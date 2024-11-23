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Большинство видов вооружений для СВО производится в России, заявил Медведев
Большинство видов вооружений для СВО производится в России, заявил Медведев - РИА Новости, 23.11.2024
Большинство видов вооружений для СВО производится в России, заявил Медведев
Абсолютное большинство видов вооружений для нужд спецоперации производится в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T23:42
2024-11-23T23:42
2024-11-23T23:45
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Абсолютное большинство видов вооружений для нужд спецоперации производится в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Абсолютное большинство военной техники, вооружений, техники специальной, так называемой, средств поражения, ракет, снарядов делается в нашей стране, в том числе и вот на таких предприятиях, где мы сегодня общаемся", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Интервью было записано на предприятии "Уралвагонзавод", на котором производится техника для нужд СВО, в том числе танки Т-90М "Прорыв".Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ, а Китай столкнется с последствиями за якобы поставки БПЛА в Россию. Однако при этом Москва, Пекин и Тегеран неоднократно опровергали все подобные обвинения.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в октябре заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что Тегеран не передавал никакого оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований.
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в мире, россия, иран, китай, дмитрий медведев, анналена бербок, мао нин, уралвагонзавод, т-90м
В мире, Россия, Иран, Китай, Дмитрий Медведев, Анналена Бербок, Мао Нин, Уралвагонзавод, Т-90М
Большинство видов вооружений для СВО производится в России, заявил Медведев
Медведев: абсолютное большинство видов вооружений для СВО производится в России