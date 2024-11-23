https://ria.ru/20241123/zakonoproekt-1985305747.html

В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных

В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных - РИА Новости, 23.11.2024

В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных

Председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, корректирующий статью УК РФ "Хулиганство", устанавливая отягчающим... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T04:13

2024-11-23T04:13

2024-11-23T04:13

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, корректирующий статью УК РФ "Хулиганство", устанавливая отягчающим обстоятельством такое правонарушение, совершенное в отношении беспомощных, малолетних и беременных, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести в статью 213 "Хулиганство" УК РФ изменение, согласно которому хулиганство, совершенное в отношении беременной женщины, малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, будет отнесено к дополнительным квалифицирующим признакам и, соответственно, повлечет более строгое наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Инициатива уже направлена на заключение правительства РФ и Верховного суда, рассказал Нилов РИА Новости. "Позднее при рассмотрении законопроекта поправками планируется увеличить минимальный порог лишения свободы по первой части статьи - от года до пяти лет, и от трёх до семи - по второй. Сегодня агрессоры зачастую отделываются штрафом или обязательными работами", - добавил парламентарий. Нилов рассказал, что данная инициатива вызвана рядом случаев, когда были совершены нападения на беззащитных граждан. В настоящее время хулиганство, как проявление явного агрессивного неуважения к обществу, если квалифицируется по первой части статьи 213 УК РФ, то возраст привлечения - 16 лет, а санкции мягче, чем по второй части этой статьи. "Поэтому предлагается дополнить вторую часть квалифицирующими признаками для того, чтобы если проявлялись хулиганские действия в отношении беременной женщины, в отношении беззащитного, беспомощного, либо находящегося в подчинении, то в этом случае надо применять сразу же вторую часть. Эта часть уже более строгая, получается, что преступление более серьезное, соответственно, возраст привлечения уже с 14 лет, и в этом случае санкций гораздо больше", - пояснил автор инициативы.

https://ria.ru/20241121/gosduma-1984993125.html

https://ria.ru/20241115/zakonoproekt-1984051280.html

https://ria.ru/20241030/gosduma-1980902857.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф