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Во Владивостоке часть домов осталась без света, воды и тепла из-за аварии - РИА Новости, 23.11.2024
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08:43 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/vladivostok-1985314069.html
Во Владивостоке часть домов осталась без света, воды и тепла из-за аварии
Во Владивостоке часть домов осталась без света, воды и тепла из-за аварии - РИА Новости, 23.11.2024
Во Владивостоке часть домов осталась без света, воды и тепла из-за аварии
Энергоавария оставила без света, воды и тепла часть домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T08:43
2024-11-23T08:43
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Энергоавария оставила без света, воды и тепла часть домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. В субботу в соцсетях и местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что около 250 домов в Советском районе Владивостока остались без света, воды и отопления. "Дома остались без света, воды и тепла в Советском районе Владивостока из-за аварии, ведутся ремонтные работы. Аварию планируется устранить в течение двух часов", - сообщил собеседник агентства, не уточнив число отключенных домов. В субботу утром во Владивостоке было три градуса мороза. Синоптики прогнозировали погоду днем от одного до трёх градусов мороза.
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке часть домов осталась без света, воды и тепла из-за аварии

Энергоавария обесточила дома в Советском районе во Владивостоке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМужчина проверяет батарею отопления
Мужчина проверяет батарею отопления - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина проверяет батарею отопления. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Энергоавария оставила без света, воды и тепла часть домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета.
В субботу в соцсетях и местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что около 250 домов в Советском районе Владивостока остались без света, воды и отопления.
«
"Дома остались без света, воды и тепла в Советском районе Владивостока из-за аварии, ведутся ремонтные работы. Аварию планируется устранить в течение двух часов", - сообщил собеседник агентства, не уточнив число отключенных домов.
В субботу утром во Владивостоке было три градуса мороза. Синоптики прогнозировали погоду днем от одного до трёх градусов мороза.
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