https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985378182.html

Спецоперация, 23 ноября: вывезенные с Украины куряне вернулись домой

Спецоперация, 23 ноября: вывезенные с Украины куряне вернулись домой - РИА Новости, 23.11.2024

Спецоперация, 23 ноября: вывезенные с Украины куряне вернулись домой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о приезде 46 россиян, вывезенных в пятницу с Украины в Курскую область, где она... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T19:24

2024-11-23T19:24

2024-11-23T21:12

специальная военная операция на украине

украина

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рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о приезде 46 россиян, вывезенных в пятницу с Украины в Курскую область, где она встретила их с главой региона Алексеем Смирновым."Встретили возвращенных с Украины курян вместе с губернатором Курской области Алексеем Смирновым на Курской земле. Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации Владимира Путина и всех, кто помогал", — написала омбудсмен в Telegram-канале.Обстановка на фронтеВооруженные силы улучшили позиции по фронту, сообщило Минобороны. Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1535 военнослужащих, говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, из нее следует:СБУ засекретила информацию об ударе "Орешника"Служба безопасности Украины оцепила территорию и полностью засекретила любую информацию об ударе ракеты "Орешник" по крупному промышленному комплексу "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" (Южмаш) в Днепропетровске, а Запад "в ступоре" от появления у России такой ракеты, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее он сообщал, что удар по заводу пришелся на цеха, в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники.По словам Рогова, ракета "Орешник" — это грозное оружие, которое позволит оперативно решить многие международные вопросы и привести в чувства западные элиты.Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении."Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш") — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники, основанное в 1951 году. С момента своего создания был тесно связан с разработкой и производством баллистических ракет стратегического назначения.Ахмат уничтожил "опорники" ВСУ под ЧерниговомГлава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении с помощью беспилотников в Черниговской области нескольких опорных пунктов и живой силы ВСУ."Черниговская область. Окрестности н.п. Леоновка... Здесь в одном из районов лесопосадки нашими БПЛА-разведчиками была обнаружена локация врага, который оборудовал несколько опорных пунктов и, по всей видимости, планировал засесть в этой местности надолго. После выявления и обработки полученной информации было решено привлечь для уничтожения позиций врага беспилотную авиацию", — написал он в Telegram-канале.Кадыров также уточнил, что эта территория входит в "зону ответственности" 349-й мсп "Ахмат-Россия" под командованием Заурбека Элимханова."Слаженными действиями разведроты и взвода БПЛА опорники были превращены в бесполезную кучу, как и пытавшуюся найти другое укрытие живую силу противника", — написал глава региона.Их ждут домаГубернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жителям Суджанского района, возвращенным в регион с Украины, окажут помощь и поддержку. "Мы готовы предоставить всю необходимую помощь и поддержку вернувшимся на родину. Всех обеспечат жильём, помогут с трудоустройством и решением других вопросов, чтобы люди вновь почувствовали себя в безопасности", — написал глава региона в Telegram-канале. Он добавил, что работа над тем, чтобы каждый курянин поскорее вернулся к своей семье, продолжится.

https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985327566.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985330116.html

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985330116.html

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