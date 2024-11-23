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Глава МИД ПМР потребовал отмены таможенных пошлин Молдавии

Глава МИД ПМР потребовал отмены таможенных пошлин Молдавии - РИА Новости, 23.11.2024

Глава МИД ПМР потребовал отмены таможенных пошлин Молдавии

Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье требует отмены таможенных РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T21:24

2024-11-23T21:24

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ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье требует отмены таможенных пошлин Молдавии. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. "Это форма экономического давления, это блокадно-ограничительная мера. Мы настаиваем на том, чтобы эта мера была максимально оперативно отменена. Но молдавская сторона, как мы понимаем, не готова к компромиссным движениям. Мы пока не увидели с молдавской стороны готовности отказаться от мер давления на наших экономических агентов, на наших граждан", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР также добавил, что последние девять месяцев Приднестровье фактически спонсировало бюджет Молдавии. Он назвал такие действия молдавской стороны абсолютно незаконными, которые осуществляются в нарушение достигнутых ранее договорённостей и нарушают европейских торговые нормы. "Это те деньги, которые недополучил наш бюджет, это те деньги, которые оказались изъяты у наших экономических агентов, у производителей продукции. Да и, по сути, это бремя ложится на плечи каждого потребителя, каждого приднестровца, кто покупает те или иные товары, поскольку они в той или иной степени заложены в стоимость товаров", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241119/pmr-1984650717.html

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молдавия, кишинев, ссср, виталий игнатьев, в мире