https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985319758.html

В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России

В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России - РИА Новости, 23.11.2024

В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России

США и Британия ведут войну не только против России, но и европейских стран, которые явно страдают от санкций, заявил в беседе с РИА Новости итальянский... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T09:49

2024-11-23T09:49

2024-11-23T13:40

великобритания

россия

франция

экономика

санкции в отношении россии

реакция на санкции

италия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США и Британия ведут войну не только против России, но и европейских стран, которые явно страдают от санкций, заявил в беседе с РИА Новости итальянский журналист Джорджо Бьянки. "У меня складывается впечатление, что это война Соединенных Штатов Америки не только против России, но также против Италии, Германии и Франции. Потому что санкции, которые Соединенные Штаты вынудили применить наши страны, я называю автосанкциями, то есть эти санкции больше направлены на нас, чем на Россию", — сказал он. По оценке Бянки, от этих санкций США и Великобритания получили больше выгоды, чем от бомбардировок индустриальных кварталов европейских стран в годы Второй мировой войны. "Крупные предприятия будут просто вынесены за пределы стран. Уже частично они перенесены в сторону Азии, а сейчас будут также переноситься в Америку, потому что там более благоприятные условия для существования бизнеса", — добавил журналист.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html

https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html

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россия

франция

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великобритания, россия, франция, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции, италия