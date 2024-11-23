https://ria.ru/20241123/shkolnitsa-1985228902.html

"Хотят замять". Чем обернется громкое дело об убийстве школьницы на Кубани

"Хотят замять". Чем обернется громкое дело об убийстве школьницы на Кубани - РИА Новости, 23.11.2024

"Хотят замять". Чем обернется громкое дело об убийстве школьницы на Кубани

В убийстве 12-летней девочки из села Бураковского подозревают дальнего родственника с психическими отклонениями. Он сразу признал вину, однако местные жители... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T08:00

2024-11-23T08:00

2024-11-23T08:03

происшествия

краснодарский край

кореновск

андрей маслов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Дарья Юдкина. В убийстве 12-летней девочки из села Бураковского подозревают дальнего родственника с психическими отклонениями. Он сразу признал вину, однако местные жители сомневаются в его причастности. По их мнению, следствие пытается побыстрее закрыть дело, прогремевшее на всю страну. РИА Новости разбиралось в ситуации.По горячим следамЖуткая история произошла почти три месяца назад. Арина Сомова (имя изменено) не вернулась домой от подруги вечером 1 сентября."Я с ней попрощалась, и она уехала на велосипеде в сторону дома. Больше я ее не видела", — рассказывала Настя, подруга погибшей.Родители разыскивали Арину по всему селу. Нашли уже далеко за полночь. В зарослях травы у реки Мокрой лежало тело, рядом — велосипед. До дома школьница не доехала полкилометра.Искать убийцу начали сразу. Работу силовиков с первых дней контролирует руководитель краевого следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов.Однако по горячим следам обнаружить преступника не удалось. Тогда МВД объявило о денежном вознаграждении за значимую помощь.Опросив всех хуторян и осмотрев автомобили, следователи даже собрали ДНК у местных и жителей соседних сел."Меня дома не застали и остановили на дороге. Попросили тоже пройти экспертизу, — рассказывает местный житель Роман Петров. — Я тогда спросил, есть ли подозреваемые, и сотрудник сказал, что да, но информацию пока проверяют"."Вызывал подозрения"Тем самым подозреваемым оказался 35-летний житель хутора Бураковского Николай Цыганков. Он привлек внимание следователей с самого начала, когда отказался проходить ДНК-тест. Биоматериалы взяли у его родственников."Но тогда достаточных доказательств для предъявления обвинений еще не было", — объяснил заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю Инвер Кунов.Искали преступника почти месяц. В конце сентября в СК сообщили, что предполагаемого убийцу наконец задержали.На допросе Цыганков признал вину и рассказал об обстоятельствах убийства. "Я забрал все, что было в сумочке, мелочь какая-то. А сумку выкинул в реку", — рассказал он во время допроса.На опубликованном СК видео на вопрос сотрудника, согласен ли Цыганков с предъявленным обвинением, задержанный отвечает полушепотом: "Да"."Боязливый и беззащитный"Сейчас Цыганков в СИЗО. "По ходатайству следователя краевого управления СК судом обвиняемому в убийстве несовершеннолетней в Кореновске продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2025 года", — сообщила РИА Новости помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью Анжела Шестакова.Сразу после задержания местные жители разделились на два лагеря: первые безоговорочно верят в причастность Цыганкова к убийству Арины, вторые считают, что таким образом следователи просто хотят побыстрее закрыть взбудоражившее весь Краснодарский край дело.По словам хуторян, у Николая умственная отсталость, он состоял на учете в районном психоневрологическом диспансере. Читать и писать не умеет, из-за чего нигде постоянно не работал. Выживал на пенсию по инвалидности и за счет подработок в селе.С семьей Сомовых они дальние родственники — его тетя была замужем за двоюродным дедушкой Арины. Жили тоже недалеко друг от друга, однако близко никогда не общались.По словам соседей, Цыганков вел тихий образ жизни, никогда ни с кем не конфликтовал. Наоборот, его часто "гоняли" местные подростки. "Им надо выкрутиться, на кого-то повесить. Он пацан боязливый такой, беззащитный. На него девчата руку поднимут — он сразу пугается, — говорит местная жительница Валентина. — Если бы он действительно на эту девочку напал, она бы смогла ему дать сдачи. Она крепкая была, занималась дзюдо".Ее мнение разделяют многие хуторяне и жители окрестных сел. Они уверены, что мужчину заставили признаться в убийстве."Я думаю, что из-за того, что дело долго не могли раскрыть, на следствие стали давить сверху. Тогда они быстро нашли подходящего местного со справкой, избили и сказали, что нужно сделать, чтобы это закончилось, — объясняет в одном из местных пабликов сельчанин Максим. — Я знаю этого пацана и его племянников всю свою жизнь. Всей семье пришлось уехать из деревни из-за угроз".Сами же родственники уверены, что следователи не ошиблись. Бабушка девочки Светлана (имя изменено) рассказала местным СМИ, что ее сын в детстве близко дружил с Цыганковым и часто отмечал, что парень проявлял агрессию. "Дитя никто не вернет. Это он сделал, теперь я уже понимаю", — говорит она.БлагодарностьВ начале октября сотрудников СК наградили от имени главы муниципального Кореновского района за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии особо тяжкого преступления, и поимку преступника. "Представители администраций района и сельского поселения от лица жителей и депутатов района выразили искреннюю благодарность руководителю и сотрудникам следственного управления за оперативное раскрытие преступления, которое обеспокоило жителей всего поселка, установление и задержание фигуранта", — сообщили в СК.Цыганкову все еще не предъявили официальные обвинения. Следствие также не раскрывает подробностей, как именно на него удалось выйти и какие улики указывают на его причастность к убийству. Неизвестно также, совпали ли результаты его ДНК-теста с образцами, собранными на месте преступления.Если Цыганков действительно психически нездоров, ему обязаны провести судебно-психиатрическую экспертизу, которая покажет, отдавал ли он себе отчет в действиях. От ее результатов будет зависеть мера наказания: отправят либо на принудительное психиатрическое лечение в учреждение закрытого типа, либо в колонию. В таком случае ему грозит от восьми лет до пожизненного.

https://ria.ru/20240914/ubiystvo-1972575824.html

https://ria.ru/20241031/bolezn-1980997806.html

краснодарский край

кореновск

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происшествия, краснодарский край, кореновск, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф)