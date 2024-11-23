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Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии выступила против помощи Киеву - РИА Новости, 23.11.2024
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16:51 23.11.2024 (обновлено: 17:52 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/shveytsariya-1985361792.html
Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии выступила против помощи Киеву
Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии выступила против помощи Киеву - РИА Новости, 23.11.2024
Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии выступила против помощи Киеву
Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) выступила против любой новой помощи Украине и за ужесточение условий предоставления РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:51
2024-11-23T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
киев
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ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) выступила против любой новой помощи Украине и за ужесточение условий предоставления статуса беженца гражданам этой страны, говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы."Конфедерация тратит миллиарды франков государственных денег &lt;…&gt; Предоставление статуса S должно быть ограничено украинцами, которые действительно нуждаются в защите. Кроме того, группа UDC выступает против любой новой многомиллиардной помощи Украине", — говорится в документе.В партии пояснили, что хотят ограничить предоставление статуса S людям, последнее место жительства которых находилось в регионах Украины, которые полностью или частично контролируются Россией или в которых ведутся боевые действия."Украина в 15 раз больше Швейцарии. Обширные районы находятся под контролем Украины и не затронуты боевыми действиями, и приезд людей из последних не оправдан. Доказательство этого — то, что люди, пользующиеся защитным статусом S, регулярно посещают эти регионы из Швейцарии! Статус S также больше не должен применяться к иностранцам, проживающим на Украине, поскольку они и так могут вернуться в страну своего происхождения", — добавили депутаты.В партии напомнили, что с момента вступления статуса S в силу в 2022 году Швейцария потратила около 3,36 миллиарда долларов."Группа UDC выступает против предложений парламента "увеличить гуманитарную помощь Украине за счет чрезвычайных расходов" &lt;...&gt; Эта просьба мотивирована тем, что Швейцария якобы является одной из стран, оказывающих наименьшую помощь Украине по сравнению с ее экономикой. Однако верно обратное: в течение следующих четырех лет Швейцария предоставит помощь в целях развития в размере более 11 миллиардов франков, что намного выше, чем в среднем по миру", — подчеркивается в заявлении.В апреле правительство Швейцарии решило укрепить сотрудничество с Киевом до 2036 года, на что планируется выделить 5,65 миллиарда долларов. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 21 ноября статус беженца S имели 66 946 украинцев.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1984015754.html
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в мире, швейцария, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Киев
Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии выступила против помощи Киеву

Швейцарская партия UDC выступила против новой многомиллиардной помощи Киеву

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) выступила против любой новой помощи Украине и за ужесточение условий предоставления статуса беженца гражданам этой страны, говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.
"Конфедерация тратит миллиарды франков государственных денег <…> Предоставление статуса S должно быть ограничено украинцами, которые действительно нуждаются в защите. Кроме того, группа UDC выступает против любой новой многомиллиардной помощи Украине", — говорится в документе.
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"Демократический союз центра" — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим, а также против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.

В партии пояснили, что хотят ограничить предоставление статуса S людям, последнее место жительства которых находилось в регионах Украины, которые полностью или частично контролируются Россией или в которых ведутся боевые действия.
"Украина в 15 раз больше Швейцарии. Обширные районы находятся под контролем Украины и не затронуты боевыми действиями, и приезд людей из последних не оправдан. Доказательство этого — то, что люди, пользующиеся защитным статусом S, регулярно посещают эти регионы из Швейцарии! Статус S также больше не должен применяться к иностранцам, проживающим на Украине, поскольку они и так могут вернуться в страну своего происхождения", — добавили депутаты.
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В партии напомнили, что с момента вступления статуса S в силу в 2022 году Швейцария потратила около 3,36 миллиарда долларов.
"Группа UDC выступает против предложений парламента "увеличить гуманитарную помощь Украине за счет чрезвычайных расходов" <...> Эта просьба мотивирована тем, что Швейцария якобы является одной из стран, оказывающих наименьшую помощь Украине по сравнению с ее экономикой. Однако верно обратное: в течение следующих четырех лет Швейцария предоставит помощь в целях развития в размере более 11 миллиардов франков, что намного выше, чем в среднем по миру", — подчеркивается в заявлении.
В апреле правительство Швейцарии решило укрепить сотрудничество с Киевом до 2036 года, на что планируется выделить 5,65 миллиарда долларов. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 21 ноября статус беженца S имели 66 946 украинцев.
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