициативы.
https://ria.ru/20241121/gosduma-1984993125.html
https://ria.ru/20241115/zakonoproekt-1984051280.html
https://ria.ru/20241030/gosduma-1980902857.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных
Депутат Нилов призвал жестче наказывать за хулиганство в отношении беспомощных
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, корректирующий статью УК РФ "Хулиганство", устанавливая отягчающим обстоятельством такое правонарушение, совершенное в отношении беспомощных, малолетних и беременных, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести в статью 213 "Хулиганство" УК РФ изменение, согласно которому хулиганство, совершенное в отношении беременной женщины, малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, будет отнесено к дополнительным квалифицирующим признакам и, соответственно, повлечет более строгое наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Инициатива уже направлена на заключение правительства РФ и Верховного суда, рассказал Нилов РИА Новости.
"Позднее при рассмотрении законопроекта поправками планируется увеличить минимальный порог лишения свободы по первой части статьи - от года до пяти лет, и от трёх до семи - по второй. Сегодня агрессоры зачастую отделываются штрафом или обязательными работами", - добавил парламентарий.
Нилов рассказал, что данная инициатива вызвана рядом случаев, когда были совершены нападения на беззащитных граждан. В настоящее время хулиганство, как проявление явного агрессивного неуважения к обществу, если квалифицируется по первой части статьи 213 УК РФ
, то возраст привлечения - 16 лет, а санкции мягче, чем по второй части этой статьи.
"Поэтому предлагается дополнить вторую часть квалифицирующими признаками для того, чтобы если проявлялись хулиганские действия в отношении беременной женщины, в отношении беззащитного, беспомощного, либо находящегося в подчинении, то в этом случае надо применять сразу же вторую часть. Эта часть уже более строгая, получается, что преступление более серьезное, соответственно, возраст привлечения уже с 14 лет, и в этом случае санкций гораздо больше", - пояснил автор инициативы.