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Москвичей предупредили о похолодании и гололедице вечером в субботу - РИА Новости, 25.11.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:49 23.11.2024 (обновлено: 15:56 25.11.2024)
https://ria.ru/20241123/pokholodanie-1985609787.html
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице вечером в субботу
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице вечером в субботу - РИА Новости, 25.11.2024
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице вечером в субботу
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о похолодании и снеге вечером в субботу и в ночь на воскресенье, что может привести к... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-23T16:49
2024-11-25T15:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о похолодании и снеге вечером в субботу и в ночь на воскресенье, что может привести к образованию гололедицы. "По прогнозам синоптиков, после 21.00 ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, ночью – местами снег, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в Telegram-канале ведомства. Автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, добавили в комплексе городского хозяйства.
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москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице вечером в субботу

Городское хозяйство Москвы предупреждает о похолодании и снеге вечером в субботу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о похолодании и снеге вечером в субботу и в ночь на воскресенье, что может привести к образованию гололедицы.
"По прогнозам синоптиков, после 21.00 ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, ночью – местами снег, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, добавили в комплексе городского хозяйства.
Трансформаторная подстанция - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Московские энергетики из-за погоды переведены в режим повышенной готовности
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
 
 
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