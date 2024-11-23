https://ria.ru/20241123/udmurtija-1985354776.html
В Удмуртии направят на повышение электроснабжения более миллиарда рублей
В Удмуртии направят на повышение электроснабжения более миллиарда рублей - РИА Новости, 23.11.2024
В Удмуртии направят на повышение электроснабжения более миллиарда рублей
Более одного миллиарда рублей направят на повышение электроснабжения жителей Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:51
2024-11-23T15:51
2024-11-23T16:01
удмуртская республика
россия
ижевск
александр бречалов
сергей цивилев
малопургинский район
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Более одного миллиарда рублей направят на повышение электроснабжения жителей Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов. Он в своем Telegram-канале рассказал, что на встрече с министром энергетики России Сергеем Цивилевым обсудили какие работы дополнительно проведут в республике для того, чтобы минимизировать перебои с электричеством. "План на три года: реконструировать 22,5 километра изношенных воздушных линий электропередачи в Алнашском и Малопургинском районах, заменить почти 30 километров кабельных линий, прослуживших более 50 лет, в Ижевске, заменить 83 опоры высоковольтных линий электропередачи Ижевского, Сарапульского и Балезинского энергоузлов, реконструировать 20 километров воздушных и кабельных линий в Можге. На все это направим около миллиарда рублей",- сообщил Бречалов. В пресс-службе руководителя республики со ссылкой на Цивилева отметили, что развитие энергетической инфраструктуры и переход на современные технологии являются приоритетами для обеспечения устойчивого роста и повышения качества жизни населения в регионах страны. Объем финансирования мероприятий программы в Удмуртии из всех источников составит более 1 миллиарда рублей. За счет указанных средств будет выполнен комплекс мероприятий, которые позволят снизить риск перебоев работе энергосистемы региона и повысят надёжность электроснабжения жителей и предприятий республики. В 2025 году на реализацию программы будет направлено более 300 миллионов рублей, информирует пресс-служба. "Кроме того, добавил Александр Бречалов, компания "Россети Центр и Приволжье" продолжит реализацию в регионе собственной инвестиционной программы. Объемы ее финансирования за три предстоящих года составят более 5 ммллиардов рублей. Только в 2025 году на обновление сетей по всей территории республики предприятие направит 1,6 миллиарда рублей", - говорится в релизе. Также в ходе рабочей встречи была рассмотрена реализация программы социальной газификации и развитие в Удмуртии рынка газомоторного топлива в части строительства необходимой инфраструктуры и переоборудования транспортных средств, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240910/brechalov-1971939367.html
https://ria.ru/20240910/brechalov-1971803895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ижевск, александр бречалов, сергей цивилев, малопургинский район, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Россия, Ижевск, Александр Бречалов, Сергей Цивилев, Малопургинский район, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии направят на повышение электроснабжения более миллиарда рублей
Бречалов: Удмуртия направит на развитие электроснабжения более миллиарда рублей
УФА, 23 ноя - РИА Новости. Более одного миллиарда рублей направят на повышение электроснабжения жителей Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов.
Он в своем Telegram-канале рассказал, что на встрече с министром энергетики России Сергеем Цивилевым обсудили какие работы дополнительно проведут в республике для того, чтобы минимизировать перебои с электричеством.
"План на три года: реконструировать 22,5 километра изношенных воздушных линий электропередачи в Алнашском и Малопургинском районах, заменить почти 30 километров кабельных линий, прослуживших более 50 лет, в Ижевске, заменить 83 опоры высоковольтных линий электропередачи Ижевского, Сарапульского и Балезинского энергоузлов, реконструировать 20 километров воздушных и кабельных линий в Можге. На все это направим около миллиарда рублей",- сообщил Бречалов.
В пресс-службе руководителя республики со ссылкой на Цивилева отметили, что развитие энергетической инфраструктуры и переход на современные технологии являются приоритетами для обеспечения устойчивого роста и повышения качества жизни населения в регионах страны.
Объем финансирования мероприятий программы в Удмуртии из всех источников составит более 1 миллиарда рублей. За счет указанных средств будет выполнен комплекс мероприятий, которые позволят снизить риск перебоев работе энергосистемы региона и повысят надёжность электроснабжения жителей и предприятий республики. В 2025 году на реализацию программы будет направлено более 300 миллионов рублей, информирует пресс-служба.
"Кроме того, добавил Александр Бречалов, компания "Россети Центр и Приволжье" продолжит реализацию в регионе собственной инвестиционной программы. Объемы ее финансирования за три предстоящих года составят более 5 ммллиардов рублей. Только в 2025 году на обновление сетей по всей территории республики предприятие направит 1,6 миллиарда рублей", - говорится в релизе.
Также в ходе рабочей встречи была рассмотрена реализация программы социальной газификации и развитие в Удмуртии рынка газомоторного топлива в части строительства необходимой инфраструктуры и переоборудования транспортных средств, добавили в пресс-службе.