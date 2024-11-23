https://ria.ru/20241123/vladivostok-1985342675.html
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света часть домов
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света часть домов - РИА Новости, 23.11.2024
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света часть домов
Энергетики устранили аварию, которая оставила без света часть домов во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:05
2024-11-23T14:05
2024-11-23T14:07
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая оставила без света часть домов во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). В субботу в мэрии РИА Новости сообщили, что энергоавария оставила без света, воды и тепла часть домов в Советском районе Владивостока, ведутся ремонтные работы. Аварию планируют устранить в течение двух часов, число отключенных домов в муниципалитете не уточнили. В местных соцсетях сообщали, что около 250 домов остались без света, воды и отопления. "Энергетики устранили аварию, оставившую часть домов без света во Владивостоке: восстановили оборудование, потребителей подключили", - сообщил собеседник агентства. В администрации Владивостока РИА Новости уточнили, что в домах также восстановлено водоснабжение и тепло. "По нашей информации, сейчас отопление и вода там подается", - сказали в муниципалитете. В субботу утром во Владивостоке было три градуса мороза. Синоптики прогнозировали погоду днем от одного до трёх градусов мороза.
https://ria.ru/20241110/murmansk-1982924468.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света часть домов
ДРСК: аварию, оставившую без света часть домов во Владивостоке, устранили
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая оставила без света часть домов во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
В субботу в мэрии РИА Новости сообщили, что энергоавария оставила без света, воды и тепла часть домов в Советском районе Владивостока, ведутся ремонтные работы. Аварию планируют устранить в течение двух часов, число отключенных домов в муниципалитете не уточнили. В местных соцсетях сообщали, что около 250 домов остались без света, воды и отопления.
«
"Энергетики устранили аварию, оставившую часть домов без света во Владивостоке: восстановили оборудование, потребителей подключили", - сообщил собеседник агентства.
В администрации Владивостока РИА Новости уточнили, что в домах также восстановлено водоснабжение и тепло. "По нашей информации, сейчас отопление и вода там подается", - сказали в муниципалитете.
В субботу утром во Владивостоке было три градуса мороза. Синоптики прогнозировали погоду днем от одного до трёх градусов мороза.