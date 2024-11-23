https://ria.ru/20241123/pokholodanie-1985609787.html

Москвичей предупредили о похолодании и гололедице вечером в субботу

Москвичей предупредили о похолодании и гололедице вечером в субботу - РИА Новости, 25.11.2024

Москвичей предупредили о похолодании и гололедице вечером в субботу

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о похолодании и снеге вечером в субботу и в ночь на воскресенье, что может привести к... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-23T16:49

2024-11-23T16:49

2024-11-25T15:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о похолодании и снеге вечером в субботу и в ночь на воскресенье, что может привести к образованию гололедицы. "По прогнозам синоптиков, после 21.00 ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, ночью – местами снег, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в Telegram-канале ведомства. Автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, добавили в комплексе городского хозяйства.

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москва, общество