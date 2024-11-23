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Глава МИД Турции допустил подвижки в сирийском урегулировании

Глава МИД Турции допустил подвижки в сирийском урегулировании - РИА Новости, 23.11.2024

Глава МИД Турции допустил подвижки в сирийском урегулировании

Подвижки в сирийском урегулировании возможны при заморозке украинского конфликта, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:28

2024-11-23T16:28

2024-11-23T16:28

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СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Подвижки в сирийском урегулировании возможны при заморозке украинского конфликта, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "(США и РФ - ред.), возможно, могут обсудить другие вопросы по сирийскому урегулированию в случае, если произойдет "заморозка" украинского конфликта или смягчение позиций. Это не исключено, мы тщательно следим за происходящим. Конечно, американцы, когда будут покидать регион, могут предпринять ряд мер, чтобы минимизировать ущерб для игрока, в которого они вкладывались ("Рабочей партии Курдистана" - ред.). Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - заявил Фидан в интервью турецким СМИ. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

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