Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ПМР потребовал отмены таможенных пошлин Молдавии - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/poshliny-1985391076.html
Глава МИД ПМР потребовал отмены таможенных пошлин Молдавии
Глава МИД ПМР потребовал отмены таможенных пошлин Молдавии - РИА Новости, 23.11.2024
Глава МИД ПМР потребовал отмены таможенных пошлин Молдавии
Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье требует отмены таможенных РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:24
2024-11-23T21:24
молдавия
кишинев
ссср
виталий игнатьев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904310290_0:0:1336:752_1920x0_80_0_0_4937a646d1b133503a46fc05161706a9.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье требует отмены таможенных пошлин Молдавии. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. "Это форма экономического давления, это блокадно-ограничительная мера. Мы настаиваем на том, чтобы эта мера была максимально оперативно отменена. Но молдавская сторона, как мы понимаем, не готова к компромиссным движениям. Мы пока не увидели с молдавской стороны готовности отказаться от мер давления на наших экономических агентов, на наших граждан", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР также добавил, что последние девять месяцев Приднестровье фактически спонсировало бюджет Молдавии. Он назвал такие действия молдавской стороны абсолютно незаконными, которые осуществляются в нарушение достигнутых ранее договорённостей и нарушают европейских торговые нормы. "Это те деньги, которые недополучил наш бюджет, это те деньги, которые оказались изъяты у наших экономических агентов, у производителей продукции. Да и, по сути, это бремя ложится на плечи каждого потребителя, каждого приднестровца, кто покупает те или иные товары, поскольку они в той или иной степени заложены в стоимость товаров", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241119/pmr-1984650717.html
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
молдавия
кишинев
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904310290_116:0:1293:883_1920x0_80_0_0_b8115e1462bbf955398ff73bd8faca6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, ссср, виталий игнатьев, в мире
Молдавия, Кишинев, СССР, Виталий Игнатьев, В мире
Глава МИД ПМР потребовал отмены таможенных пошлин Молдавии

Глава МИД ПМР Игнатьев: Приднестровье требует отмены таможенных пошлин Молдавии

© Министерство иностранных дел ПМРВиталий Игнатьев
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Министерство иностранных дел ПМР
Виталий Игнатьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье требует отмены таможенных пошлин Молдавии.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Полиция Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Приднестровье заявили о давлении молдавских силовиков на граждан
19 ноября, 16:33
"Это форма экономического давления, это блокадно-ограничительная мера. Мы настаиваем на том, чтобы эта мера была максимально оперативно отменена. Но молдавская сторона, как мы понимаем, не готова к компромиссным движениям. Мы пока не увидели с молдавской стороны готовности отказаться от мер давления на наших экономических агентов, на наших граждан", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР также добавил, что последние девять месяцев Приднестровье фактически спонсировало бюджет Молдавии. Он назвал такие действия молдавской стороны абсолютно незаконными, которые осуществляются в нарушение достигнутых ранее договорённостей и нарушают европейских торговые нормы.
"Это те деньги, которые недополучил наш бюджет, это те деньги, которые оказались изъяты у наших экономических агентов, у производителей продукции. Да и, по сути, это бремя ложится на плечи каждого потребителя, каждого приднестровца, кто покупает те или иные товары, поскольку они в той или иной степени заложены в стоимость товаров", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
 
МолдавияКишиневСССРВиталий ИгнатьевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала