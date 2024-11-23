Рейтинг@Mail.ru
В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 23.11.2024 (обновлено: 13:40 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985319758.html
В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России
В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России - РИА Новости, 23.11.2024
В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России
США и Британия ведут войну не только против России, но и европейских стран, которые явно страдают от санкций, заявил в беседе с РИА Новости итальянский... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T09:49
2024-11-23T13:40
великобритания
россия
франция
экономика
санкции в отношении россии
реакция на санкции
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США и Британия ведут войну не только против России, но и европейских стран, которые явно страдают от санкций, заявил в беседе с РИА Новости итальянский журналист Джорджо Бьянки. "У меня складывается впечатление, что это война Соединенных Штатов Америки не только против России, но также против Италии, Германии и Франции. Потому что санкции, которые Соединенные Штаты вынудили применить наши страны, я называю автосанкциями, то есть эти санкции больше направлены на нас, чем на Россию", — сказал он. По оценке Бянки, от этих санкций США и Великобритания получили больше выгоды, чем от бомбардировок индустриальных кварталов европейских стран в годы Второй мировой войны. "Крупные предприятия будут просто вынесены за пределы стран. Уже частично они перенесены в сторону Азии, а сейчас будут также переноситься в Америку, потому что там более благоприятные условия для существования бизнеса", — добавил журналист.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html
https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html
великобритания
россия
франция
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1d2e5b055fb22bb084250eaaeffc57d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, россия, франция, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции, италия
Великобритания, Россия, Франция, Экономика, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Италия
В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России

Бьянки: США и Британия воюют не только с РФ, но и против Франции, Италии и ФРГ

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США и Британия ведут войну не только против России, но и европейских стран, которые явно страдают от санкций, заявил в беседе с РИА Новости итальянский журналист Джорджо Бьянки.
"У меня складывается впечатление, что это война Соединенных Штатов Америки не только против России, но также против Италии, Германии и Франции. Потому что санкции, которые Соединенные Штаты вынудили применить наши страны, я называю автосанкциями, то есть эти санкции больше направлены на нас, чем на Россию", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Германия победила свою промышленность
3 сентября, 08:00
По оценке Бянки, от этих санкций США и Великобритания получили больше выгоды, чем от бомбардировок индустриальных кварталов европейских стран в годы Второй мировой войны.
"Крупные предприятия будут просто вынесены за пределы стран. Уже частично они перенесены в сторону Азии, а сейчас будут также переноситься в Америку, потому что там более благоприятные условия для существования бизнеса", — добавил журналист.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Рабочий проходит мимо котла на заводе R-CUA в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
"Нам пришлось": Европу настиг неприятный феномен
17 октября, 08:00
 
ВеликобританияРоссияФранцияЭкономикаСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала