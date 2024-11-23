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Глава МИД Турции рассказал, почему конфликт на Украине стал глобальным - РИА Новости, 23.11.2024
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16:19 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/turtsiya-1985358238.html
Глава МИД Турции рассказал, почему конфликт на Украине стал глобальным
Глава МИД Турции рассказал, почему конфликт на Украине стал глобальным - РИА Новости, 23.11.2024
Глава МИД Турции рассказал, почему конфликт на Украине стал глобальным
Украинский конфликт стал глобальным на фоне поставок оружия Киеву США и Европой, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:19
2024-11-23T16:19
в мире
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сша
хакан фидан
владимир путин
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СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Украинский конфликт стал глобальным на фоне поставок оружия Киеву США и Европой, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Путин подчеркнул, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России. Глава государства также подчеркнул, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать своё оружие против нее. "Мы постоянно предупреждаем о риске глобальной войны, о котором говорил Путин (при условии, что подразумевается термин "война" в широком смысле). Мы видим, что продолжающийся конфликт на Украине и война в Газе все больше углубляют линии разломов, объединяя определенных игроков, усиливается поляризация", - заявил Фидан в интервью турецким СМИ. "Из-за того, что США с самого начала направляли на Украину оружие, а позже и Европа, создалась ситуация, когда они открыто стали стороной конфликта... в широком смысле это можно описать как глобальную войну", - сказал министр. Говоря о риске начала ядерной войны, Фидан отметил, что "это не шутка".
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в мире, россия, украина, сша, хакан фидан, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Хакан Фидан, Владимир Путин
Глава МИД Турции рассказал, почему конфликт на Украине стал глобальным

Глава МИД Турции: украинский конфликт стал глобальным из-за поставок оружия США

© AP Photo / Bilal HusseinХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Украинский конфликт стал глобальным на фоне поставок оружия Киеву США и Европой, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Путин подчеркнул, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России. Глава государства также подчеркнул, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать своё оружие против нее.
"Мы постоянно предупреждаем о риске глобальной войны, о котором говорил Путин (при условии, что подразумевается термин "война" в широком смысле). Мы видим, что продолжающийся конфликт на Украине и война в Газе все больше углубляют линии разломов, объединяя определенных игроков, усиливается поляризация", - заявил Фидан в интервью турецким СМИ.
"Из-за того, что США с самого начала направляли на Украину оружие, а позже и Европа, создалась ситуация, когда они открыто стали стороной конфликта... в широком смысле это можно описать как глобальную войну", - сказал министр.
Говоря о риске начала ядерной войны, Фидан отметил, что "это не шутка".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Запад готов заморозить Украину. Москва — нет
21 ноября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАХакан ФиданВладимир Путин
 
 
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