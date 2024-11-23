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При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли два человека - РИА Новости, 23.11.2024
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15:05 23.11.2024 (обновлено: 17:24 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/pozhar-1985348870.html
При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли два человека
При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли два человека - РИА Новости, 23.11.2024
При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли два человека
Два человека погибли во время пожара в частном доме в пермском Гремячинске, проводится проверка, сообщает краевое МЧС. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:05
2024-11-23T17:24
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА Новости. Два человека погибли во время пожара в частном доме в пермском Гремячинске, проводится проверка, сообщает краевое МЧС. По данным ведомства, вечером 22 ноября в частном жилом доме на улице Ленина в Гремячинске Пермского края произошел пожар. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. "На пожаре обнаружены тела двух погибших. Проводятся проверочные мероприятия", - говорится в сообщении. В пермском ГУ МЧС уточнили, что возгорание началось из-за "нарушения устройства" и правил эксплуатации электрооборудования.По информации регионального управления СК РФ, при пожаре погибли 69-летняя женщина и 64-летний мужчина. Следователи Губахинского отдела проводят проверку, назначены необходимые экспертизы.
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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли два человека

МЧС: в Пермском крае вспыхнул пожар в частном доме, погибли два человека

© Фото : МЧС Пермского края/TelegramМесто пожара в частном доме в пермском Гремячинске
Место пожара в частном доме в пермском Гремячинске - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : МЧС Пермского края/Telegram
Место пожара в частном доме в пермском Гремячинске
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ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА Новости. Два человека погибли во время пожара в частном доме в пермском Гремячинске, проводится проверка, сообщает краевое МЧС.
По данным ведомства, вечером 22 ноября в частном жилом доме на улице Ленина в Гремячинске Пермского края произошел пожар. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра.
© Фото : МЧС Пермского края/TelegramМесто пожара в частном доме в пермском Гремячинске
Место пожара в частном доме в пермском Гремячинске - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : МЧС Пермского края/Telegram
Место пожара в частном доме в пермском Гремячинске
"На пожаре обнаружены тела двух погибших. Проводятся проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.
В пермском ГУ МЧС уточнили, что возгорание началось из-за "нарушения устройства" и правил эксплуатации электрооборудования.
По информации регионального управления СК РФ, при пожаре погибли 69-летняя женщина и 64-летний мужчина. Следователи Губахинского отдела проводят проверку, назначены необходимые экспертизы.
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ПроисшествияПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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