Эпоха дворцовых переворотов: что смотреть на грандиозной выставке в Кремле

В Кремле показали редкие экспонаты об эпохе дворцовых переворотов в России
Сыновья Петра I умерли, прямых законных наследников на престол не осталось. Император издал указ, по которому мог сам назначить себе преемника. Но сделать этого не успел: скоропостижно скончался в 1725 году. В стране разгорелась борьба за власть, началась эпоха дворцовых переворотов.
Сыновья Петра I умерли, прямых законных наследников на престол не осталось. Император издал указ, по которому мог сам назначить себе преемника. Но сделать этого не успел: скоропостижно скончался в 1725 году. В стране разгорелась борьба за власть, началась эпоха дворцовых переворотов.
Один из экспонатов — картина немецкого художника Иоганна Таннауэра "Петр I на смертном одре".
Один из экспонатов — картина немецкого художника Иоганна Таннауэра "Петр I на смертном одре".
Выставка охватывает период от Екатерины I до Павла I, который восстановил прямой порядок передачи власти от отца к сыну. Но сам был убит заговорщиками в Михайловском замке.
Выставка охватывает период от Екатерины I до Павла I, который восстановил прямой порядок передачи власти от отца к сыну. Но сам был убит заговорщиками в Михайловском замке.
В подготовке экспозиции приняли участие 14 музеев, архивов и библиотек. Собрали более 250 раритетов — императорские регалии, царские одеяния, оружие, портреты, архивные документы.
На фото: генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина
В подготовке экспозиции приняли участие 14 музеев, архивов и библиотек. Собрали более 250 раритетов — императорские регалии, царские одеяния, оружие, портреты, архивные документы.
На фото: генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина
Корону императрицы Анны Иоанновны украшают две с половиной тысячи алмазов и огромный турмалин весом 100 граммов. Над ним — крест из алмазов. Этот шедевр изготовили в придворной ювелирной мастерской под руководством мастера Самсона Ларионова.
Корону императрицы Анны Иоанновны украшают две с половиной тысячи алмазов и огромный турмалин весом 100 граммов. Над ним — крест из алмазов. Этот шедевр изготовили в придворной ювелирной мастерской под руководством мастера Самсона Ларионова.
Орден Святого Александра Невского, одна из высших наград Российской империи, учрежден Екатериной I. В центре четырехконечного креста с расширяющимися концами и двуглавыми орлами между ними — медальон с конной фигурой Александра Невского.
Орден Святого Александра Невского, одна из высших наград Российской империи, учрежден Екатериной I. В центре четырехконечного креста с расширяющимися концами и двуглавыми орлами между ними — медальон с конной фигурой Александра Невского.
Подлинное завещание императрицы Екатерины I и знаменитые "Кондиции", разорванные императрицей Анной Иоанновной, напоминают о том, как в России пытались ограничить самодержавие. Также посетители увидят корону Екатерины I и царские одеяния — коронационный костюм, гвардейский офицерский мундир Петра II.
Подлинное завещание императрицы Екатерины I и знаменитые "Кондиции", разорванные императрицей Анной Иоанновной, напоминают о том, как в России пытались ограничить самодержавие. Также посетители увидят корону Екатерины I и царские одеяния — коронационный костюм, гвардейский офицерский мундир Петра II.
Гренадерская шапка с двуглавым орлом принадлежала Елизавете Петровне. Лейб-компания помогла ей занять трон: с тех пор каждый год 25 ноября императрица чествовала офицеров роты. Для них устраивали торжественный ужин, а сама Елизавета Петровна наряжалась в мундир капитана. Специально для этого и сделали гренадерку из черной лакированной кожи с золотыми накладками.
Гренадерская шапка с двуглавым орлом принадлежала Елизавете Петровне. Лейб-компания помогла ей занять трон: с тех пор каждый год 25 ноября императрица чествовала офицеров роты. Для них устраивали торжественный ужин, а сама Елизавета Петровна наряжалась в мундир капитана. Специально для этого и сделали гренадерку из черной лакированной кожи с золотыми накладками.
В послепетровское время офицеры и солдаты лейб-гвардии стали мощной силой, способной сместить с трона тех, чья политика, по их мнению, противоречила интересам отечества. На выставке представлены элементы их обмундирования и оружие.
В послепетровское время офицеры и солдаты лейб-гвардии стали мощной силой, способной сместить с трона тех, чья политика, по их мнению, противоречила интересам отечества. На выставке представлены элементы их обмундирования и оружие.
Взошедшие в результате дворцовых переворотов на престол монархи не забывали, чем обязаны военным. Екатерина II писала Григорию Потемкину: "По-моему, нет одеяния почетнее и дороже мундира". В одном из залов — ее зеленое мундирное платье. Крой рукавов, спинки и воротника напоминает мужской костюм.
Взошедшие в результате дворцовых переворотов на престол монархи не забывали, чем обязаны военным. Екатерина II писала Григорию Потемкину: "По-моему, нет одеяния почетнее и дороже мундира". В одном из залов — ее зеленое мундирное платье. Крой рукавов, спинки и воротника напоминает мужской костюм.
Много внимания в экспозиции уделено основным участникам придворных заговоров. Представлены портреты и личные вещи светлейшего князя Александра Меншикова, графа Петра Шувалова, графа Алексея Разумовского и других.
Много внимания в экспозиции уделено основным участникам придворных заговоров. Представлены портреты и личные вещи светлейшего князя Александра Меншикова, графа Петра Шувалова, графа Алексея Разумовского и других.
Есть и портрет графа Григория Орлова — одного из ближайших соратников Екатерины II.
Есть и портрет графа Григория Орлова — одного из ближайших соратников Екатерины II.
Завершающий раздел — о дворцовом перевороте 1801 года, когда Павел I был убит в собственной спальне в Михайловском дворце. Посетители многое узнают об этой исторической трагедии и ее действующих лицах — заговорщике графе Петре Палене, бароне Леонтии Беннингсене и прочих.
Завершающий раздел — о дворцовом перевороте 1801 года, когда Павел I был убит в собственной спальне в Михайловском дворце. Посетители многое узнают об этой исторической трагедии и ее действующих лицах — заговорщике графе Петре Палене, бароне Леонтии Беннингсене и прочих.
Выставка "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" открыта до 23 февраля.
Выставка "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" открыта до 23 февраля.