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Эпоха дворцовых переворотов: что смотреть на грандиозной выставке в Кремле - РИА Новости, 23.11.2024
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Культура
 
08:00 23.11.2024 (обновлено: 08:04 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/vystavka-1984946140.html
Эпоха дворцовых переворотов: что смотреть на грандиозной выставке в Кремле
Эпоха дворцовых переворотов: что смотреть на грандиозной выставке в Кремле - РИА Новости, 23.11.2024
Эпоха дворцовых переворотов: что смотреть на грандиозной выставке в Кремле
В одностолпной палате Патриаршего дворца и Успенской звоннице Московского Кремля — более 250 уникальных экспонатов и редчайших архивных документов. О выставке... РИА Новости, 23.11.2024
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В одностолпной палате Патриаршего дворца и Успенской звоннице Московского Кремля — более 250 уникальных экспонатов и редчайших архивных документов. О выставке "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" — в фотоленте РИА Новости.
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Эпоха дворцовых переворотов: что смотреть на грандиозной выставке в Кремле

В Кремле показали редкие экспонаты об эпохе дворцовых переворотов в России

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В одностолпной палате Патриаршего дворца и Успенской звоннице Московского Кремля — более 250 уникальных экспонатов и редчайших архивных документов. О выставке "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сыновья Петра I умерли, прямых законных наследников на престол не осталось. Император издал указ, по которому мог сам назначить себе преемника. Но сделать этого не успел: скоропостижно скончался в 1725 году. В стране разгорелась борьба за власть, началась эпоха дворцовых переворотов.

Посетители изучают экспонаты на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Сыновья Петра I умерли, прямых законных наследников на престол не осталось. Император издал указ, по которому мог сам назначить себе преемника. Но сделать этого не успел: скоропостижно скончался в 1725 году. В стране разгорелась борьба за власть, началась эпоха дворцовых переворотов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Один из экспонатов — картина немецкого художника Иоганна Таннауэра "Петр I на смертном одре".

Посетитель фотографирует экспонат Петр I на смертном одре на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Один из экспонатов — картина немецкого художника Иоганна Таннауэра "Петр I на смертном одре".

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Выставка охватывает период от Екатерины I до Павла I, который восстановил прямой порядок передачи власти от отца к сыну. Но сам был убит заговорщиками в Михайловском замке.

Посетитель фотографирует экспонаты на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Выставка охватывает период от Екатерины I до Павла I, который восстановил прямой порядок передачи власти от отца к сыну. Но сам был убит заговорщиками в Михайловском замке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В подготовке экспозиции приняли участие 14 музеев, архивов и библиотек. Собрали более 250 раритетов — императорские регалии, царские одеяния, оружие, портреты, архивные документы.

На фото: генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина

Генеральный директор Музеев Московского кремля Елена Гагарина отвечает на вопросы журналистов на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

В подготовке экспозиции приняли участие 14 музеев, архивов и библиотек. Собрали более 250 раритетов — императорские регалии, царские одеяния, оружие, портреты, архивные документы.

На фото: генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Корону императрицы Анны Иоанновны украшают две с половиной тысячи алмазов и огромный турмалин весом 100 граммов. Над ним — крест из алмазов. Этот шедевр изготовили в придворной ювелирной мастерской под руководством мастера Самсона Ларионова.

Посетитель фотографирует экспонат Корона императрицы Анны Иоанновны на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Корону императрицы Анны Иоанновны украшают две с половиной тысячи алмазов и огромный турмалин весом 100 граммов. Над ним — крест из алмазов. Этот шедевр изготовили в придворной ювелирной мастерской под руководством мастера Самсона Ларионова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Орден Святого Александра Невского, одна из высших наград Российской империи, учрежден Екатериной I. В центре четырехконечного креста с расширяющимися концами и двуглавыми орлами между ними — медальон с конной фигурой Александра Невского.

Экспонат Знак ордена Святого Александра Невского на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Орден Святого Александра Невского, одна из высших наград Российской империи, учрежден Екатериной I. В центре четырехконечного креста с расширяющимися концами и двуглавыми орлами между ними — медальон с конной фигурой Александра Невского.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Подлинное завещание императрицы Екатерины I и знаменитые "Кондиции", разорванные императрицей Анной Иоанновной, напоминают о том, как в России пытались ограничить самодержавие. Также посетители увидят корону Екатерины I и царские одеяния — коронационный костюм, гвардейский офицерский мундир Петра II.

