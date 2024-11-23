"Хотят замять". Чем обернется громкое дело об убийстве школьницы на Кубани
СК: обвиняемому в убийстве несовершеннолетней на Кубани продлили арест
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Дарья Юдкина. В убийстве 12-летней девочки из села Бураковского подозревают дальнего родственника с психическими отклонениями. Он сразу признал вину, однако местные жители сомневаются в его причастности. По их мнению, следствие пытается побыстрее закрыть дело, прогремевшее на всю страну. РИА Новости разбиралось в ситуации.
По горячим следам
Жуткая история произошла почти три месяца назад. Арина Сомова (имя изменено) не вернулась домой от подруги вечером 1 сентября.
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"Я с ней попрощалась, и она уехала на велосипеде в сторону дома. Больше я ее не видела", — рассказывала Настя, подруга погибшей.
Родители разыскивали Арину по всему селу. Нашли уже далеко за полночь. В зарослях травы у реки Мокрой лежало тело, рядом — велосипед. До дома школьница не доехала полкилометра.
Искать убийцу начали сразу. Работу силовиков с первых дней контролирует руководитель краевого следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов.
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краюРабота следственной группы СКР в хуторе Бураковском Кореновского района, Краснодарский край
Работа следственной группы СКР в хуторе Бураковском Кореновского района, Краснодарский край
Однако по горячим следам обнаружить преступника не удалось. Тогда МВД объявило о денежном вознаграждении за значимую помощь.
Опросив всех хуторян и осмотрев автомобили, следователи даже собрали ДНК у местных и жителей соседних сел.
"Меня дома не застали и остановили на дороге. Попросили тоже пройти экспертизу, — рассказывает местный житель Роман Петров. — Я тогда спросил, есть ли подозреваемые, и сотрудник сказал, что да, но информацию пока проверяют".
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"Вызывал подозрения"
Тем самым подозреваемым оказался 35-летний житель хутора Бураковского Николай Цыганков. Он привлек внимание следователей с самого начала, когда отказался проходить ДНК-тест. Биоматериалы взяли у его родственников.
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"Но тогда достаточных доказательств для предъявления обвинений еще не было", — объяснил заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю Инвер Кунов.
© Фото : СУ СК РФ по Краснодарскому краюДопрос обвиняемого в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край
Допрос обвиняемого в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край
Искали преступника почти месяц. В конце сентября в СК сообщили, что предполагаемого убийцу наконец задержали.
На допросе Цыганков признал вину и рассказал об обстоятельствах убийства. "Я забрал все, что было в сумочке, мелочь какая-то. А сумку выкинул в реку", — рассказал он во время допроса.
На опубликованном СК видео на вопрос сотрудника, согласен ли Цыганков с предъявленным обвинением, задержанный отвечает полушепотом: "Да".
"Боязливый и беззащитный"
Сейчас Цыганков в СИЗО. "По ходатайству следователя краевого управления СК судом обвиняемому в убийстве несовершеннолетней в Кореновске продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2025 года", — сообщила РИА Новости помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью Анжела Шестакова.
Сразу после задержания местные жители разделились на два лагеря: первые безоговорочно верят в причастность Цыганкова к убийству Арины, вторые считают, что таким образом следователи просто хотят побыстрее закрыть взбудоражившее весь Краснодарский край дело.
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramСудебный процесс над обвиняемым в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край
Судебный процесс над обвиняемым в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край
По словам хуторян, у Николая умственная отсталость, он состоял на учете в районном психоневрологическом диспансере. Читать и писать не умеет, из-за чего нигде постоянно не работал. Выживал на пенсию по инвалидности и за счет подработок в селе.
С семьей Сомовых они дальние родственники — его тетя была замужем за двоюродным дедушкой Арины. Жили тоже недалеко друг от друга, однако близко никогда не общались.
По словам соседей, Цыганков вел тихий образ жизни, никогда ни с кем не конфликтовал. Наоборот, его часто "гоняли" местные подростки.
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"Им надо выкрутиться, на кого-то повесить. Он пацан боязливый такой, беззащитный. На него девчата руку поднимут — он сразу пугается, — говорит местная жительница Валентина. — Если бы он действительно на эту девочку напал, она бы смогла ему дать сдачи. Она крепкая была, занималась дзюдо".
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краюРабота следственной группы СКР в хуторе Бураковском Кореновского района, Краснодарский край
Работа следственной группы СКР в хуторе Бураковском Кореновского района, Краснодарский край
Ее мнение разделяют многие хуторяне и жители окрестных сел. Они уверены, что мужчину заставили признаться в убийстве.
"Я думаю, что из-за того, что дело долго не могли раскрыть, на следствие стали давить сверху. Тогда они быстро нашли подходящего местного со справкой, избили и сказали, что нужно сделать, чтобы это закончилось, — объясняет в одном из местных пабликов сельчанин Максим. — Я знаю этого пацана и его племянников всю свою жизнь. Всей семье пришлось уехать из деревни из-за угроз".
Сами же родственники уверены, что следователи не ошиблись. Бабушка девочки Светлана (имя изменено) рассказала местным СМИ, что ее сын в детстве близко дружил с Цыганковым и часто отмечал, что парень проявлял агрессию. "Дитя никто не вернет. Это он сделал, теперь я уже понимаю", — говорит она.
© Фото : СУ СК РФ по Краснодарскому краюСледственный эксперимент с обвиняемым в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край
Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе, Краснодарский край
Благодарность
В начале октября сотрудников СК наградили от имени главы муниципального Кореновского района за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии особо тяжкого преступления, и поимку преступника. "Представители администраций района и сельского поселения от лица жителей и депутатов района выразили искреннюю благодарность руководителю и сотрудникам следственного управления за оперативное раскрытие преступления, которое обеспокоило жителей всего поселка, установление и задержание фигуранта", — сообщили в СК.
© Фото : СУ СК РФ по Краснодарскому краюРуководитель краевого следственного управления СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслов и первый заместитель руководителя следственного управления А. А. Нихаев
Руководитель краевого следственного управления СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслов и первый заместитель руководителя следственного управления А. А. Нихаев
Цыганкову все еще не предъявили официальные обвинения. Следствие также не раскрывает подробностей, как именно на него удалось выйти и какие улики указывают на его причастность к убийству. Неизвестно также, совпали ли результаты его ДНК-теста с образцами, собранными на месте преступления.
Если Цыганков действительно психически нездоров, ему обязаны провести судебно-психиатрическую экспертизу, которая покажет, отдавал ли он себе отчет в действиях. От ее результатов будет зависеть мера наказания: отправят либо на принудительное психиатрическое лечение в учреждение закрытого типа, либо в колонию. В таком случае ему грозит от восьми лет до пожизненного.
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