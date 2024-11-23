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Эпоха дворцовых переворотов: что смотреть на грандиозной выставке в Кремле

Эпоха дворцовых переворотов: что смотреть на грандиозной выставке в Кремле - РИА Новости, 23.11.2024

Эпоха дворцовых переворотов: что смотреть на грандиозной выставке в Кремле

В одностолпной палате Патриаршего дворца и Успенской звоннице Московского Кремля — более 250 уникальных экспонатов и редчайших архивных документов. О выставке... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T08:00

2024-11-23T08:00

2024-11-23T08:04

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В одностолпной палате Патриаршего дворца и Успенской звоннице Московского Кремля — более 250 уникальных экспонатов и редчайших архивных документов. О выставке "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" — в фотоленте РИА Новости.

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