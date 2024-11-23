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"Хотят замять". Чем обернется громкое дело об убийстве школьницы на Кубани - РИА Новости, 23.11.2024
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08:00 23.11.2024 (обновлено: 08:03 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/shkolnitsa-1985228902.html
"Хотят замять". Чем обернется громкое дело об убийстве школьницы на Кубани
"Хотят замять". Чем обернется громкое дело об убийстве школьницы на Кубани - РИА Новости, 23.11.2024
"Хотят замять". Чем обернется громкое дело об убийстве школьницы на Кубани
В убийстве 12-летней девочки из села Бураковского подозревают дальнего родственника с психическими отклонениями. Он сразу признал вину, однако местные жители... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T08:00
2024-11-23T08:03
происшествия
краснодарский край
кореновск
андрей маслов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Дарья Юдкина. В убийстве 12-летней девочки из села Бураковского подозревают дальнего родственника с психическими отклонениями. Он сразу признал вину, однако местные жители сомневаются в его причастности. По их мнению, следствие пытается побыстрее закрыть дело, прогремевшее на всю страну. РИА Новости разбиралось в ситуации.По горячим следамЖуткая история произошла почти три месяца назад. Арина Сомова (имя изменено) не вернулась домой от подруги вечером 1 сентября.&quot;Я с ней попрощалась, и она уехала на велосипеде в сторону дома. Больше я ее не видела&quot;, — рассказывала Настя, подруга погибшей.Родители разыскивали Арину по всему селу. Нашли уже далеко за полночь. В зарослях травы у реки Мокрой лежало тело, рядом — велосипед. До дома школьница не доехала полкилометра.Искать убийцу начали сразу. Работу силовиков с первых дней контролирует руководитель краевого следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов.Однако по горячим следам обнаружить преступника не удалось. Тогда МВД объявило о денежном вознаграждении за значимую помощь.Опросив всех хуторян и осмотрев автомобили, следователи даже собрали ДНК у местных и жителей соседних сел."Меня дома не застали и остановили на дороге. Попросили тоже пройти экспертизу, — рассказывает местный житель Роман Петров. — Я тогда спросил, есть ли подозреваемые, и сотрудник сказал, что да, но информацию пока проверяют"."Вызывал подозрения"Тем самым подозреваемым оказался 35-летний житель хутора Бураковского Николай Цыганков. Он привлек внимание следователей с самого начала, когда отказался проходить ДНК-тест. Биоматериалы взяли у его родственников.&quot;Но тогда достаточных доказательств для предъявления обвинений еще не было&quot;, — объяснил заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю Инвер Кунов.Искали преступника почти месяц. В конце сентября в СК сообщили, что предполагаемого убийцу наконец задержали.На допросе Цыганков признал вину и рассказал об обстоятельствах убийства. "Я забрал все, что было в сумочке, мелочь какая-то. А сумку выкинул в реку", — рассказал он во время допроса.На опубликованном СК видео на вопрос сотрудника, согласен ли Цыганков с предъявленным обвинением, задержанный отвечает полушепотом: "Да"."Боязливый и беззащитный"Сейчас Цыганков в СИЗО. "По ходатайству следователя краевого управления СК судом обвиняемому в убийстве несовершеннолетней в Кореновске продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2025 года", — сообщила РИА Новости помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью Анжела Шестакова.Сразу после задержания местные жители разделились на два лагеря: первые безоговорочно верят в причастность Цыганкова к убийству Арины, вторые считают, что таким образом следователи просто хотят побыстрее закрыть взбудоражившее весь Краснодарский край дело.По словам хуторян, у Николая умственная отсталость, он состоял на учете в районном психоневрологическом диспансере. Читать и писать не умеет, из-за чего нигде постоянно не работал. Выживал на пенсию по инвалидности и за счет подработок в селе.С семьей Сомовых они дальние родственники — его тетя была замужем за двоюродным дедушкой Арины. Жили тоже недалеко друг от друга, однако близко никогда не общались.По словам соседей, Цыганков вел тихий образ жизни, никогда ни с кем не конфликтовал. Наоборот, его часто "гоняли" местные подростки. &quot;Им надо выкрутиться, на кого-то повесить. Он пацан боязливый такой, беззащитный. На него девчата руку поднимут — он сразу пугается, — говорит местная жительница Валентина. — Если бы он действительно на эту девочку напал, она бы смогла ему дать сдачи. Она крепкая была, занималась дзюдо&quot;.Ее мнение разделяют многие хуторяне и жители окрестных сел. Они уверены, что мужчину заставили признаться в убийстве."Я думаю, что из-за того, что дело долго не могли раскрыть, на следствие стали давить сверху. Тогда они быстро нашли подходящего местного со справкой, избили и сказали, что нужно сделать, чтобы это закончилось, — объясняет в одном из местных пабликов сельчанин Максим. — Я знаю этого пацана и его племянников всю свою жизнь. Всей семье пришлось уехать из деревни из-за угроз".Сами же родственники уверены, что следователи не ошиблись. Бабушка девочки Светлана (имя изменено) рассказала местным СМИ, что ее сын в детстве близко дружил с Цыганковым и часто отмечал, что парень проявлял агрессию. "Дитя никто не вернет. Это он сделал, теперь я уже понимаю", — говорит она.БлагодарностьВ начале октября сотрудников СК наградили от имени главы муниципального Кореновского района за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии особо тяжкого преступления, и поимку преступника. "Представители администраций района и сельского поселения от лица жителей и депутатов района выразили искреннюю благодарность руководителю и сотрудникам следственного управления за оперативное раскрытие преступления, которое обеспокоило жителей всего поселка, установление и задержание фигуранта", — сообщили в СК.Цыганкову все еще не предъявили официальные обвинения. Следствие также не раскрывает подробностей, как именно на него удалось выйти и какие улики указывают на его причастность к убийству. Неизвестно также, совпали ли результаты его ДНК-теста с образцами, собранными на месте преступления.Если Цыганков действительно психически нездоров, ему обязаны провести судебно-психиатрическую экспертизу, которая покажет, отдавал ли он себе отчет в действиях. От ее результатов будет зависеть мера наказания: отправят либо на принудительное психиатрическое лечение в учреждение закрытого типа, либо в колонию. В таком случае ему грозит от восьми лет до пожизненного.
https://ria.ru/20240914/ubiystvo-1972575824.html
https://ria.ru/20241031/bolezn-1980997806.html
краснодарский край
кореновск
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происшествия, краснодарский край, кореновск, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Кореновск, Андрей Маслов, Следственный комитет России (СК РФ)
"Хотят замять". Чем обернется громкое дело об убийстве школьницы на Кубани

СК: обвиняемому в убийстве несовершеннолетней на Кубани продлили арест

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Дарья Юдкина. В убийстве 12-летней девочки из села Бураковского подозревают дальнего родственника с психическими отклонениями. Он сразу признал вину, однако местные жители сомневаются в его причастности. По их мнению, следствие пытается побыстрее закрыть дело, прогремевшее на всю страну. РИА Новости разбиралось в ситуации.

По горячим следам

Жуткая история произошла почти три месяца назад. Арина Сомова (имя изменено) не вернулась домой от подруги вечером 1 сентября.
«

"Я с ней попрощалась, и она уехала на велосипеде в сторону дома. Больше я ее не видела", — рассказывала Настя, подруга погибшей.

Родители разыскивали Арину по всему селу. Нашли уже далеко за полночь. В зарослях травы у реки Мокрой лежало тело, рядом — велосипед. До дома школьница не доехала полкилометра.
Искать убийцу начали сразу. Работу силовиков с первых дней контролирует руководитель краевого следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов.
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краюРабота следственной группы СКР в хуторе Бураковском Кореновского района, Краснодарский край
Работа следственной группы СКР в хуторе Бураковском Кореновского района, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю
Работа следственной группы СКР в хуторе Бураковском Кореновского района, Краснодарский край
Однако по горячим следам обнаружить преступника не удалось. Тогда МВД объявило о денежном вознаграждении за значимую помощь.
Опросив всех хуторян и осмотрев автомобили, следователи даже собрали ДНК у местных и жителей соседних сел.
"Меня дома не застали и остановили на дороге. Попросили тоже пройти экспертизу, — рассказывает местный житель Роман Петров. — Я тогда спросил, есть ли подозреваемые, и сотрудник сказал, что да, но информацию пока проверяют".
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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"Вызывал подозрения"

Тем самым подозреваемым оказался 35-летний житель хутора Бураковского Николай Цыганков. Он привлек внимание следователей с самого начала, когда отказался проходить ДНК-тест. Биоматериалы взяли у его родственников.
«

"Но тогда достаточных доказательств для предъявления обвинений еще не было", — объяснил заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю Инвер Кунов.

