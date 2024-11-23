https://ria.ru/20241123/vladivostok-1985314069.html

Во Владивостоке часть домов осталась без света, воды и тепла из-за аварии

Во Владивостоке часть домов осталась без света, воды и тепла из-за аварии - РИА Новости, 23.11.2024

Во Владивостоке часть домов осталась без света, воды и тепла из-за аварии

Энергоавария оставила без света, воды и тепла часть домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T08:43

2024-11-23T08:43

2024-11-23T08:43

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Энергоавария оставила без света, воды и тепла часть домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. В субботу в соцсетях и местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что около 250 домов в Советском районе Владивостока остались без света, воды и отопления. "Дома остались без света, воды и тепла в Советском районе Владивостока из-за аварии, ведутся ремонтные работы. Аварию планируется устранить в течение двух часов", - сообщил собеседник агентства, не уточнив число отключенных домов. В субботу утром во Владивостоке было три градуса мороза. Синоптики прогнозировали погоду днем от одного до трёх градусов мороза.

https://ria.ru/20241122/shtorm-1985150867.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край