https://ria.ru/20241123/shveytsariya-1985361792.html

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии выступила против помощи Киеву

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии выступила против помощи Киеву - РИА Новости, 23.11.2024

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии выступила против помощи Киеву

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) выступила против любой новой помощи Украине и за ужесточение условий предоставления РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:51

2024-11-23T16:51

2024-11-23T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

швейцария

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941497541_0:86:3077:1817_1920x0_80_0_0_fc0b3b6bbee20606e61a13de5d2dd001.jpg

ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) выступила против любой новой помощи Украине и за ужесточение условий предоставления статуса беженца гражданам этой страны, говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы."Конфедерация тратит миллиарды франков государственных денег <…> Предоставление статуса S должно быть ограничено украинцами, которые действительно нуждаются в защите. Кроме того, группа UDC выступает против любой новой многомиллиардной помощи Украине", — говорится в документе.В партии пояснили, что хотят ограничить предоставление статуса S людям, последнее место жительства которых находилось в регионах Украины, которые полностью или частично контролируются Россией или в которых ведутся боевые действия."Украина в 15 раз больше Швейцарии. Обширные районы находятся под контролем Украины и не затронуты боевыми действиями, и приезд людей из последних не оправдан. Доказательство этого — то, что люди, пользующиеся защитным статусом S, регулярно посещают эти регионы из Швейцарии! Статус S также больше не должен применяться к иностранцам, проживающим на Украине, поскольку они и так могут вернуться в страну своего происхождения", — добавили депутаты.В партии напомнили, что с момента вступления статуса S в силу в 2022 году Швейцария потратила около 3,36 миллиарда долларов."Группа UDC выступает против предложений парламента "увеличить гуманитарную помощь Украине за счет чрезвычайных расходов" <...> Эта просьба мотивирована тем, что Швейцария якобы является одной из стран, оказывающих наименьшую помощь Украине по сравнению с ее экономикой. Однако верно обратное: в течение следующих четырех лет Швейцария предоставит помощь в целях развития в размере более 11 миллиардов франков, что намного выше, чем в среднем по миру", — подчеркивается в заявлении.В апреле правительство Швейцарии решило укрепить сотрудничество с Киевом до 2036 года, на что планируется выделить 5,65 миллиарда долларов. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 21 ноября статус беженца S имели 66 946 украинцев.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1984015754.html

https://ria.ru/20240701/shveytsariya-1956698361.html

швейцария

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швейцария, киев