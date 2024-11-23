Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/zakonoproekt-1985305747.html
В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных
В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных - РИА Новости, 23.11.2024
В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных
Председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, корректирующий статью УК РФ "Хулиганство", устанавливая отягчающим... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T04:13
2024-11-23T04:13
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, корректирующий статью УК РФ "Хулиганство", устанавливая отягчающим обстоятельством такое правонарушение, совершенное в отношении беспомощных, малолетних и беременных, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести в статью 213 "Хулиганство" УК РФ изменение, согласно которому хулиганство, совершенное в отношении беременной женщины, малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, будет отнесено к дополнительным квалифицирующим признакам и, соответственно, повлечет более строгое наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Инициатива уже направлена на заключение правительства РФ и Верховного суда, рассказал Нилов РИА Новости. "Позднее при рассмотрении законопроекта поправками планируется увеличить минимальный порог лишения свободы по первой части статьи - от года до пяти лет, и от трёх до семи - по второй. Сегодня агрессоры зачастую отделываются штрафом или обязательными работами", - добавил парламентарий. Нилов рассказал, что данная инициатива вызвана рядом случаев, когда были совершены нападения на беззащитных граждан. В настоящее время хулиганство, как проявление явного агрессивного неуважения к обществу, если квалифицируется по первой части статьи 213 УК РФ, то возраст привлечения - 16 лет, а санкции мягче, чем по второй части этой статьи. "Поэтому предлагается дополнить вторую часть квалифицирующими признаками для того, чтобы если проявлялись хулиганские действия в отношении беременной женщины, в отношении беззащитного, беспомощного, либо находящегося в подчинении, то в этом случае надо применять сразу же вторую часть. Эта часть уже более строгая, получается, что преступление более серьезное, соответственно, возраст привлечения уже с 14 лет, и в этом случае санкций гораздо больше", - пояснил автор инициативы.
https://ria.ru/20241121/gosduma-1984993125.html
https://ria.ru/20241115/zakonoproekt-1984051280.html
https://ria.ru/20241030/gosduma-1980902857.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД предложили ужесточить наказание за хулиганство в отношении беспомощных

Депутат Нилов призвал жестче наказывать за хулиганство в отношении беспомощных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, корректирующий статью УК РФ "Хулиганство", устанавливая отягчающим обстоятельством такое правонарушение, совершенное в отношении беспомощных, малолетних и беременных, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести в статью 213 "Хулиганство" УК РФ изменение, согласно которому хулиганство, совершенное в отношении беременной женщины, малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, будет отнесено к дополнительным квалифицирующим признакам и, соответственно, повлечет более строгое наказание", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Госдуму внесут инициативу об ответственности за продажу детям вейпов
21 ноября, 13:32
Инициатива уже направлена на заключение правительства РФ и Верховного суда, рассказал Нилов РИА Новости.
"Позднее при рассмотрении законопроекта поправками планируется увеличить минимальный порог лишения свободы по первой части статьи - от года до пяти лет, и от трёх до семи - по второй. Сегодня агрессоры зачастую отделываются штрафом или обязательными работами", - добавил парламентарий.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В ГД внесли проект о работах за пропаганду нацистской символики
15 ноября, 18:06
Нилов рассказал, что данная инициатива вызвана рядом случаев, когда были совершены нападения на беззащитных граждан. В настоящее время хулиганство, как проявление явного агрессивного неуважения к обществу, если квалифицируется по первой части статьи 213 УК РФ, то возраст привлечения - 16 лет, а санкции мягче, чем по второй части этой статьи.
"Поэтому предлагается дополнить вторую часть квалифицирующими признаками для того, чтобы если проявлялись хулиганские действия в отношении беременной женщины, в отношении беззащитного, беспомощного, либо находящегося в подчинении, то в этом случае надо применять сразу же вторую часть. Эта часть уже более строгая, получается, что преступление более серьезное, соответственно, возраст привлечения уже с 14 лет, и в этом случае санкций гораздо больше", - пояснил автор инициативы.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
30 октября, 13:32
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала