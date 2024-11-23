https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985333981.html

Подразделения "Днепра" уничтожили более 40 боевиков ВСУ за сутки

Подразделения "Днепра" уничтожили более 40 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.11.2024

Подразделения "Днепра" уничтожили более 40 боевиков ВСУ за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток более 40 боевиков ВСУ, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав-Н", сообщило в... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:13

2024-11-23T12:13

2024-11-23T14:35

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток более 40 боевиков ВСУ, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав-Н", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 103-й, 118-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, четыре автомобиля, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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