Посетительница изучает экспонаты на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Подлинное завещание императрицы Екатерины I и знаменитые "Кондиции", разорванные императрицей Анной Иоанновной, напоминают о том, как в России пытались ограничить самодержавие. Также посетители увидят корону Екатерины I и царские одеяния — коронационный костюм, гвардейский офицерский мундир Петра II.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Гренадерская шапка с двуглавым орлом принадлежала Елизавете Петровне. Лейб-компания помогла ей занять трон: с тех пор каждый год 25 ноября императрица чествовала офицеров роты. Для них устраивали торжественный ужин, а сама Елизавета Петровна наряжалась в мундир капитана. Специально для этого и сделали гренадерку из черной лакированной кожи с золотыми накладками.

Экспонаты Супервест и Шляпа на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Гренадерская шапка с двуглавым орлом принадлежала Елизавете Петровне. Лейб-компания помогла ей занять трон: с тех пор каждый год 25 ноября императрица чествовала офицеров роты. Для них устраивали торжественный ужин, а сама Елизавета Петровна наряжалась в мундир капитана. Специально для этого и сделали гренадерку из черной лакированной кожи с золотыми накладками.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В послепетровское время офицеры и солдаты лейб-гвардии стали мощной силой, способной сместить с трона тех, чья политика, по их мнению, противоречила интересам отечества. На выставке представлены элементы их обмундирования и оружие.

Экспонат Шапка гренадерская нижних чинов пехотного полка Герцогини голштинских войск на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

В послепетровское время офицеры и солдаты лейб-гвардии стали мощной силой, способной сместить с трона тех, чья политика, по их мнению, противоречила интересам отечества. На выставке представлены элементы их обмундирования и оружие.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Взошедшие в результате дворцовых переворотов на престол монархи не забывали, чем обязаны военным. Екатерина II писала Григорию Потемкину: "По-моему, нет одеяния почетнее и дороже мундира". В одном из залов — ее зеленое мундирное платье. Крой рукавов, спинки и воротника напоминает мужской костюм.

Посетители изучают экспонаты на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Взошедшие в результате дворцовых переворотов на престол монархи не забывали, чем обязаны военным. Екатерина II писала Григорию Потемкину: "По-моему, нет одеяния почетнее и дороже мундира". В одном из залов — ее зеленое мундирное платье. Крой рукавов, спинки и воротника напоминает мужской костюм.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Много внимания в экспозиции уделено основным участникам придворных заговоров. Представлены портреты и личные вещи светлейшего князя Александра Меншикова, графа Петра Шувалова, графа Алексея Разумовского и других.

Посетительница фотографирует экспонат Портрет графа Рейнгольда Левенвольде на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Много внимания в экспозиции уделено основным участникам придворных заговоров. Представлены портреты и личные вещи светлейшего князя Александра Меншикова, графа Петра Шувалова, графа Алексея Разумовского и других.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Есть и портрет графа Григория Орлова — одного из ближайших соратников Екатерины II.

Посетитель фотографирует экспонаты на фоне портрета Графа Григория Орлова на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Есть и портрет графа Григория Орлова — одного из ближайших соратников Екатерины II.

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Завершающий раздел — о дворцовом перевороте 1801 года, когда Павел I был убит в собственной спальне в Михайловском дворце. Посетители многое узнают об этой исторической трагедии и ее действующих лицах — заговорщике графе Петре Палене, бароне Леонтии Беннингсене и прочих.

Экспонат Пистолет с ударно-кремневым замком на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Завершающий раздел — о дворцовом перевороте 1801 года, когда Павел I был убит в собственной спальне в Михайловском дворце. Посетители многое узнают об этой исторической трагедии и ее действующих лицах — заговорщике графе Петре Палене, бароне Леонтии Беннингсене и прочих.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Выставка "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" открыта до 23 февраля.

Картина Портрет Петра I и Екатерины I на выставке Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи в Москве

Выставка "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи" открыта до 23 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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