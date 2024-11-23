https://ria.ru/20241123/port-1985318241.html

Чибис обсудил строительство белорусского порта в Мурманской области

Чибис обсудил строительство белорусского порта в Мурманской области - РИА Новости, 23.11.2024

Чибис обсудил строительство белорусского порта в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым обсудили ход... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T09:30

2024-11-23T09:30

2024-11-23T09:30

мурманская область

мурманская область

белоруссия

мурманск

андрей чибис

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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым обсудили ход реализации проекта по строительству белорусского порта в Мурманской области, перспективы сотрудничества в аквакультуре, туризме и других сферах, сообщило министерство информационной политики региона. Чибис подчеркнул, что взаимоотношения сторон стабильно развиваются и укрепляются, прежние договоренности реализуются в полном объеме. При этом Беларусь остается для Мурманской области очень важным партнером. В частности, на улицах Мурманска ездит более 200 единиц общественного транспорта производства Беларуси, в карьерах работает 300 БЕЛАЗов, карьерные самосвалы. Недавно был открыт в Апатитах новый центр технического обслуживания БЕЛАЗ. Запланированы серьезные поставки техники для горнодобывающих компаний в следующем году. Один из ключевых совместных проектов – строительство большого порта для белорусских грузов на западном берегу Кольского залива. Растет объем перевалки через порт Мурманск, доставки грузов потребителю. Этот вопрос обсуждался подробно на уровне руководства Белоруссии. "И мы серьезно продвинулись, сейчас ведется системная работа: в активной стадии реализация Мурманского транспортного узла, первый этап завершен, в стахановских темпах построено 50 км железной дороги, мостовые переходы. Сегодня мы с белорусскими партнерами подобрали земельный участок и юридическое лицо уже создано – резидент Арктической зоны РФ, приступили к реализации. Идет упаковка проекта, плотная работа. Перспективы сотрудничества есть в разных сферах, включая рыбную промышленность, аквакультуру. Все это предполагает серьезный экономический рост", – перечислил Чибис. Губернатор выразил уверенность в том, что совместные проекты будут развиваться еще активнее, так как к этому есть взаимный интерес. В том числе развитие туризма, обмен культурными делегациями, образовательные проекты. "Нужно укреплять дружбу, сотрудничество, чтобы будущие поколения сохранили эти крепкие отношения. Это сделает наши страны сильнее. Главное, что у нас общие ценности и мы вместе", – подчеркнул Чибис. Кухарев в свою очередь отметил, что Беларусь и Мурманскую область связывают множество направлений сотрудничества, и перспектив становится больше. "Можно констатировать, что в прошлом и в этом году развитие наших торгово-экономических отношений – на высоком уровне, мы видим очень много перспективных направлений, по которым я думаю, совместно будем работать. Наша задача – дать толчок для установления взаимоотношений, укрепить сотрудничество представителей нашего бизнеса, дальше уже сам бизнес будет находить точки соприкосновения, новые векторы, и их отрабатывать", - сказал Кухарев. Среди возможных сфер сотрудничества он назвал создание совместных предприятий, совместную работу с молодежью, спортивную сферу, работу по линии городов-побратимов. А также сотрудничество в сфере здравоохранения, по фармакологии и медицинской технике и другие.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html

https://ria.ru/20241123/murmansk-1985317502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мурманская область, белоруссия, мурманск, андрей чибис