© Фото : СУ СК РФ по Краснодарскому краюДопрос обвиняемого в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край
Допрос обвиняемого в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Допрос обвиняемого в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край
Искали преступника почти месяц. В конце сентября в СК сообщили, что предполагаемого убийцу наконец задержали.
На допросе Цыганков признал вину и рассказал об обстоятельствах убийства. "Я забрал все, что было в сумочке, мелочь какая-то. А сумку выкинул в реку", — рассказал он во время допроса.
На опубликованном СК видео на вопрос сотрудника, согласен ли Цыганков с предъявленным обвинением, задержанный отвечает полушепотом: "Да".

"Боязливый и беззащитный"

Сейчас Цыганков в СИЗО. "По ходатайству следователя краевого управления СК судом обвиняемому в убийстве несовершеннолетней в Кореновске продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2025 года", — сообщила РИА Новости помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью Анжела Шестакова.
Сразу после задержания местные жители разделились на два лагеря: первые безоговорочно верят в причастность Цыганкова к убийству Арины, вторые считают, что таким образом следователи просто хотят побыстрее закрыть взбудоражившее весь Краснодарский край дело.
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramСудебный процесс над обвиняемым в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край
Судебный процесс над обвиняемым в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/Telegram
Судебный процесс над обвиняемым в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край
По словам хуторян, у Николая умственная отсталость, он состоял на учете в районном психоневрологическом диспансере. Читать и писать не умеет, из-за чего нигде постоянно не работал. Выживал на пенсию по инвалидности и за счет подработок в селе.
С семьей Сомовых они дальние родственники — его тетя была замужем за двоюродным дедушкой Арины. Жили тоже недалеко друг от друга, однако близко никогда не общались.
По словам соседей, Цыганков вел тихий образ жизни, никогда ни с кем не конфликтовал. Наоборот, его часто "гоняли" местные подростки.
«

"Им надо выкрутиться, на кого-то повесить. Он пацан боязливый такой, беззащитный. На него девчата руку поднимут — он сразу пугается, — говорит местная жительница Валентина. — Если бы он действительно на эту девочку напал, она бы смогла ему дать сдачи. Она крепкая была, занималась дзюдо".

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краюРабота следственной группы СКР в хуторе Бураковском Кореновского района, Краснодарский край
Работа следственной группы СКР в хуторе Бураковском Кореновского района, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю
Работа следственной группы СКР в хуторе Бураковском Кореновского района, Краснодарский край
Ее мнение разделяют многие хуторяне и жители окрестных сел. Они уверены, что мужчину заставили признаться в убийстве.
"Я думаю, что из-за того, что дело долго не могли раскрыть, на следствие стали давить сверху. Тогда они быстро нашли подходящего местного со справкой, избили и сказали, что нужно сделать, чтобы это закончилось, — объясняет в одном из местных пабликов сельчанин Максим. — Я знаю этого пацана и его племянников всю свою жизнь. Всей семье пришлось уехать из деревни из-за угроз".
Сами же родственники уверены, что следователи не ошиблись. Бабушка девочки Светлана (имя изменено) рассказала местным СМИ, что ее сын в детстве близко дружил с Цыганковым и часто отмечал, что парень проявлял агрессию. "Дитя никто не вернет. Это он сделал, теперь я уже понимаю", — говорит она.
© Фото : СУ СК РФ по Краснодарскому краюСледственный эксперимент с обвиняемым в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край
Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край

Благодарность

В начале октября сотрудников СК наградили от имени главы муниципального Кореновского района за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии особо тяжкого преступления, и поимку преступника. "Представители администраций района и сельского поселения от лица жителей и депутатов района выразили искреннюю благодарность руководителю и сотрудникам следственного управления за оперативное раскрытие преступления, которое обеспокоило жителей всего поселка, установление и задержание фигуранта", — сообщили в СК.
© Фото : СУ СК РФ по Краснодарскому краюРуководитель краевого следственного управления СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслов и первый заместитель руководителя следственного управления А. А. Нихаев
Руководитель краевого следственного управления СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслов и первый заместитель руководителя следственного управления А.А. Нихаев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Руководитель краевого следственного управления СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслов и первый заместитель руководителя следственного управления А. А. Нихаев
Цыганкову все еще не предъявили официальные обвинения. Следствие также не раскрывает подробностей, как именно на него удалось выйти и какие улики указывают на его причастность к убийству. Неизвестно также, совпали ли результаты его ДНК-теста с образцами, собранными на месте преступления.
Если Цыганков действительно психически нездоров, ему обязаны провести судебно-психиатрическую экспертизу, которая покажет, отдавал ли он себе отчет в действиях. От ее результатов будет зависеть мера наказания: отправят либо на принудительное психиатрическое лечение в учреждение закрытого типа, либо в колонию. В таком случае ему грозит от восьми лет до пожизненного.
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