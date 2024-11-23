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При пожаре в приюте для беженцев в Германии пострадали 20 человек
При пожаре в приюте для беженцев в Германии пострадали 20 человек - РИА Новости, 23.11.2024
При пожаре в приюте для беженцев в Германии пострадали 20 человек
Минимум 20 человек пострадали в результате сильного пожара в приюте для беженцев в Германии, сообщает портал Tagesschau. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:13
2024-11-23T21:13
2024-11-23T21:13
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германия
северный рейн-вестфалия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минимум 20 человек пострадали в результате сильного пожара в приюте для беженцев в Германии, сообщает портал Tagesschau. "В крупном пожаре в центральном приюте для беженцев в... Фогельзанге (в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия - ред.) пострадали 20 человек. Здание было сильно повреждено. Причина возгорания неизвестна", - говорится в публикации на сайте портала. По данным Tagesschau, всего в учреждении находится 380 человек, а в загоревшемся здании проживали 18 человек. Десять пострадавших доставлены в больницы. Здание уничтожено пожаром, два соседних теперь также непригодны для проживания.
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в мире, германия, северный рейн-вестфалия
В мире, Германия, Северный Рейн-Вестфалия
При пожаре в приюте для беженцев в Германии пострадали 20 человек
Tagesschau: при пожаре в приюте для беженцев в Германии пострадали 20 человек