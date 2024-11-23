https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985319758.html
В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России
В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России - РИА Новости, 23.11.2024
В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России
США и Британия ведут войну не только против России, но и европейских стран, которые явно страдают от санкций, заявил в беседе с РИА Новости итальянский... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T09:49
2024-11-23T09:49
2024-11-23T13:40
великобритания
россия
франция
экономика
санкции в отношении россии
реакция на санкции
италия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США и Британия ведут войну не только против России, но и европейских стран, которые явно страдают от санкций, заявил в беседе с РИА Новости итальянский журналист Джорджо Бьянки. "У меня складывается впечатление, что это война Соединенных Штатов Америки не только против России, но также против Италии, Германии и Франции. Потому что санкции, которые Соединенные Штаты вынудили применить наши страны, я называю автосанкциями, то есть эти санкции больше направлены на нас, чем на Россию", — сказал он. По оценке Бянки, от этих санкций США и Великобритания получили больше выгоды, чем от бомбардировок индустриальных кварталов европейских стран в годы Второй мировой войны. "Крупные предприятия будут просто вынесены за пределы стран. Уже частично они перенесены в сторону Азии, а сейчас будут также переноситься в Америку, потому что там более благоприятные условия для существования бизнеса", — добавил журналист.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html
https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, франция, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции, италия
Великобритания, Россия, Франция, Экономика, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Италия
В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России
Бьянки: США и Британия воюют не только с РФ, но и против Франции, Италии и ФРГ
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США и Британия ведут войну не только против России, но и европейских стран, которые явно страдают от санкций, заявил в беседе с РИА Новости итальянский журналист Джорджо Бьянки.
"У меня складывается впечатление, что это война Соединенных Штатов Америки не только против России, но также против Италии, Германии и Франции. Потому что санкции, которые Соединенные Штаты вынудили применить наши страны, я называю автосанкциями, то есть эти санкции больше направлены на нас, чем на Россию", — сказал он.
По оценке Бянки, от этих санкций США
и Великобритания получили больше выгоды, чем от бомбардировок индустриальных кварталов европейских стран в годы Второй мировой войны.
"Крупные предприятия будут просто вынесены за пределы стран. Уже частично они перенесены в сторону Азии
, а сейчас будут также переноситься в Америку
, потому что там более благоприятные условия для существования бизнеса", — добавил журналист.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.